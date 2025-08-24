কলকাতা, 24 অগস্ট: আবারও কি প্রাথমিকে নিয়োগে দুর্নীতির আঁচ ? তেমনটাই আশঙ্কা করছেন 2022 সালের প্রাথমিকের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের একটা বড় অংশ ৷ এই আশঙ্কার নেপথ্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কারণ ৷ অভিযোগ, দেড় লক্ষ টেট পরীক্ষার্থীর ফলাফল-সহ ব্যক্তিগত তথ্য একটি অনুমোদনহীন বেসরকারি ওয়েবসাইটে ফাঁস হয়ে গিয়েছে ৷
শুধু তাই নয়, আরও অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদনহীন এই সাইটে পরীক্ষার্থীদের টেট পাশের শংসাপত্রও পাওয়া যাচ্ছে ৷ ওই ওয়েবসাইটে ঢুকে সঠিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সিকিউরিটি চেক পার করলেই রেজাল্ট ডাউনলোড করা যাচ্ছে ৷ ফলে চাকরিপ্রার্থীদের একটা বড় অংশের আশঙ্কা, এর পিছনে বড় কোনও জালিয়াতির যোগ থাকলেও থাকতে পারে ৷
অভিযোগ অনুযায়ী, avinandaneservices.com নামের এই ওয়েবসাইটে সঠিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিলেই সহজেই ডাউনলোড করা যাচ্ছে টেট পাশের শংসাপত্র ৷ অথচ ওই ওয়েবসাইটের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এ সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ যদিও, সেটির সত্যতা এখনও যাচাই করা যায়নি ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফেও স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের এক কর্তা জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না ৷ অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের পর, তা প্রমাণিত হলে পুলিশে এফআইআর এবং সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের করা হবে ৷
এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের অনেকে জানাচ্ছেন, 2022 সালের প্রাথমিকের টেট পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হয়েছিল 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৷ সেই সময় টেট পাশ করা চাকরিপ্রার্থীরা পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে শংসাপত্র ডাউনলোড করেছিলেন ৷ তবে, তখন পাশের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি ৷ কিন্তু, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় এক ব্যক্তির প্রোফাইলে 2022 সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘুরতে দেখা গিয়েছে ৷ এরপর ধীরে ধীরে এই ওয়েব সাইটের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে ৷
এ বিষয়ে টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী বিদেশ গাজির বক্তব্য, "সরকারি নথি সুরক্ষিত থাকার কথা ৷ তা কীভাবে বাইরে এল ? এর মধ্যে বড় ধরনের অনিয়ম রয়েছে বলেই আমরা মনে করি ৷ পর্ষদের উচিত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ৷" উল্লেখ্য, 2022 সালের প্রাথমিকের টেটের ফলপ্রকাশ হলেও, এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি ৷ চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ যদিও, কবে তাঁদের নিয়োগ হবে, সে নিয়ে কোনও জবাব পর্ষদের তরফে মেলেনি ৷