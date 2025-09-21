এবার বাংলায় মগজ খেকো অ্যামিবা, আক্রান্ত প্রৌঢ়

এবার বাংলায় মগজ খেকো অ্যামিবা, আক্রান্ত প্রৌঢ়
আক্রান্ত ব্যক্তি দু'মাস ভর্তি ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৷ বার বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন তিনি ৷
Published : September 21, 2025 at 5:57 PM IST
শ্রীরামপুর, 21 সেপ্টেম্বর: ব্রেন ইটিং বা মগজ খেকো অ্যামিবার আক্রমণের খোঁজ মিলল বাংলায় ৷ রোগে আক্রান্ত হন হুগলির শ্রীরামপুরের এক প্রৌঢ় । তবে চিকিৎসায় এখন তিনি সুস্থতার পথে ৷ রিপোর্ট সামনে এনে এমনটাই দাবি করেছে তাঁর পরিবার ৷ ওই প্রৌঢ়ের নাম প্রবীর কর্মকার (56)। তিনি পেশায় কলের মিস্ত্রি ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন প্রৌঢ় ৷ চলতি বছর এপ্রিল মাসে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন । ঘনঘন জ্ঞান হারাচ্ছিলেন । হাঁটা চলার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর । বিভিন্ন জায়গায় ডাক্তার দেখিয়ে অবশেষে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয় প্রবীর কর্মকারকে ।
বিভিন্ন রকমের শারীরিক পরীক্ষা হওয়ার পরও তাঁর রোগের হদিশ পাননি চিকিৎসকরা । পরে আরও পরীক্ষা করার পর ধরা পড়ে তিনি ব্রেন ইটিং অ্যামিবায় আক্রান্ত ৷ এরপর দু'মাস হাসপাতালেই চিকিৎসা চলে তাঁর । একটু সুস্থ হয়ে কয়েকদিন আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন প্রৌঢ় । যদিও এখনও ঠিকভাবে কথা বলতে পারছেন না তিনি । কানে শোনার ক্ষেত্রেও অসুবিধা রয়েছে তাঁর ৷
জড়ানো গলায় প্রবীর কর্মকার বলেন, "গত বছর জানুয়ারি মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত কাজ করেছি আমি । সেই সময় গলায় সমস্যা হচ্ছিল । স্থানীয় চিকিৎসককে দেখিয়েও ছিলাম । তিনি মেডিক্যাল কলেজে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন । প্রথমে শিশুমঙ্গলে গিয়ে গলব্লাডার স্টোন ধরা পড়ে । সেটা অপারেশন করে বাড়ি ফিরে আসি । তারপর থেকে ভালোই ছিলাম । হঠাৎ কথা জড়িয়ে যেত, অজ্ঞান হয়ে যেতাম । প্রথমে শ্রীরামপুর শ্রমজীবী এবং পরে মেডিক্যাল কলেজে দু'মাস ভর্তি ছিলাম ।"
তিনি আরও বলেন, "বাইরে কোথাও যাইনি আমি । শ্রীরামপুর শেওড়াফুলি এলাকার গৃহস্থ বাড়িতে কল সারানো জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ করতাম । কিন্তু কী কারণে ওই রোগ হয়েছে কি না সেটা আমিও বুঝতে পারছি না । শারীরিকভাবে এখনও দুর্বল রয়েছি ।"
প্রৌঢ়ের স্ত্রী পম্পা কর্মকার বলেন, "আমরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি । হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসকরাই বললেন ওঁর মস্তিষ্কে অ্যামিবা আক্রমণ করেছে । মাঝেমধ্যেই অজ্ঞান হয়ে যেত । যে কারণেই শারীরিক এই অসুস্থতা দেখা দিয়েছে । একদমই বিছানা থেকে উঠতে পারছিলেন না । ব্রেন একদমই কাজ করছিল না । শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন । কানে শোনার সমস্যা হচ্ছিল । চোখে দেখার সমস্যা হচ্ছিল । যে ওষুধ চলছিল সেটা আপাতত বন্ধ আছে কিছুদিন দেখার পর আবার চালু করবেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ।"
তাঁর কথায়, "এখন আমাদেরও আতঙ্ক লাগছে । তবে আগের সেই অবস্থা থেকে এখন অনেকটাই ভালো আছেন উনি ৷ সবার সঙ্গে কথা বলছেন, হাঁটাচলা করছেন । টাইম কলের জল না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা । উনি বাইরে যাননি, শ্রীরামপুরেই থাকেন । যেহেতু তিনি জলের কল সারানোর কাজ করতেন । লোহার মরচে ধরা পাইপ থেকে কোনও কিছু কামড়ের ফলেও এই সমস্যা আসতে পারে এমনই জানিয়েছেন চিকিৎসক ।"