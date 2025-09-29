ETV Bharat / state

অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল ! তোরণ নির্মাণ নিয়ে পুজোর মধ্যেও চর্চায় বিশ্বভারতীর ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "এত কাঁচা কাজ কেন করল বিশ্বভারতী !"

ETV BHARAT
তোরণ নির্মাণ নিয়ে পুজোর মধ্যেও চর্চায় বিশ্বভারতীর ভূমিকা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 4:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 29 সেপ্টেম্বর: চারটি তোরণের মধ্যে তিনটি তোরণ নির্মাণ হচ্ছিল রাজ্য সরকারের জায়গায় । অনুমতি না-নিয়েই কেন তোরণ নির্মাণ ? এই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে পূর্ত দফতর । কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছে রাজ্য সরকার । পুজোর মধ্যেও এই নিয়ে জোর চর্চা কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য তথা আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "এত কাঁচা কাজ কেন করল বিশ্বভারতী ! অনুমতি নিয়েই তো কাজ করতে হত ৷ জানি না, এই কর্তৃপক্ষ কী করতে চাইছেন ।" আরেক আশ্রমিক কল্পিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিশ্বভারতী আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়, তোরণের কী প্রয়োজন জানি না ৷ তবে অনুমতি নিয়েই নির্মাণ করলে ভালো ।"

ETV BHARAT
অনুমতি না-নিয়েই তোরণ নির্মাণ হচ্ছিল বলে অভিযোগ (নিজস্ব চিত্র)

2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী । আর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এটি ৷ যার পরিদর্শক স্বয়ং দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

ETV BHARAT
সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলী ধরে তোরণ হওয়ার কথা ছিল (নিজস্ব চিত্র)

সদ্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চারটি তোরণ নির্মাণ করা হবে ৷ প্রখ্যাত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলী ধরে রেখে কলাভবনের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়া শিল্পীদের একটি দল এই কাজ করবে ৷ সেই মতো দেখা গেল, দমকল বিভাগের সামনের রাস্তায় একটি তোরণ । শান্তিনিকেতন রোডের উপর দুটি তোরণ, যথাক্রমে কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটের কাছে ও রতনকুঠি গেস্ট হাউজ সংলগ্ন রাস্তায় । আর কালিসায়র মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় একটি তোরণ নির্মাণের কাজ শুরু হয় ৷

ETV BHARAT
চারটির মধ্যে তিনটি তোরণ নির্মাণ হচ্ছিল রাজ্যের জায়গায় (নিজস্ব চিত্র)

এই চারটি তোরণের মধ্যে দমকল বিভাগের সামনের রাস্তা ছাড়া বাকি তোরণগুলি রাজ্যের পূর্ত বিভাগের জায়গার উপর নির্মাণ হচ্ছিল ৷ অভিযোগ, রাজ্য সরকারের কাছে কোনও রূপ অনুমতি না-নিয়েই তোরণ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর ইঞ্জিনিয়াররা ৷ পূর্ত বিভাগের তরফে অনুমতি দেখতে চাইলেই, নির্মাণ কাজ স্থগিত করে দেয় বিশ্বভারতী । আর কেন অনুমতি না-নিয়ে রাজ্য সরকারের জায়গায় তোরণ নির্মাণ শুরু করে দিল বিশ্বভারতী, এই মর্মে আগেই বোলপুরের মহকুমাশাসক অয়ন নাথ, বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল-সহ পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অভিযোগ করেছেন বোলপুর পূর্ত বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজকুমার বাঁঠিয়া ৷

ETV BHARAT
তোরণ নির্মাণ নিয়ে বিতর্ক (নিজস্ব চিত্র)

এই প্রথম সরাসরি রাজ্য সরকার বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করল ৷ এর আগে তৎকালীন 'বিতর্কিত' উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সময় এই বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল । নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জমি নিয়েও তাঁকে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী । যা নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্যের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকেরা ৷
এবার ফের উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের সময় তোরণ নির্মাণকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত বিশ্বভারতীর ৷

পুজোর মধ্যেও এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে শান্তিনিকেতনে । যদিও, পুজোর ছুটি থাকায় নতুন করে এই নিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বা বীরভূম জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ এখন দেখার, পুজোর পর বিশ্বভারতী খুললে কর্তৃপক্ষ তোরণ নির্মাণের জন্য কোনও অনুমতি রাজ্যের কাছে নেয় কি না ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

VISVA BHARATI UNIVERSITYDURGA PUJAবিশ্বভারতীর তোরণVISVA BHARATI ARCH CONSTRUCTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.