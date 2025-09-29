অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল ! তোরণ নির্মাণ নিয়ে পুজোর মধ্যেও চর্চায় বিশ্বভারতীর ভূমিকা

অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল ! তোরণ নির্মাণ নিয়ে পুজোর মধ্যেও চর্চায় বিশ্বভারতীর ভূমিকা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "এত কাঁচা কাজ কেন করল বিশ্বভারতী !"
Published : September 29, 2025 at 4:27 PM IST
বোলপুর, 29 সেপ্টেম্বর: চারটি তোরণের মধ্যে তিনটি তোরণ নির্মাণ হচ্ছিল রাজ্য সরকারের জায়গায় । অনুমতি না-নিয়েই কেন তোরণ নির্মাণ ? এই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে পূর্ত দফতর । কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছে রাজ্য সরকার । পুজোর মধ্যেও এই নিয়ে জোর চর্চা কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য তথা আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "এত কাঁচা কাজ কেন করল বিশ্বভারতী ! অনুমতি নিয়েই তো কাজ করতে হত ৷ জানি না, এই কর্তৃপক্ষ কী করতে চাইছেন ।" আরেক আশ্রমিক কল্পিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিশ্বভারতী আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়, তোরণের কী প্রয়োজন জানি না ৷ তবে অনুমতি নিয়েই নির্মাণ করলে ভালো ।"
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী । আর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এটি ৷ যার পরিদর্শক স্বয়ং দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।
সদ্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চারটি তোরণ নির্মাণ করা হবে ৷ প্রখ্যাত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যশৈলী ধরে রেখে কলাভবনের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়া শিল্পীদের একটি দল এই কাজ করবে ৷ সেই মতো দেখা গেল, দমকল বিভাগের সামনের রাস্তায় একটি তোরণ । শান্তিনিকেতন রোডের উপর দুটি তোরণ, যথাক্রমে কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটের কাছে ও রতনকুঠি গেস্ট হাউজ সংলগ্ন রাস্তায় । আর কালিসায়র মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় একটি তোরণ নির্মাণের কাজ শুরু হয় ৷
এই চারটি তোরণের মধ্যে দমকল বিভাগের সামনের রাস্তা ছাড়া বাকি তোরণগুলি রাজ্যের পূর্ত বিভাগের জায়গার উপর নির্মাণ হচ্ছিল ৷ অভিযোগ, রাজ্য সরকারের কাছে কোনও রূপ অনুমতি না-নিয়েই তোরণ নির্মাণ শুরু করে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর ইঞ্জিনিয়াররা ৷ পূর্ত বিভাগের তরফে অনুমতি দেখতে চাইলেই, নির্মাণ কাজ স্থগিত করে দেয় বিশ্বভারতী । আর কেন অনুমতি না-নিয়ে রাজ্য সরকারের জায়গায় তোরণ নির্মাণ শুরু করে দিল বিশ্বভারতী, এই মর্মে আগেই বোলপুরের মহকুমাশাসক অয়ন নাথ, বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল-সহ পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অভিযোগ করেছেন বোলপুর পূর্ত বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রাজকুমার বাঁঠিয়া ৷
এই প্রথম সরাসরি রাজ্য সরকার বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করল ৷ এর আগে তৎকালীন 'বিতর্কিত' উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সময় এই বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত চরমে পৌঁছেছিল । নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জমি নিয়েও তাঁকে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী । যা নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্যের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকেরা ৷
এবার ফের উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের সময় তোরণ নির্মাণকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত বিশ্বভারতীর ৷
পুজোর মধ্যেও এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে শান্তিনিকেতনে । যদিও, পুজোর ছুটি থাকায় নতুন করে এই নিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বা বীরভূম জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷ এখন দেখার, পুজোর পর বিশ্বভারতী খুললে কর্তৃপক্ষ তোরণ নির্মাণের জন্য কোনও অনুমতি রাজ্যের কাছে নেয় কি না ৷