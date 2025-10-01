সুরুচি সঙ্ঘে বিপ্লবীদের শ্রদ্ধার্ঘ, নবমীর সন্ধ্যায় ভিড় দর্শনার্থীদের

সুরুচি সঙ্ঘে বিপ্লবীদের শ্রদ্ধার্ঘ, নবমীর সন্ধ্যায় ভিড় দর্শনার্থীদের
মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পুজো বলেই পরিচিত এই দুর্গাপুজোয় এবারের থিম 'আহুতি' ৷ অন্যবারের মতো এবারও পুজোর শুরু থেকেই ভিড় সুরুচিতে ৷
কলকাতা, 1 অক্টোবর: নবমীর বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘে মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ এই পুজো রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাসের পুজো বলেই অধিক পরিচিত ৷
এবার সপ্তমীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার সুরুচি সঙ্ঘের পুজো মণ্ডপে হাজির হন বাইশগজে দেশকে প্রথমবার বিশ্বকাপ দেওয়া দলের অধিনায়ক কপিল দেব ৷ প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি তিনি মণ্ডপে ঢাকও বাজান ৷ তাঁর সঙ্গে ঢাক বাজানোয় মেতে ওঠেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সুরুচি সঙ্ঘের পুজোর সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ বিশ্বাস ৷
শুধু নবমীর সন্ধ্যা নয়, পুজো উদ্বোধন হওয়ার পর থেকে কাতারে কাতারে মানুষ এই বিখ্যাত পুজো দেখতে প্যান্ডেলে ভিড় করেছেন ৷ অন্যবারের মতো এবারও পুজোর উদ্বোধন হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যেপাধ্যায়ের হাত ধরে ৷
সুরুচির এ বছরের থিম- 'আহুতি' ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বাঙালি বিপ্লবীরা ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে এই থিম ৷ উদ্যোক্তাদের তরফে জানা গিয়েছে, থিমটিতে বিশেষত 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে ৷ মণ্ডপে স্থান পেয়েছে সেই সময়ের বিভিন্ন ঘটনা ৷
1902 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনুশীলন সমিতি ৷ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যুবকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল এই সমিতির মূল কাজ ৷ প্রকাশ্যে শারীরিক কসরতের আখড়া হলেও আড়ালে চলত বিপ্লবীদের গোপন কাজকর্ম ৷ এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলার দুই কৃতি সন্তান সতীশচন্দ্র বসু ও প্রমথনাথ মিত্র ৷ পরে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অনুশীলন সমিতির একাধিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ ময়মনসিংহ ও ঢাকাতেও অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় ৷ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সমিতির বিরাট অবদান রয়েছে ৷ অগ্নিযুগের একাধিক বিপ্লবী নিজেদের কর্মকাণ্ডের শুরুটা করেছিলেন এই সমিতি থেকেই ৷ সেই সমস্ত ইতিহাসই তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে ৷
এদিকে আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে সত্যি করে এদিন দুপুরে বৃষ্টি নামে শহরে ৷ হাওয়া অফিস জানিয়েছে, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে ৷ এটি উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এবং আগামী 12 ঘণ্টায় একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ৷ 3 অক্টোবর সকালে এই নিম্নচাপটি দক্ষিণ ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্র উপকূলের উপর দিয়ে বয়ে যাবে ৷ এর ফলে কলকাতা, হাওড়া-সহ সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বৃষ্টি হবে ৷ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে বৃষ্টির ভয়কে কার্যত দশ গোল দিয়ে নবমীর রাতে পথে নেমেছে কলকাতা ৷