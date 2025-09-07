লাগামছাড়া বাইক রেসিং প্রাণ কাড়ল পথচারীর ! আটক চালক
স্থানীয়দের অভিযোগ, হাই পিকআপ গাড়ি নিয়ে সুভাষগ্রাম থেকে শুরু করে আশপাশের বিভিন্ন এলাকার যুবক বারুইপুর বাইপাসে ভিড় জমায় । ওখানে বাইকের দৌরাত্ম্য চলে ।
বারুইপুর, 7 সেপ্টেম্বর: রাত নামলেই রাস্তায় শুরু হয় বাইক নিয়ে রেসিং এবং স্টান্ট । হাই পিকআপ বাইক নিয়ে সারারাত চলে দৌরাত্ম্য । আর তার জেরেই মৃত্যু হল এক পথচারীর । মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বিশালাক্ষ্মীতলা এলাকায় । মৃত ওই পথচারীর নাম জয়ন্ত মণ্ডল (55) ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে কর্মস্থল থেকে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন জয়ন্ত । সেই সময় জয়ন্তকে পিছন দিক থেকে এসে একটি হাই পিকআপ বাইক সজোরে ধাক্কা মারে । এই ঘটনার পর রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান প্রৌঢ় । স্থানীয়রা তড়িঘড়ি জয়ন্তকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে যায় । সেই সময় বেগতিক দেখে চালক বাইক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন । স্থানীয়রা বাইক চালককে ধরে ফেলেন ।
এরপর জয়ন্তকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করানোর জন্য বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । কর্মরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । এই মর্মান্তিক খবর জয়ন্তর পরিবারের কাছে পৌঁছলে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাড়ির সদস্যরা । এদিকে ঘটনাস্থলে বারুইপুর থানার পুলিশ পৌঁছে ঘাতক বাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করে এবং বাইক চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে ।
মৃতের ভাই ও প্রত্যক্ষদর্শী গৌরাঙ্গ মণ্ডল বলেন, "প্রতিদিন রাতে বারুইপুরের বাইপাসে শুরু হয় বাইক রেসিং ৷ হাই পিকআপ গাড়ি নিয়ে সুভাষগ্রাম থেকে শুরু করে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার যুবক ছেলেরা এখানে ভিড় জমায় । বাইকের দৌরাত্ম্য চলে । গতকাল আমার দাদা হেঁটে হেঁটে আসছিল ৷ সেই সময় একটি হাই পিকআপের বাইক পিছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারে আমার দাদাকে । এই দুর্ঘটনার জেরে আমার দাদা 10 থেকে 12 ফুট দূরে ছিটকে পড়ে যায় ।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে দাদাকে উদ্ধার করে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্মরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে । এই দুর্ঘটনার জেরে এক বাইক চালক এবং এক বাইক আরোহী আহত হয়েছে । বাইক আরোহী হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছে । আমরা চাই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পিছনে যে বাইক চালক রয়েছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"
মৃতের আরেক ভাই অরবিন্দ মণ্ডলের কথায়, "আমার দাদা বিশালাক্ষ্মীতলা এলাকা থেকে টগরবেড়িয়া এলাকার দিকে আসছিল পায়ে হেঁটে । সেই সময় ওই এলাকায় বাইক রেসিং করছিল বেশ কয়েকজন যুবক । একটি বাইক সজোরে আমার দাদাকে ধাক্কা মারে পিছন দিক থেকে । এরপর আমার দাদা রাস্তায় পড়ে যায় এবং মাথায় আঘাত লাগে ও তার নাক থেকে রক্ত বার হতে থাকে । আমাদেরই বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী এবং স্থানীয়রা আমার দাদাকে উদ্ধার করে । বারুইপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে গেলে আমার দাদাকে মৃত ঘোষণা করা হয় ।"
এ বিষয়ে বারুইপুরের এসডিপিও অভিষেক রঞ্জন বলেন, "গতকাল রাতে বিশালাক্ষ্মীতলা এলাকার কাছে একটি দুর্ঘটনা ঘটে । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইক পথচারীকে ধাক্কা মারে । হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির । ইতিমধ্যেই ঘাতক বাইকটিকে আটক করা হয়েছে । এই দুর্ঘটনার জেরে আহত হয়েছে বাইক চালক ৷ বাইক চালকও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে । সমস্ত বিষয়ে আমরা খতিয়ে দেখছি । ওই বাইপাস এলাকায় রাতে করে পুলিশের টহল জোরদার করা হচ্ছে । কোনও প্রকার রেসিং ওই বাইপাসে করা যাবে না ।"