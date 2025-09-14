বেহাল রাস্তায় ঢোকে না অ্যাম্বুল্যান্স, হাসপাতালে যেতে খাটিয়াই ভরসা আদিবাসী গ্রামে

বেহাল রাস্তায় ঢোকে না অ্যাম্বুল্যান্স, হাসপাতালে যেতে খাটিয়াই ভরসা আদিবাসী গ্রামে
এই পরিস্থিতির জেরে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে৷ বাড়িতে সন্তান প্রসবও করাতে হয়৷ দায় কার? তরজায় তৃণমূল-বিজেপি৷
মালদা, 14 সেপ্টেম্বর: গ্রামের কেউ অসুস্থ হলেই দুয়ারে খাটিয়া৷ সেই খাটিয়ায় রোগীকে চাপিয়ে কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে হয় দু’কিলোমিটার৷ তারপরেই রোগীকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার কোনও বাহন মেলে৷ দীর্ঘদিন ধরে এটাই ছবি মালদার হবিবপুর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দো-বাংলা সীমান্ত লাগোয়া পেট্রোলগড় গ্রামের৷
কারণ একটাই৷ বেহাল রাস্তা৷ শুখা সময়েও সেই রাস্তায় যানবাহন চালানো কষ্টকর৷ বর্ষার সময় কিংবা বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই৷ পুরো রাস্তায় থকথকে কাদা৷ কাদামাখা রাস্তায় দেখা মেলে না কোনও ভারী চাকার দাগের৷ এভাবেই উন্নয়নের জোয়ার চলছে পেট্রোলগড়ে৷
গত বৃহস্পতিবার ওই গ্রামের বাসিন্দা নমিতা হাঁসদা তীব্র প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন৷ সন্ধে থেকেই তাঁর যন্ত্রণা শুরু হয়৷ পরিবারের সদস্যরা অ্যাম্বুল্যান্সকে ফোন করেছিলেন৷ অ্যাম্বুল্যান্স পেট্রোলগড়ের দিকে রওনাও দেয়৷ কিন্তু দু’কিলোমিটার আগে গাড়ি থামিয়ে দেন চালক৷ রাস্তা দেখে তিনি ফোন করে জানিয়ে দেন, এই রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই৷
শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই পুত্রসন্তান প্রসব করেন নমিতা৷ রাতটা কোনোমতে পার করে সকাল হতেই মা ও নবজাত সন্তানকে খাটিয়ায় চাপিয়ে দু’কিলোমিটার নিয়ে যাওয়া হয়৷ সেখানে দু’জনকে অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতালে৷ মা ও সন্তান ভালোই রয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন সেখানকার চিকিৎসকরা৷ আজই তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছুটি হওয়ার কথা৷
নমিতাদেবীর স্বামী সঞ্জিত সোরেন বলেন, “শুধুমাত্র বেহাল রাস্তার জন্য আমাদের গ্রামে কোনও গাড়ি ঢোকে না৷ বর্ষাকাল বলে নয়, বছরের কোনও সময়ই কোনও যানবাহন গ্রামে আসতে চায় না৷ তাই সময়মতো স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারিনি৷ বৃহস্পতিবার রাতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই৷ দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সেই রাতে স্ত্রীকে খাটিয়ায় চাপিয়ে ভালো রাস্তায় নিয়ে যেতে পারিনি৷ স্ত্রী বাড়িতেই সন্তানের জন্ম দেয়৷ পরদিন ওদের হাসপাতালে ভর্তি করি৷ আমার কপাল ভালো, স্ত্রী আর সন্তান সুস্থ রয়েছে৷”
এটাই কিন্তু প্রথম ঘটনা নয়৷ গত 30 জুলাই বেহাল রাস্তার জন্য সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারায় মৃত্যু হয়েছিল পাশের রঞ্জিতপুর গ্রামের 71 বছর বয়সী রানি সোরেনের৷ তারও আগে 2024 সালে একই কারণে মৃত্যু হয়েছিল মেস্তোরপাড়ার 60 বছর বয়সী কানু হেমব্রমের৷ সেসব ঘটনায় বারবার এই গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারের দাবি উঠেছে৷ সেই দাবিতে একাধিকবার মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ হয়েছে৷ অথচ এখনও রাস্তার হাল ফেরেনি৷
এলাকার বাসিন্দা সিলিপ হেমব্রমের অভিযোগ, “এই রাস্তার জন্য প্রতি বছর মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে৷ এবার বাড়িতে সন্তান প্রসবের ঘটনা ঘটল৷ অথচ মাত্র দু’কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই৷ রাস্তার সংস্কারের জন্য আমরা বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েত দফতরে আবেদন জানিয়েছি৷ কিন্তু এখনও কাজের কাজ কিছু হয়নি৷ নমিতার সন্তান প্রসবের পর আমরা ফের পঞ্চায়েত দফতরে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছি৷ বিষয়টি জানানো হয়েছে ব্লক প্রশাসনকেও৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের৷ পঞ্চায়েত প্রধানও তৃণমূলের টিকিটে জয়লাভ করেছেন৷ তাঁরা মুখে উন্নয়নের জোয়ারের কথা বলেন৷ তারপরেও আমাদের রাস্তা ঠিক হয় না৷ এবারও যদি রাস্তার সংস্কার না হয় তবে বাধ্য হয়েই আমাদের বিকল্প আন্দোলনের কথা ভাবতে হবে৷”
শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অবশ্য গ্রামবাসীদের এই সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন৷ তাঁর সাফাই, “পেট্রোলগড় থেকে মূল রাস্তার দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার৷ এর মধ্যে বাঁধ রোড থেকে গ্রাম পর্যন্ত দু’কিলোমিটার রাস্তার হাল খুব খারাপ৷ ওই রাস্তায় কোনও গাড়ি চলাচল করতে পারে না৷ এই রাস্তাটির জন্য শুধু পেট্রোলগড় নয়, সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রসাদপুর এবং রঞ্জিতপুর গ্রামের মানুষজনকেও৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কারণ, ওই তিনটি গ্রামের মূল রাস্তা এটি৷ বেহাল রাস্তায় অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে না পারায় মাস দুয়েক আগে এক বৃদ্ধার মৃত্য হয়েছিল৷ এবার একই কারণে বাড়িতেই সন্তান প্রসব করেছেন এক প্রসূতি৷ রাস্তাটির সংস্কার অথবা নতুন রাস্তার দাবিতে গ্রামবাসীরা আমাদের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়ে যাচ্ছেন৷ কিন্তু এত বড় রাস্তার কাজ করা আমাদের পঞ্চায়েতের পক্ষে সম্ভব নয়৷ আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছি৷ তারাই এনিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে৷” হবিবপুরের বিডিও মনোজ কাঞ্জিলাল বলেন, “ওই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷ বর্ষার পরেই কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷”
যে সময় রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইছে বলে বারবার দাবি করছে রাজ্য সরকার থেকে শাসকদল, সেই সময় হবিবপুরের প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামীণ রাস্তার এই দশা যেন সেই দাবির গালে চপেটাঘাত৷ তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসুর দাবি, “ওই এলাকার সাংসদ, বিধায়ক, জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজেপির৷ তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে ওই রাস্তাটির সংস্কার করাচ্ছেন না কেন?’’
তাঁর দাবি, ‘‘আসলে তাঁরা শুধু রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করতেই ব্যস্ত৷ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অচেতন৷ কেন্দ্রের এত বঞ্চনার পরেও রাজ্য সরকার গ্রামোন্নয়নে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে৷ বিজেপি যে কতটা ভয়ঙ্কর, আগামিদিনে হবিবপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝতে পারবে৷”
যদিও শুভময়বাবুর বক্তব্য খণ্ডন করে এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য তথা বিজেপি নেতা তারাশঙ্কর রায় বলেন, “এটাই তৃণমূলের নকশা৷ যেসব জায়গায় বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকার উন্নয়নের কাজে কোনও অর্থ বরাদ্দ করে না৷ তারা মানুষকে হাতে না মেরে ভাতে মারতে চায়৷’’
তাঁর আরও দাবি, ‘‘ওই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য এলাকার বিধায়ক তাঁর উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দিতে চেয়েছিলেন৷ তার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে লিখিত আবেদনও জানিয়েছিলেন৷ কিন্তু প্রশাসন অনুমতি দেয়নি৷ এই নিয়ে আমি নিজে প্রশাসনের কাছ একাধিকবার লিখিত আবেদন জানিয়েছি৷ তাতেও কোনও কাজ হয়নি৷ আর এখন শাসকদলের নেতারা বড় বড় কথা বলছেন৷”
রাস্তা সংস্কার না হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে কি না, তা জানেন না গ্রামবাসীরা৷ তবে এই রাস্তার জন্য আরও কত প্রাণের বলি হবে, আপাতত তারই হিসাব করে যাচ্ছেন তাঁরা৷