সরকারি হাসপাতালের লেবার রুমে প্রসূতিকে অশালীন-স্পর্শ, কুপ্রস্তাবের অভিযোগ
বোলপুরের ঘটনা৷ অভিযুক্ত হাসপাতালেরই কর্মী৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ৷
Published : October 12, 2025 at 7:56 PM IST
বোলপুর, 12 অক্টোবর: দুর্গাপুরে চিকিৎসক পড়ুয়াকে গণধর্ষণ কাণ্ডের আবহে এবার সরকারি হাসপাতালের লেবার রুমে রোগীকে শ্লীলতাহানি করার ভয়াবহ অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ঘটেছে। এই মর্মে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে সুপার-সহ শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ লেবার রুমে রোগীর শরীরে অশালীনভাবে স্পর্শ করে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালেই এক কর্মীর বিরুদ্ধে। সরকারি হাসপাতালে মহিলা রোগীরাও কি নিরাপদ নয়, এই ঘটনার পর উঠছে প্রশ্ন৷
এই প্রসঙ্গে বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার দিবাকর সর্দার বলেন, "আমি লিখিত একটি অভিযোগ পেয়েছি৷ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে৷ ওই সময় কে ছিলেন, ডিউটিতে সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"
গত 7 অক্টোবর প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন এক প্রসূতি। পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গর্ভস্থ সন্তান নিয়ে নানা জটিলতা দেখা দেয়৷ যন্ত্রণা বাড়তে থাকে, অপারেশনের প্রয়োজন হয়৷ 10 অক্টোবর রোগীকে লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়৷
অভিযোগ, ওই দিন রাত্রি 11টা থেকে 12টা 20 পর্যন্ত লেবার রুমেই হাসপাতালের এক কর্মী প্রসূতির গালে-সহ দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অশালীনভাবে হাত দেয়৷ শুধু তাই নয়, প্রসূতিকে বিভিন্ন ভাবে কুপ্রস্তাব দিতে থাকে৷ দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে এই কাণ্ড৷ পরে প্রসূতিকে বেডে দেওয়া হয়৷ হাসপাতালে ভর্তি থাকায় প্রাণহানির আশঙ্কায় সব কিছু চেপে রাখতে হয় নির্যাতিতা ও তাঁর মাকে৷
হাসপাতাল থেকে ছুটির সময় হতেই নির্যাতিতা বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার দিবাকর সর্দারকে লিখিত ভাবে পুরো ঘটনা জানান৷ পরে রবিবার শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই রোগীর মা৷ নির্যাতিতার মা বলেন, "লেবার রুমে আমার মেয়ের সঙ্গে নোংরা কাজ করেছে৷ যে করেছে সে ডাক্তার নয়, হাসপাতালের স্টাফ৷ শুধু মেয়ের শরীরে হাত দিয়েছে তা নয়, নোংরা নোংরা কথা বলে গিয়েছে সারাক্ষণ। ভয়ে ওই দিন কোনও অভিযোগ করতে পারিনি৷ কারণ, মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি, কিছু যদি করে দেয়৷ আজ অভিযোগ করেছি। সুপারকেও জানিয়েছি, পুলিশকেও জানিয়েছি৷ অভিযুক্তের শাস্তি চাই। বিচার পেতেই হবে।"
উল্লেখ্য, দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয়ত বর্ষের চিকিৎসক পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করা হয়৷ তা নিয়ে উত্তাল রাজ্য৷ আরজি করের পর চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিকে দিকে নিন্দার ঝড় উঠেছিল। এই আবহে এবার সরকারি হাসপাতালে রোগীর শ্লীলতাহানি। তাও আবার লেবার রুমে প্রসূতিও বাদ যাচ্ছে না৷ সরকারি হাসপাতালে রোগীরাও নিরাপদ নয় কি, এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন৷
যদিও, ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ৷ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি৷ সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।" এই ঘটনায় বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভও দেখান নির্যাতিতার পরিজন।