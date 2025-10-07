স্টেশনেই মৃত্যু অপেক্ষারত যাত্রীর, দেহ পড়ে রইল বামনগাছিতে

স্টেশনেই মৃত্যু অপেক্ষারত যাত্রীর, দেহ পড়ে রইল বামনগাছিতে
দীর্ঘক্ষণ যাত্রীর দেহ পড়ে রইল বামনগাছি স্টেশনে ! রেলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ। সময়ে রেলপুলিশ পৌঁছলে ওই যাত্রীকে বাঁচানো যেত বলেও মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ ৷
Published : October 7, 2025 at 5:12 PM IST
বামনগাছি (উত্তর 24 পরগনা), 7 অক্টোবর: ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে স্টেশনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন এক যাত্রী। সোমবার সন্ধ্যায় এমনই ঘটনা ঘটেছে শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার বামনগাছি স্টেশনে। মৃত যাত্রীর নাম অর্জুন মণ্ডল। অভিযোগ, অসুস্থ হয়ে ওই যাত্রীর মৃত্যুর পরেও তাঁর দেহ দীর্ঘক্ষণ পড়ে ছিল স্টেশনেই। এ নিয়ে রেল পুলিশের কোনও ভ্রুক্ষেপ ছিল না বলেও অভিযোগ উঠেছে।
পরবর্তীতে বারবার বলার পর শেষে ঘুম ভাঙে রেল পুলিশের। অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু, ততক্ষণে সব কিছু শেষ! চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, আগেই মৃত্যু হয়েছে প্রৌঢ়ের।
এই বিষয়ে বারাসত জিআরপি'র ওসি ধর্মেন্দ্র সিং বলেন, "রেল পুলিশের গাফিলতি নিয়ে কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত আসেনি। যদি অভিযোগ এলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তবে যতদূর জানি রেল পুলিশ ঘটনার কথা জানার পরেই সেখানে গিয়েছিল। যা যা পদক্ষেপ করার, সবই করেছিল। যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক।"
জানা গিয়েছে, বছর ষাটের অর্জুন মণ্ডলের বাড়ি উত্তর 24 পরগনার মছলন্দপুরের চারঘাট এলাকায়। কাজের সূত্রে অর্জুনবাবুর স্ত্রী বামনগাছি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। সঙ্গে তাঁর মেয়েও থাকেন। সোমবার বিকেলে ওই প্রৌঢ় বামনগাছিতে এসেছিলেন স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান থেকে এদিন সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি ফেরার উদ্দেশে বামনগাছি স্টেশনে আসেন। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন স্টেশনেই। ট্রেন আসতে দেরি করায় স্টেশন চত্বরে একটি দোকানে চা-খেতে যান তিনি।
সেই সময়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুকে ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। স্টেশনে থাকা স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। বুঝতে পারেন, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপরেই ওই ব্যক্তির চোখে-মুখে জল দিয়ে সেবা, শুশ্রূষার চেষ্টা করেন স্থানীয়রা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যানও ডেকে আনা হয়। কিন্তু ততক্ষণে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই যাত্রী। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে, ওই যাত্রীর মৃত্যু ঘিরে রেলের বিরুদ্ধে অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে।
স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার সময়ে স্টেশনে জিআরপি ও আরপিএফ উপস্থিত থাকলেও তাঁদের থেকে কোনও সাহায্য মেলেনি। এমনকী, স্টেশনমাস্টারের ঘর থেকে মাইকের মাধ্যমে রেল পুলিশকে ডাকা হলেও বেশ খানিকক্ষণ পর সেখানে এসে পৌঁছন তাঁরা। সময় মতো রেল পুলিশকর্মীরা পৌঁছলে ওই যাত্রীকে বাঁচানো যেত বলেও মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ ৷ যদিও, গাফিলতি কিংবা অব্যবস্থার অভিযোগ মানতে চায়নি রেল পুলিশ।
তাদের দাবি, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই যাত্রীর কাছে গিয়ে যা যা করা দরকার তা সবটাই করা হয়েছিল। কিন্তু, তাকে বাঁচানো যায়নি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ৷ অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নিহতের পরিবার। আসেন ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অমল দাসও। অসহায় এই পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন ও তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধান ৷