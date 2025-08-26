আসানসোল, 26 অগস্ট: জেলা গঠনের আট বছর পর নিজস্ব প্রশাসনিক দফতর অর্থাৎ, জেলাশাসকের অফিসের ভবন পেল পশ্চিম বর্ধমান ৷ মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এদিনই আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের নতুন ভবন-সহ জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মমতা ৷
তবে, এই দুই প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিতে ছাড়ল না বিজেপি নেতৃত্ব ৷ মঞ্চ থেকে বাংলা ও বাঙালি নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করলেন মমতা ৷ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বললেন, অথচ দুই প্রশাসনিক ভবনে বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড নেই ৷ সেই নিয়েই মমতাকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার ৷
উদ্বোধনকালে মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষা ও বাংলার জয় গান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে অনেক কবিতা বলেন ৷ কিন্তু, তাঁর উদ্বোধন করা পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখ্য প্রশাসনিক ভবনের বোর্ডেই বাংলা স্থান পায়নি ৷ ইংরাজিতে বোর্ড লেখা হয়েছে ৷ এমনকি নবনির্মিত আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দফতরের বোর্ডেও বাংলা নেই ৷ সেটিও ইংরেজিতে লেখা ৷
সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করতে ব্যস্ত ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতির মাঝে বাংলা ভাষাই যেন অবহেলিত ! আজ পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এবং দুর্গাপুর-আসানসোল পুলিশ কমিশনারের নতুন কার্যালয়ের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, দু’টি প্রশাসনিক দফতরেই বাংলা ভাষার সাইনবোর্ডের চিহ্নমাত্র নেই ! হায় রে, মিথ্যাশ্রীর বিভ্রান্তির রাজনীতি ! যেখানে বাংলাতেই বাংলা নির্বাসিত !"
বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি ফেসবুকে লিখেছেন, "পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে আজ আসানসোলে ৷ কিন্তু, আমি তার প্রবেশদ্বারের বাংলা সাইনবোর্ডটা কোথাও খুঁজে পেলাম না ৷ আপনাদের নজরে পড়লে আমাকে একটু জানাবেন ৷"
বিষয়টি নিয়ে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলমকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "সাইনবোর্ড লাগানোর কাজ ও প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি ৷ নিশ্চয় দু’টি দফতরেই বাংলায় লেখা হবে ৷" পাশাপাশি, জেলাশাসক জানিয়েছেন, পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের ভবনের জন্য খরচ হয়েছে 29 কোটি টাকা এবং পুলিশ কমিশনার অফিসের ভবনের জন্য খরচ হয়েছে 18 কোটি টাকা ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যে পরিবর্তনের পরেই 2011 সালে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট তৈরি করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি, 2017 সালে তৈরি হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলা ৷ কিন্তু, এতদিন পুলিশ কমিশনারেট কিংবা জেলা প্রশাসনিক দফতরের নিজস্ব ভবন ছিল না ৷ পুলিশ কমিশনারেট দফতর ইস্কোর ইভলিন লজের একটি ভবন থেকে এবং জেলার প্রশাসনিক দফতর এডিডিএ ভবনের একটি অংশ থেকে এতদিন পরিচালিত হতো ৷
এবার পুলিশ কমিশনারেট এবং জেলার প্রশাসনিক দফতরের দু’টি একেবারে নিজস্ব ভবন তৈরি হল ৷ এই ভবন দু’টিই মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের দফতরে এই উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলাশাসক এস পোন্নাবলম, পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরি, মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, জেলার বিধায়ক, কাউন্সিলর, পুরপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তারা ৷
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নাবলম বলেন, "বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বর্ধমান জেলার জন্য মোট 24টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন ৷ 110 কোটি টাকা এই প্রকল্পগুলি নির্মাণে খরচ হয়েছে ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলার নতুন কালেক্টরেট বা প্রশাসনিক ভবন এবং আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের নতুন ভবনও এই প্রকল্পগুলির অধীনে ৷ জেলাশাসক ভবন তৈরি করতে খরচ হয়েছে 29 কোটি টাকা ৷ অন্যদিকে, পুলিশ কমিশনারেটের নতুন ভবনের জন্য খরচ হয়েছে 18 কোটি টাকা ৷"
জেলা প্রশাসনিক দফতর নিয়ে জানাতে গিয়ে জেলাশাসক বলেন, "এক-দু’টি অফিস ছাড়া জেলা প্রশাসনিক দফতরে সব বিভাগই এবার এক ছাতার তলায় হবে ৷ এর ফলে আগামিদিনে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে উপভোক্তারা উপকৃত হবেন ৷