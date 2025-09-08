চন্দ্রগ্রহণ দেখাতে গ্রামে বিজ্ঞান মঞ্চ, কুসংস্কার ভাঙতে খাওয়া হল চা-বিস্কুট

চন্দ্রগ্রহণ দেখাতে গ্রামে বিজ্ঞান মঞ্চ, কুসংস্কার ভাঙতে খাওয়া হল চা-বিস্কুট
বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ ছিল গতকাল ৷ আর এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখতে গ্রামে শিবির করে বিজ্ঞানমঞ্চ ৷ কুসংস্কার দূর করতে গ্রহণকালে খাওয়া হয় চা-বিস্কুট ৷
Published : September 8, 2025 at 8:05 AM IST
আসানসোল, 8 সেপ্টেম্বর: শহরাঞ্চল তো বটেই, এবার গ্রামের মানুষদের সচেতন করতে দূরবীন চোখে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখার শিবির করল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। পশ্চিম বর্ধমানের কুলটির মিঠানি গ্রামে এই শিবিরে আট থেকে আশি সবারই উৎসাহ চোখে পড়ল। শুধু তাই নয়, কুসংস্কার দূরীকরণের বার্তা দিতে গ্রহণকালে খাওয়া হল চা-বিস্কুট। চলল কুইজ। বিজ্ঞান বিষয়ক নানা আলোচনা।
রবিবার রাতে ছিল পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। ভারত থেকে এই দৃশ্য খুব স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। চাঁদের রং পরিবর্তন নিয়ে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 11টি জায়গায় শিবির করে চন্দ্রগ্রহণ দেখার ব্যবস্থা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। সেইমতো শুধুমাত্র শহরাঞ্চল নয়, গ্রামের মানুষদেরও সচেতন করতে দূরবীন নিয়ে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখার ক্যাম্প করা হয় আসানসোলের কুলটির মিঠানি গ্রামে।
বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে গ্রহণ দেখার শিবির
রবিবার রাতে মিঠানির স্কুলমাঠে দূরবীন নিয়ে খুদে পড়ুয়া থেকে শুরু করে বয়স্করাও পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সাক্ষী থাকে ৷ রাত 9টার পর থেকে মিঠানি স্কুল মাঠে ভিড় জমে যায় চন্দ্রগ্রহণ দেখার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের অন্তর্গত আচার্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই চন্দ্রগ্রহণ দেখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। পড়ুয়া থেকে শুরু করে গৃহবধূরা এমনকী বয়স্করাও দূরবীন চোখে চাঁদের ঢেকে আসা প্রত্যক্ষ করেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে চন্দ্রগ্রহণের কারণ ছাত্র, ছাত্রীদের মধ্যে সহজ করে বুঝিয়ে দেন বিজ্ঞান কর্মীরা।
ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা
এদিন শুধু গ্রহণ দেখাই নয়, পাশাপাশি কুইজের আয়োজন করা হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের জন্য। ছিল পুরস্কার। এছাড়াও বিজ্ঞানভিত্তিক নানা আলোচনা হয় খেলার ছলে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান কর্মীরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেন কীভাবে চন্দ্রগ্রহণ হয় ৷
বিজ্ঞান কর্মী থেকে স্থানীয় বাসিন্দা ও পড়ুয়ার বক্তব্য
তবে এদিনের অন্য রকমের উদ্যোগ ছিল গ্রহণের সময়কালে চা-বিস্কুট খাওয়া। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য কিংশুক মুখোপাধ্যায় বলেন, "গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এখনও পর্যন্ত এই কুসংস্কার রয়েছে যে গ্রহণের সময় নাকি কিছু খাওয়া যায় না। তাছাড়া গ্রহণের সময় রান্না করা বা সংগ্রহ করে রাখা পানীয় জলও নাকি ফেলে দিতে হয়। আর এই কুসংস্কার দূর করতেই আমরা গ্রহণের সময়কালে চা, বিস্কুট খাওয়ানোর আয়োজন করেছিলাম। গ্রামের মানুষদের বোঝানো হয় যে এসবই কুসংস্কার এবং শেষ পর্যন্ত সবাই চা-বিস্কুট খেয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ ক'রে পূর্ণগ্রাস চন্দ্র গ্রহণের সাক্ষী থেকেছেন।"
স্থানীয় বাসিন্দা ও গৃহবধূ অন্তরা মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আজ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আয়োজনের এই শিবিরে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পেলাম খুব ভালো করে। দূরবীনের সাহায্যে আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখলাম। শুধু তাই নয় মানুষের মনের মধ্যে যে কুসংস্কার বাসা বেঁধে থাকে সেই কুসংস্কার দূর করতে আমরা সবাই চা-বিস্কুট খেয়ে বার্তা দিয়েছি যে গ্রহণের সময়কালে খাবার খেলে কিছুই হয় না।"
স্থানীয় এক স্কুল পড়ুয়া স্বর্ণ চট্টরাজ দূরবীন চোখে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখে আনন্দিত। ইটিভি ভারতকে সে বলে, "দূরবীন নিয়ে আমি চন্দ্রগ্রহণ দেখেছি। সঙ্গে বিস্কুটও খেয়েছি। আমরা আজকে শিখেছি যে, গ্রহণের সময় বিস্কুট বা অন্য কিছু খেলে কিছু হয় না। ওটা একটা কুসংস্কার।''