এসএসসি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বলির পাঁঠা করা হয়েছে, দাবি সুকান্তর

প্রাক্তন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শাসকদলকে নিশানা করতে গিয়ে ফের একবার রাজ্যের দুষ্কৃতীরাজের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন ৷

Sukanta Majumdar
সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2025 at 1:05 PM IST

3 Min Read
বর্ধমান, 13 সেপ্টেম্বর: এসএসসি দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ 29 জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে আদালত। আর সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, সকলকে ছেড়ে আদতে 'বলির পাঁঠা' করা হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ৷

শুক্রবার রাতে বর্ধমানের স্বস্তিপল্লি এলাকায় একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সেখানেই তিনি বলেন, "পার্থ চট্টোপাধ্যায় একা নয়, এসএসসি'র কোনও আধিকারিক এই ঘটনায় জড়িত নেই, এটা তো হতে পারে না ! কিন্তু, পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বলির পাঁঠা করা হল। এই দলে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এত শক্তিমান হয়ে গেলেন যে সব সিদ্ধান্ত একা নিলেন, এটা তো হতে পারে না।"

এর পাশাপাশি, দাগী প্রার্থীদের থেকে টাকা ফেরত নেওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়েছে এসএসসি। সেই টাকা উদ্ধার করা যাবে না বলেই মনে করছেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, "আদালত যদি কানমোলা দেয়, তাহলে কিছু হতে পারে। না হলে কোনও সম্ভাবনা নেই।"

অন্যদিকে, পুলিশের বিরুদ্ধেও সুর চড়িয়েছেন সুকান্ত ৷ এদিন পুলিশকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কর্মদক্ষতা রাজনৈতিক কাজ করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে । অন্য রাজ্যে দেখবেন পুলিশ এরকম রাজনৈতিক কাজ করে না। আমাদের সরকারই হোক আর আমাদের বিরোধীদের সরকারই হোক দুই ক্ষেত্রেই পুলিশের এরকম রাজনীতিকরণ কোথাও হয় না ৷ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া। এখানে পুলিশকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক দলদাস করে দেওয়া হয়েছে। এখন তো রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিকভাবে মনিষীদেরও অবমাননা করা হচ্ছে ৷ যাদের পেটে শিক্ষা নেই তারাই এসব করে।"

এখানেই থেমে থাকেননি প্রাক্তন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷ রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করতে গিয়ে ফের একবার দুষ্কৃতীরাজের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন তিনি ৷ সুকান্তর কথায়, "এখন পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্প হচ্ছে বোমা শিল্প এবং ওয়ান সাটার শিল্প। মুখ্যমন্ত্রী যখনই বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট করেন তখন বোমা বানানো দেখি আরও বেড়ে যায়। কী কারণ আমরা বুঝি না !"

অন্যদিকে, সম্প্রতি রতুয়ায় বার্ধক্যভাতা নিয়ে জালিয়াতি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কমবয়সীদের অ্যাকাউন্টে বার্ধক্যভাতার টাকা ঢুকে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "মালদা জেলার রতুয়ায় এই ধরনের অভিযোগ আমরাও পেয়েছি। তৃণমূল চুরি করবে না, এটা হতে পারে না। চুরি, কাটমানি নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবে বিধবা ভাতা থেকে শুরু করে বার্ধক্য ভাতা আরও অনেক জায়গায় চুরি চলছে।"

এরই পাশাপাশি এই সব ভাতার টাকার হিসাব দিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "বার্ধক্যভাতা 1000 টাকা করে দেওয়া হয় এই রাজ্যে। তার মধ্যে 800 টাকা হচ্ছে মোদির আর 200 টাকা রাজ্য সরকার দেয়। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় মাঝে মাঝে বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্য এর থেকে বেশি দিয়ে দেখালে আমি দল থেকে এমনকী রাজনীতি থেকে ইস্তফা দিয়ে দেব ৷ আপনারা দেখুন বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় কত বার্ধক্যভাতা দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে 3000 টাকা, যা প্রত্যেক বছর বাড়ে।"

BJP পার্থ চট্টোপাধ্যায়সুকান্ত মজুমদারPARTHA CHATTERJEESUKANTA MAJUMDAR

