হাইকোর্টে জামিন পার্থর, তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ
জামিনের শর্ত হিসেবে তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে নিম্ন আদালতে। এছাড়া মামলার সাক্ষীদের কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনি ।
Published : September 26, 2025 at 11:02 AM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতারির তিন বছর পর জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সিবিআইয়ের একটি মামলায় তাঁকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ জামিনের শর্ত হিসেবে তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে নিম্ন আদালতে। এছাড়া মামলার সাক্ষীদের কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনি ।
এর আগে সুপ্রিম কোর্টেও জামিন পেয়েছেন পার্থ ৷ এবার হাইকোর্ট থেকে অন্য একটি মামলায় জামিন পেলেন তিনি ৷ কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলায় জামিন পেলেও এখনই জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি ৷ সুপ্রিম কোর্টের শর্ত অনুযায়ী নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় নিম্ন আদাতে সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে জেলেই থাকতে হবে ৷ আইনজীবীদের মতে সেই প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হয়ে যেতে পারে ৷ ততদিন জেলেই থাকতে হবে বাংলার শাসক শিবিরের প্রাক্তন মহাসচিবকে ৷
এর আগে অগস্ট মাসে সিবিআইয়ের এসএসসি-দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তারও আগে ইডির মামলাতেও জামিন পান পার্থ ৷ সিবিআইয়ের মামলায় শীর্ষ আদালতে বিচারপতি এমএম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি এনকে সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। জামিনের শর্ত হিসেবে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, পার্থকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে ৷ একই সঙ্গে, তাঁকে নিয়মিত নিম্ন আদালতে হাজিরাও দিতে হবে।
প্রথমে এই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷ সেখানে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থর জামিন মঞ্জুর করেন ৷ পরে তদন্তকারী সংস্থা বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় ৷ এখানে অবশ্য তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে যায়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করেছিলেন পার্থ। আবেদন মঞ্জুর করেছিল আদালত ৷
সেদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেই জামিন পান স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও শান্তিপ্রসাদ সিনহা। তিনি অতীতে এসএসসির উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ এসএসসির মামলাতেই সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও শান্তি প্রসাদ সিনহা গ্রেফতার হয়েছিলেন।
শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দূর্নীতির ঘটনায় 2022 সালের 22 জুলাই পার্থকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার সময় তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে মোট প্রায় 50 কোটি টাকা নগদও উদ্ধার হয়। যদিও পার্থ বারবার দাবি করেছেন এই টাকা তাঁর নয় ৷ কিন্তু একাধিক নথিপত্রে এই বিপুল পরিমাণ টাকার সঙ্গে পার্থর যোগসাজশ পাওয়া যায় বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি। কীভাবে টাকা তাঁর কাছে আসত সেটাও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ চাকরি পাওয়ার জন্য কারা কীভাবে টাকা দিতেন এবং সেই টাকা কার কার হাত ঘুরে 'প্রভাবশালীদের' কাছে গিয়েছে উঠে এসেছে সেই তথ্যও ৷