হাসনাবাদ, 26 অগস্ট: পরীক্ষা চলছিল স্কুলে । তারই মধ্যে উপর থেকে হুড়মুড়িয়ে ক্লাসরুমে ভেঙে পড়ল ছাদের চাঙড় । অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন শিক্ষক । বড়সড় বিপত্তির থেকে বাঁচল পড়ুয়ারও । ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদের রুজিপুর আদর্শ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ।
ঘটনার জেরে আতঙ্কিত অভিভাবকরা সন্তানদের আর স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না । শুধু তাই নয়, প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় ক্লাসের বাকি পরীক্ষাগুলিতে পড়ুয়াদের না বসানোরও মনস্থির করে ফেলেছেন তাঁরা । অভিভাবকদের একরোখা মনোভাবের জেরে শেষে মঙ্গলবারের পরীক্ষা বাতিল করে দিতে বাধ্য হন প্রধান শিক্ষক ।
এক্ষেত্রে তিনি তাঁর অসহায়তার কথা তুলে ধরেছেন সংবাদমাধ্যমের সামনে । প্রধান শিক্ষক স্পষ্ট বলছেন, "চাঙড় ভেঙে পড়ার আতঙ্কের জেরেই তাঁকে ক্লাসের পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে । প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বারবার বলা সত্ত্বেও বেহাল এই স্কুলের সংস্কার করার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি । যার ফলে প্রতিদিনই কোনও না কোনও চাঙড় খসে বিপত্তি বাড়ছে স্কুলের ।
জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরেই হাসনাবাদের রুজিপুর আদর্শ অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের ভবনের বেহাল দশা । ক্লাসরুমের অধিকাংশ জায়গা থেকেই খসে পড়ছে পলেস্তারা । কখনও কখনও তো উপর থেকে ছোট-খাটো চাঙড় ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে । ফলে, স্কুলের বেহাল দশা নিয়ে আগে থেকেই ক্ষোভ ছিল অভিভাবকদের একাংশের মধ্যে । সেই ক্ষোভে ঘৃতাহুতি পড়ে সোমবার পরীক্ষা চলাকালীন উপর থেকে বেহাল ছাদের বড় চাঙড় ভেঙে পড়ার ঘটনায় । তবে, ক্লাসরুমে সেই চাঙড় ভেঙে পড়লেও বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছেন স্কুলের সহকারী শিক্ষক সমীরকুমার মণ্ডল । কচিকাঁচার চিৎকারে তিনি দ্রুত সরে যাওয়ায় দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনও ক্রমে রক্ষা পান ।
এই বিষয়ে শিক্ষক সমীরকুমার মণ্ডল বলেন, "সোমবার বাচ্চাদের পরীক্ষা চলছিল । আমি চেয়ারে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম । চেয়ার থেকে উঠে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি এমন সময় বড় একটা চাঙড় ভেঙে পড়ে ক্লাসরুমে । সরে না দাঁড়ালে হয়ত এদিন আমার মাথার ওপরই সেই চাঙড় পড়ত । ভীষণ আতঙ্কিত । সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত স্কুল শিফট করে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে সকলেরই ভালো । নইলে বড় কোনও অঘটনও ঘটতে পারে ।"
এদিকে, চোখের সামনে এমন ঘটনায় আতঙ্কিত পড়ুয়ারাও । অভিভাবক এবং এলাকার লোকজন গোটা ঘটনায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ । এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে তীব্র ক্ষোভ ৷ যার জেরে মঙ্গলবার ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে গেলেও কার্যত আতঙ্কে পরীক্ষা না দিয়েই তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে যান অভিভাবকরা ।
শেখ আব্দুল হান্নান নামে এক অভিভাবক বলেন, "স্কুলের যা অবস্থা তাতে কী করে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাব ! পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেলে কিছু করার নেই । আগে তো বাচ্চাদের জীবন । তারপর পরীক্ষা ।"
অন্যদিকে, অভিভাবকদের এই আতঙ্ক যে স্বাভাবিক, তা কার্যত মেনে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক মহম্মদ আলমগীর গাজী । তাঁর কথায়,"বহুবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে স্কুল ভবন সংস্কারের দাবি জানালেও কোনও কাজ হয়নি । তাই আজ এই অবস্থা । পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছে ।প্রশাসন আশ্বাস অবশ্য দিয়েছে । দেখা যাক কী হয় !"