বর্ষশেষে দু'দিন বন্ধ যশোর রোডের একাংশ, চলবে না কোনও গাড়ি - PART OF JESSORE ROAD WILL BE CLOSED

যশোর রোডের একাংশ বন্ধ থাকবে ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : 2 minutes ago

বারাসত, 27 ডিসেম্বর: রেল ট্র্যাক পরিবর্তনের কাজ হবে ৷ তাই বর্ষশেষে দু’দিন বন্ধ থাকবে বারাসত কাজিপাড়া যশোর রোডের যান চলাচল ৷ এর জেরে বিচ্ছিন্ন হতে পারে কলকাতা-বনগাঁগামী সড়ক সংযোগ ৷ জানা গিয়েছে, আগামী 28 ও 29 ডিসেম্বর এই দু'দিন সাত ঘণ্টা যশোর রোডের একাংশ বন্ধ রেখে রেল ট্র্যাক পরিবর্তনের কাজ করা হবে ৷ বারাসত কাজিপাড়ার এক নম্বর রেলগেটে পুরনো লাইন পরিবর্তন করে নতুন রেললাইন পাতা হবে ৷ আর সেই কারণেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে যশোর রোডের একাংশ (35 নম্বর জাতীয় সড়ক) বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বারাসত পুলিশ জেলার চাঁপাডালি ট্রাফিক গার্ড ৷ যশোর রোডের একাংশে রেল ট্র্যাক পরিবর্তনের কাজ হবে (ইটিভি ভারত)

ট্রাফিক পুলিশের তরফে ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বারাসত কাজিপাড়া রেল ট্র্যাক পরিবর্তনের জন্য আগামী 28 এবং 29 ডিসেম্বর রাত 10টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত যশোর রোডে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে ৷ অর্থাৎ, এই রাস্তা দিয়ে বনগাঁ, দত্তপুকুর, হাবড়া, অশোকনগর থেকে বারাসতে আসা-যাওয়ার কোনও গাড়ি যাতায়াত করবে না ৷ এই নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের কথাও হয়েছে ৷ তারপরই যশোর রোডের একাংশে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যশোর রোডে প্রতিদিনই হাজার হাজার পণ‍্য এবং যাত্রীবাহী গাড়ি যাতায়াত করে ৷ তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কও বটে ৷ যা এ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশকে সড়কপথে যুক্ত করেছে ৷ কলকাতা থেকে পেট্রাপোল চেকপোস্টের দূরত্ব প্রায় 80 কিলোমিটার ৷ পেট্রাপোল দেশের বৃহত্তম স্থল বন্দর ৷ সড়কপথে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের অধিকাংশই হয়ে থাকে এই বন্দর দিয়ে ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্রাকে করে পণ্য আসা-যাওয়াও করে এখান দিয়ে ৷ সেই সময় যশোর রোডে যান চলাচল বন্ধ থাকলে ভোগান্তির মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ তবে, বিকল্প পথেরও ব্যবস্থা রয়েছে ৷ ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, ছোট গাড়িগুলিকে ভিতরের অলিগলি দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে ৷ সে ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷ তাছাড়া যেহেতু রাতের দিকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে, তখন রাস্তায় ছোট গাড়ির সংখ্যাও কম থাকবে ৷ মূল সমস্যা হওয়ার কথা পেট্রাপোলগামী পণ্যবোঝাই গাড়ি নিয়ে ৷ তবে, ওই দু'দিন বড় গাড়িগুলিকে বারাসত ডাকবাংলো মোড় থেকে সোজা 12 (পুরনো 34) নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পাস করানো হবে ৷ তবে এমনিতেই 12 নম্বর জাতীয় সড়কে বড় গাড়ির চাপ সবসময় থাকে ৷ সেক্ষেত্রে যশোর রোডের গাড়ি এই রাস্তায় উঠে পড়লে যানজট বাড়বে বলেই মনে করছেন অনেকে ৷ এই বিষয়ে বারাসত পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) অলোকরঞ্জন মুন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "রেল ট্র্যাকের কাজের জন্য রাত 10টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত বারাসত থেকে বনগাঁর মধ্যে যোগাযোগকারী যশোর রোডের 1 নম্বর রেলগেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই দু'দিন বনগাঁ, দত্তপুকুর, হাবড়া, অশোকনগর থেকে বারাসতের মধ্যে যাতায়াতকারী সমস্ত গাড়ি ঘুরপথে ডাকবাংলো কলোনি মোড় হয়ে আওয়ালসিদ্ধির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ৷ রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে চাঁপাডালি ট্রাফিক গার্ড ৷"