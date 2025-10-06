ETV Bharat / state

বাবা-মা'র অভিনব বার্তা, 6 বছরের কন্যাকে লক্ষ্মী রূপে আরাধনা শিক্ষক দম্পতির

ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে লক্ষ্মীরূপে নিজের কন্যাকে পুজো করে মা লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা শিক্ষক দম্পতির ৷ দিলেন শিশু নির্যাতন থেকে ধর্ষণ, খুন বন্ধের বার্তা ৷

LAKSHMI PUJA 2025
6 বছরের কন্যাকে লক্ষ্মী রূপে আরাধনা শিক্ষক দম্পতির (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 6:02 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কৃষ্ণনগর, 6 অক্টোবর: চারিদিকে শিশু নির্যাতন থেকে মহিলাদের ধর্ষণ ও খুন ৷ এর সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আতঙ্কিত পরিবার। একদিকে আরজি করের নির্যাতিতার নৃশংস খুন অন্যদিকে, কুলতলির উমাকে ধর্ষণ করে খুন ৷ এই তালিকায় নতুন সংযোজন, গতবছর লক্ষ্মীপুজোর দিন কৃষ্ণনগরের তরুণীকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুনের পর পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা সমাজের প্রতিটি মানুষকে ব্যথিত করেছে। এই ঘটনা রোধ করতে নিজের ছয় বছরের কন্যাকে লক্ষ্মীরূপে পুজো করল শিক্ষক দম্পতি ৷

অভিনব এই উপায়ে শিশু নির্যাতন থেকে মহিলাদের ধর্ষণের প্রতিবাদ জানালেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাজদিয়ার নাঘাটায় ভাজনঘাট হাইস্কুল শিক্ষক অর্জুন বাগচী ।

কন্যাকে লক্ষ্মী রূপে আরাধনা দম্পতির (ইটিভি ভারত)

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা ৷ সোমবারের এই পুণ্য তিথিতে ধন-সম্পদ লাভের আশায় কমলাদেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছে আপামর বাঙালি ৷ সেখানে নিজের ছয় বছরের মেয়েকে লক্ষ্মীমাতার আদলে সজ্জিত করে পুজো করলেন বাবা ৷ ধর্মীয় রীতি মেনে তাঁকে পুরোহিত ডেকে পুজো করে পৃথিবী থেকে শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের মতো অসামাজিক ঘটনা যাতে আর না-ঘটে তার জন্য মা লক্ষ্মীর কাছে কাছে প্রার্থনা জানাল শিক্ষক দম্পতি ।

এই প্রসঙ্গে মেয়েটির মা ঝুমা বাগচী বলেন, "মেয়ে সন্তানকে প্রতিটি পরিবারেই লক্ষ্মী হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও নারীকে মাতৃশক্তির আধার রূপে মানা হয়। মূলত সেই কারণেই মা লক্ষ্মীর মৃন্ময়ী মূর্তির বদলে ঘরের মেয়েকেই তাঁরা লক্ষ্মীমাতা রূপে আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা বাবা অরুণ বাগচী বলেন, "নিজেদের মেয়েকে ভগবান রূপে আরাধনা করার মধ্যে দিয়ে সমাজ থেকে শিশু নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের মতো অমানবিক ঘটনা চিরতরের জন্য বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি ৷ মেয়ের জন্মের পর থেকে পরিবারে অনেক উন্নতি হয়েছে। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত গ্রাম বাংলার বহু জায়গায় মেয়েদেরকে বাস্তব জীবন থেকে পিছিয়ে রাখে কিছু সংখ্যক মানুষজন ৷ কন্যাসন্তানদের প্রতি তাঁদের এই ভ্রান্ত ধারণা ও অসামাজিক মনোভাবকে মুছে দিতেই আমি আমার কন্যাসন্তানকে মাতৃরূপে আরাধনা করছি ৷"

তিনি আরও বলেন, "শিশুকন্যা সমাজে অবহেলিত নয়। ছেলে, মেয়ে, সন্তানের মধ্যে কোনও বিভেদ করা ঠিক নয়। আর পাঁচটা পরিবারে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পালনের মতোই আজ মেয়েকে মা লক্ষ্মীর মতো করে সাজিয়েছি ৷ পুরোহিত ডেকেছি ৷ তিনি এসেছেন আমাদের কৃষ্ণগঞ্জের বাড়িতে ৷" পুরোহিত বাবন ভট্টাচার্য বলেন, "মেয়েরা মায়ের সমান। মেয়েকে লক্ষ্মী রূপে পুজো করাটা বিধিসম্মত। সমাজ থেকে শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে প্রত্যেক পরিবারের উচিত মেয়েকে লক্ষ্মী রূপে পুজো করা। কারণ এই মেয়ে একদিন বড় হয়ে অন্য ঘরে যাবে। পুরোহিতের দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েকে যদি লক্ষ্মী রূপে রাখা যায় পরের ঘরে গিয়েও সে সংসারকে আলোকিত করবে।"

দুর্গোৎসবকে কেন্দ্রকরে কুমারী পুজোর প্রচলন থাকলেও কোনও কন্যাকে লক্ষ্মী রূপে আরাধনা করার ঘটনা এখনও পর্যন্ত নজিরবিহীন। শিক্ষক দম্পতির বাড়িতে মেয়েকে লক্ষ্মীর পুজো ও কর্মকাণ্ডকে স্বচক্ষে দেখতে বাগচী পরিবারে ভিড় জমান আশেপাশের প্রতিবেশীরা। সবাই এহেন কাজকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ৷

Last Updated : October 6, 2025 at 6:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KRISHNAGAR LAKSHMI PUJA 2025মেয়েক লক্ষ্মীরূপে আরাধনা6 বছরের কন্যাকে পুজোKOJAGIRI LAKSHMI PUJALAKSHMI PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.