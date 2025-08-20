কলকাতা, 20 অগস্ট: আগেই আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কুণালের বিরুদ্ধে আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা ৷ অভিযোগ করলেন, মামলা প্রত্যাহার করতে বিপুল অংকের টাকা অফার করতেন কুণাল ঘোষ ৷
বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরা অভিযোগ করেছেন, "বারংবার ফোন আসতো ৷ হোয়াটসঅ্যাপ ফোন করা হতো কুণাল ঘোষের তরফে ৷ সেখানে এই কেসটা তুলে নেওয়ার জন্য বিপুল অংকের টাকার অফার করা হতো ৷ এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ জুড়ে আসতো তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের মেসেজ ৷"
এ দিন মেসেজের সেই ছবি সংবাদমাধ্যমের সামনও তুলে ধরেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা ৷ তাঁদের দাবি, সিবিআই-এর সঙ্গে সেটিং করেছেন কুণাল ঘোষ ৷ এমনকি সেই প্রমাণও তাঁদের কাছে আছে বলে দাবি করেছেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা ৷
কুণাল ঘোষের মানহানির মামলা প্রসঙ্গে নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য, "মন থাকলে তো মানবিক হবে ৷ ওঁর মন আছে বলে তো আমি মনে করি না ৷ ওঁর নাম মুখে নেব না ৷ নিলে অপবিত্র হয়ে যাব বলেই মনে করি ৷ মান থাকলেই হানি হয় ৷ যার মান নেই, তাঁর কিসের মানহানি ? একজন জেলখাটা আসামী, তাঁর আবার মানহানি ! চটি চেটে বসে কাঠি লাগানোর কাজ উনি করেন ৷ উনি আমাদের টাকা দিয়েও রফা করার চেষ্টা করেছিলেন ৷ ফোনে বলেছিলেন, এত টাকা দিচ্ছি, ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন ৷ আমাদের সব হারিয়ে গেছে ৷ বেঁচে আছি শুধু মেয়ের বিচারের জন্য ৷ তাই আমাদের কেউ টলাতে পারবে না ৷"
নির্যাতিতার বাবা বলেন, "আমাদের কাছে কোনও নোটিশ আসেনি ৷ তাই এ নিয়ে বলতে পারব না ৷ তবে, বলতে পারি আসল উদ্দেশ্য হল আমাদের হয়রান করা ৷ ন্যায় বিচারের জন্য আমরা যে লড়াই চালাচ্ছি, তার থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ৷ কুণাল ঘোষ আমাকে প্রচুর মেসেজ পাঠিয়েছেন ৷ আমরা ভুল না-সঠিক পথে যাচ্ছি, তা নিয়ে বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতেন ৷ উনি কলও করতেন ৷ টাকার কথা হোয়াটসঅ্যাপ কলে বলেছেন, তাই প্রমাণ নেই ৷ এটা অনেকদিন আগের ঘটনা ৷ তবে, উনি আমাকে 9 অগস্ট যে ভিডিয়ো পাঠিয়েছিলেন, তার জন্য চাইলে ব্যবস্থা নিতে পারি ৷ ওইদিনই আমি ওনাকে ব্লক করে দিয়েছি ৷"
নির্যাতিতার মা-বাবা বলেন, "উনি সিবিআইয়ের সঙ্গে সেটিং করতে গিয়েছিলেন কি না, এনিয়ে তদন্ত হোক ৷ করেননি প্রমাণ হোক ৷ তারপরে বলবেন ৷ আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, না-হলে বলব কেন ৷ মামলার নোটিশ পেলে, যা বলার আমাদের আইনজীবী আদালতে বলবে ৷"
তাঁর বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে মামলা তুলে নেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে কুণাল ঘোষ বলেন, "মিডিয়াতে এত কথা বলছেন কেন, আমি তো চিঠি পাঠিয়েছি ৷ ওঁদের কাছে প্রমাণ থাকলে কাঠগড়ায় সাক্ষীর জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেদের বক্তব্য জানান ৷ আমার আইনজীবীও থাকবেন, তিনিও প্রশ্ন করবেন ৷ আর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের ছবি প্রিন্ট করে গোটা রাজ্যে বিলিয়ে দেওয়া হোক ৷ তাহলে লোকজনের কাছে আমার ভাবমূর্তি আরও ভালো হবে ৷"