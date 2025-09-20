ছেলে কার ? আদালত চত্বরেই হাতাহাতিতে জড়ালেন বাবা-মা
2015 সালে বিয়ের পর পুত্র সন্তান হয় দম্পতির ৷ সেই ছেলেকে নিয়েই আদালত চত্বরে হাতাহাতি স্বামী-স্ত্রীর ৷
Published : September 20, 2025 at 2:22 PM IST
কাটোয়া, 20 সেপ্টেম্বর: বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বছর সাতের একটা বাচ্চা। হঠাৎ দেখা যায় এক মহিলা বাবার হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় লাগিয়েছেন। শিশুটির বাবাও তাড়া করেছেন ওই মহিলাকে ৷ পরে শুরু হয় ওই মহিলার সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি ৷ আর সবটাই হয়েছে খোদ আদালত চত্বরে ! যা নিয়ে সরগরম হয়ে ওঠে কাটোয়া মহকুমা আদালত চত্বর ৷
কী ঘটনা ঘটেছে ? 2015 সালে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা এক যুবতীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার সুন্দরপুর গ্রামের এক যুবকের বিয়ে হয় ৷ তাদের এক পুত্র সন্তান আছে ৷ আর সেই সন্তানকে নিয়েই আদালত চত্বরে রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বাবা-মা ৷ জানা গিয়েছে, ওই যুবক ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন ৷ বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না-হওয়ায় অশান্তি শুরু হয় ৷ চলতি বছরের জুন মাসে মহিলা কাটোয়া মহকুমা শাসকের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
তিনি জানান, তাঁর স্বামী একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। তাঁকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। এই মুহূর্তে তিনি বাপের বাড়িতেই আছেন ৷ তাঁর শিশুপুত্রকেও জোর করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে বলেও অভিযোগ ওই ব্যক্তির স্ত্রীর। তাই ছেলেকে ফেরত পেতেই তিনি কাটোয়া মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানান ওই মহিলা।
এদিন শুনানির জন্য ছেলেকে নিয়ে আদালত চত্বরে হাজির ছিলেন ওই ব্যক্তিও। ছেলেটির মাও আদালতে হাজির হন ৷ আদালত চত্বরে থাকা মানুষের দাবি, ছেলটির মা তাকে বাবার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করেন ৷ অন্যদিকে, ওই ব্যক্তিও ছেলেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরপরই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত হয় ৷ যা দেখে আশেপাশের লোকেরা ছুটে আসেন। ছুটে আসেন আইনজীবীরাও। ওই ব্যক্তির অভিযোগ, আদালত চত্বরে আর ছেলেকে তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর স্ত্রী অন্য কারও মাধ্যমে ছেলেকে নিজের বাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছেন ৷ বিষয়টি জানিয়ে ছেলেকে ফিরে পেতে তিনিও আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন বলে জানান ওই ব্যক্তি।
মা বলেন, "বাচ্চা কার কাছে থাকবে, তা নিয়ে মামলা চলছে । ছেলে আমার কাছেই থাকবে। জোর করে আমার স্বামী রেখে দিয়েছে । আমি তাঁর সঙ্গে সংসার করতে চাই না। কারণ আমি তাঁর কাছে গেলে আমাকে সে খুন করে ফেলবে।" মহিলার আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সন্তান কার কাছে থাকবে তা এখনও ঠিক হয়নি। এসডিও কোর্ট মামলাটি স্থগিত করে দিয়েছে ।"
মহিলার স্বামী বলেন, "আমি ভিনরাজ্যে কাজ করি। স্ত্রী অশান্তি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমার নামে সব মিথ্যে অভিযোগ করছে।" তাঁর আইনজীবী মহম্মদ সাদ্দিক হোসেন বলেন, "এইভাবে সন্তানকে প্রকাশ্যে তার বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। আমরা আইনি লড়াই চালিয়ে যাব।"
কাটোয়ার মহকুমাশাসক অহিংসা জৈন বলেন, "ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ভিতরে বিষয়টি তিনিই দেখবেন। কিন্তু আদালতের বাইরের ঘটনা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।"