ETV Bharat / state

তাতে কী হয়েছে ? 'দাগি' শিক্ষকের তালিকায় পুত্রবধূর নাম নিয়ে গর্জন পানিহাটির বিধায়কের - SSC TAINTED TEACHERS

পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ককে নিশানা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের । তাঁর কথায়, নির্মল ঘোষ একজন 'দুর্নীতিগ্রস্ত' নেতা ৷

ssc tainted teachers
পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের সঙ্গে পুত্রবধূ শম্পা ঘোষ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2025 at 6:37 PM IST

5 Min Read

পানিহাটি, 31 অগস্ট: দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শনিবার রাতে 'দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । এসএসসি-এর প্রকাশিত 'টেন্টেড' অর্থাৎ 'দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে পানিহাটির বিধায়ক তথা বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষের নাম । স্কুল সার্ভিস কমিশনের তালিকায় 'দাগি' হিসেবে তাঁর নাম রয়েছে 1269 নম্বরে ।

আর উত্তর 24 পরগনা জেলার দাপুটে এই তৃণমূল নেতার পুত্রবধূর নাম অযোগ্যদের তালিকায় জায়গা পেতেই এ নিয়ে নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা । প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বিধায়ক নির্মল ঘোষকে একজন 'দুর্নীতিগ্রস্ত' নেতা বলে নিশানা করেছেন । যদিও এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে গর্জে ওঠেন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ । তবে বিধায়কের পরিবার সূত্রে খবর, এসএসসি কোন তথ্যের ভিত্তিতে 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করল ? তার উত্তর পেতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন নির্মলের পুত্রবধূ শম্পা ।

'দাগি' শিক্ষকের তালিকায় পানিহাটির বিধায়কের পুত্রবধূর নাম (নিজস্ব ভিডিয়ো)

'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ

নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ 'টেন্টেড' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করার জন্য এসএসসিকে সাতদিনের সময় বেঁধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট । কিন্তু তার আগেই এসএসসি'র আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দেন, শনিবার তাঁরা 1900 জন 'টেন্টেড' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করবেন । এ নিয়ে দিনভর টালবাহানা চলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দফতরে । শেষে রাত আটটা নাগাদ কমিশন 1804 জন 'দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা প্রকাশ করে ।

ssc tainted teachers
নির্মল ঘোষের পরিবার (নিজস্ব ছবি)

পরে সেই তালিকায় যুক্ত হয় আরও দু'জনের নাম । 'অযোগ্য' শিক্ষকদের যে নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানেই 1269 নম্বরে নাম রয়েছে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষের । তালিকায় শম্পার রোল নম্বরও দেওয়া রয়েছে (যার নম্বর 52211688001280) । তবে তিনি কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন তার নাম যেমন তালিকায় দেওয়া নেই, তেমনই নবম-দশম নাকি একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষিকা ছিলেন তার তথ্যও দেওয়া হয়নি কমিশনের প্রকাশিত 'টেন্টেড' তালিকায় ।

ssc tainted teachers
দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায় শম্পা ঘোষের নাম (ছবি সূত্র-এসএসসি)

আইনি পথে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি নির্মল ঘোষের

তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ নৈহাটির মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন । সেই নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতেই রাজি হননি পানিহাটির বিধায়ক । উল্টে 'টেন্টেড' তালিকায় বউমার নাম থাকা নিয়ে প্রশ্ন করতেই কার্যত গর্জে ওঠেন নির্মল ঘোষ । প্রথমে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "নাম রয়েছে তাতে কী হয়েছে?" পরে অবশ্য নির্মল ঘোষ বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে । সত্য সামনে আসবে । আমি কিছু বলতে পারব না । আমার কাছে কোনও কাগজ নেই । যদি কোনও কাগজ এসে থাকে, তাহলে তা দেখে আমি বলব । বিষয়টি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন । আদালতে সত্যি ও মিথ্যেটা বেরিয়ে আসবে ।"

এদিকে, তৃণমূলের দমদম-ব‍্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা শাসকদলের দাপুটে বিধায়কের পুত্রবধূর নাম 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকায় থাকা নিয়ে নির্মল ঘোষকে নিশানা করেছেন একসময়ে তাঁরই সতীর্থ, বর্তমানে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । তিনি বলেন, "এক সময়ে নির্মল ঘোষের কী সম্পত্তি ছিল । এখন কী হয়েছে তা সকলেই জানে । ওর রাজনীতির ইতিহাস ঘাঁটলেই সব বেরিয়ে আসবে । উনি বরাবরই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত । ওর বিধানসভা এলাকায় এমন কোনও কারখানা নেই, যেটা খোলা আছে । শুধু নির্মল ঘোষ কেন ! এরকম হাজারো বিধায়ক, মন্ত্রীর পরিবারের নাম রয়েছে 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকায় । সবে 1804 জনের নাম প্রকাশিত হয়েছে । সংখ্যাটা প্রায় 6 হাজারের কাছাকাছি । সেটা প্রকাশিত হলে দেখবেন কী হয়?"

কড়া সমালোচনা অর্জুন সিংয়ের

এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে অর্জুন সিং বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তাঁর দলের মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে কাউন্সিলর সকলেই চাকরি বিক্রি করে টাকা তুলেছেন । এই সরকার অযোগ্য হয়ে গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীও অযোগ্য । দুর্নীতির এই বিপুল টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও পৌঁছেছে । ওনার মদত ছাড়া রাজ‍্যে কোনও দুর্নীতি কিংবা বেআইনি কাজ হতে পারে না । আমি সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুরোধ করব, শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেন এফআইআর করার নির্দেশ দেয় । সবটাই উনি জানেন । তাই, ওনাকে জেলে পাঠানো উচিত ।"

ssc tainted teachers
দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায় মহম্মদ নাজিবুল্লাহ'র নাম (ছবি সূত্র-এসএসসি)

'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় তৃণমূল নেতার ছেলের নামও

অন‍্যদিকে, এসএসসি-র প্রকাশিত 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছে বারাসত এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ ইছা হক সরদারের ছেলের নামও । তালিকায় ওই তৃণমূল নেতার ছেলে মহম্মদ নাজিবুল্লাহ'র নাম রয়েছে 791 নম্বরে । এই বিষয়ে চাকরি-হারা 'টেন্টেড' শিক্ষক নাজিবুল্লাহ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । এসএসসি'র তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে পালটা তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন । তাঁর কথায়, "যেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশন বারবার আদালতে বলেছে ওএমআর শিট নষ্ট হয়ে গিয়েছে । সেখানে কিসের ভিত্তিতে তাঁরা অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল ? কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের অযোগ্য ঘোষণা করল?"

ssc tainted teachers
তৃণমূল নেতার ছেলে মহম্মদ নাজিবুল্লাহ (নিজস্ব ছবি)

যদিও এ নিয়ে নাজিবুল্লাহ'র বাবা তথা তৃণমূল নেতা ইছা হক সরদার সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন বলে এড়িয়ে এগিয়েছেন । তবে বিরোধীরা কটাক্ষের সুরে বলছে, তৃণমূল নেতারা প্রভাব খাটিয়ে পরিবারের সদস্যদের ছাড়াও বহু আত্মীয়-স্বজনকে বেআইনি পথে শিক্ষকের চাকরি দিয়েছেন । মহম্মদ নাজিবুল্লাহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ !

পানিহাটি, 31 অগস্ট: দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শনিবার রাতে 'দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন । এসএসসি-এর প্রকাশিত 'টেন্টেড' অর্থাৎ 'দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে পানিহাটির বিধায়ক তথা বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষের নাম । স্কুল সার্ভিস কমিশনের তালিকায় 'দাগি' হিসেবে তাঁর নাম রয়েছে 1269 নম্বরে ।

আর উত্তর 24 পরগনা জেলার দাপুটে এই তৃণমূল নেতার পুত্রবধূর নাম অযোগ্যদের তালিকায় জায়গা পেতেই এ নিয়ে নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা । প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বিধায়ক নির্মল ঘোষকে একজন 'দুর্নীতিগ্রস্ত' নেতা বলে নিশানা করেছেন । যদিও এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে গর্জে ওঠেন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ । তবে বিধায়কের পরিবার সূত্রে খবর, এসএসসি কোন তথ্যের ভিত্তিতে 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করল ? তার উত্তর পেতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন নির্মলের পুত্রবধূ শম্পা ।

'দাগি' শিক্ষকের তালিকায় পানিহাটির বিধায়কের পুত্রবধূর নাম (নিজস্ব ভিডিয়ো)

'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ

নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ 'টেন্টেড' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করার জন্য এসএসসিকে সাতদিনের সময় বেঁধে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট । কিন্তু তার আগেই এসএসসি'র আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানিয়ে দেন, শনিবার তাঁরা 1900 জন 'টেন্টেড' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করবেন । এ নিয়ে দিনভর টালবাহানা চলে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দফতরে । শেষে রাত আটটা নাগাদ কমিশন 1804 জন 'দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকা প্রকাশ করে ।

ssc tainted teachers
নির্মল ঘোষের পরিবার (নিজস্ব ছবি)

পরে সেই তালিকায় যুক্ত হয় আরও দু'জনের নাম । 'অযোগ্য' শিক্ষকদের যে নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানেই 1269 নম্বরে নাম রয়েছে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষের । তালিকায় শম্পার রোল নম্বরও দেওয়া রয়েছে (যার নম্বর 52211688001280) । তবে তিনি কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন তার নাম যেমন তালিকায় দেওয়া নেই, তেমনই নবম-দশম নাকি একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষিকা ছিলেন তার তথ্যও দেওয়া হয়নি কমিশনের প্রকাশিত 'টেন্টেড' তালিকায় ।

ssc tainted teachers
দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায় শম্পা ঘোষের নাম (ছবি সূত্র-এসএসসি)

আইনি পথে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি নির্মল ঘোষের

তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ নৈহাটির মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন । সেই নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতেই রাজি হননি পানিহাটির বিধায়ক । উল্টে 'টেন্টেড' তালিকায় বউমার নাম থাকা নিয়ে প্রশ্ন করতেই কার্যত গর্জে ওঠেন নির্মল ঘোষ । প্রথমে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "নাম রয়েছে তাতে কী হয়েছে?" পরে অবশ্য নির্মল ঘোষ বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে । সত্য সামনে আসবে । আমি কিছু বলতে পারব না । আমার কাছে কোনও কাগজ নেই । যদি কোনও কাগজ এসে থাকে, তাহলে তা দেখে আমি বলব । বিষয়টি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন । আদালতে সত্যি ও মিথ্যেটা বেরিয়ে আসবে ।"

এদিকে, তৃণমূলের দমদম-ব‍্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা শাসকদলের দাপুটে বিধায়কের পুত্রবধূর নাম 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকায় থাকা নিয়ে নির্মল ঘোষকে নিশানা করেছেন একসময়ে তাঁরই সতীর্থ, বর্তমানে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং । তিনি বলেন, "এক সময়ে নির্মল ঘোষের কী সম্পত্তি ছিল । এখন কী হয়েছে তা সকলেই জানে । ওর রাজনীতির ইতিহাস ঘাঁটলেই সব বেরিয়ে আসবে । উনি বরাবরই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত । ওর বিধানসভা এলাকায় এমন কোনও কারখানা নেই, যেটা খোলা আছে । শুধু নির্মল ঘোষ কেন ! এরকম হাজারো বিধায়ক, মন্ত্রীর পরিবারের নাম রয়েছে 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকায় । সবে 1804 জনের নাম প্রকাশিত হয়েছে । সংখ্যাটা প্রায় 6 হাজারের কাছাকাছি । সেটা প্রকাশিত হলে দেখবেন কী হয়?"

কড়া সমালোচনা অর্জুন সিংয়ের

এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে অর্জুন সিং বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তাঁর দলের মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে কাউন্সিলর সকলেই চাকরি বিক্রি করে টাকা তুলেছেন । এই সরকার অযোগ্য হয়ে গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীও অযোগ্য । দুর্নীতির এই বিপুল টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও পৌঁছেছে । ওনার মদত ছাড়া রাজ‍্যে কোনও দুর্নীতি কিংবা বেআইনি কাজ হতে পারে না । আমি সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুরোধ করব, শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেন এফআইআর করার নির্দেশ দেয় । সবটাই উনি জানেন । তাই, ওনাকে জেলে পাঠানো উচিত ।"

ssc tainted teachers
দাগি' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালিকায় মহম্মদ নাজিবুল্লাহ'র নাম (ছবি সূত্র-এসএসসি)

'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় তৃণমূল নেতার ছেলের নামও

অন‍্যদিকে, এসএসসি-র প্রকাশিত 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় রয়েছে বারাসত এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ ইছা হক সরদারের ছেলের নামও । তালিকায় ওই তৃণমূল নেতার ছেলে মহম্মদ নাজিবুল্লাহ'র নাম রয়েছে 791 নম্বরে । এই বিষয়ে চাকরি-হারা 'টেন্টেড' শিক্ষক নাজিবুল্লাহ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । এসএসসি'র তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে পালটা তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন । তাঁর কথায়, "যেখানে স্কুল সার্ভিস কমিশন বারবার আদালতে বলেছে ওএমআর শিট নষ্ট হয়ে গিয়েছে । সেখানে কিসের ভিত্তিতে তাঁরা অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল ? কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের অযোগ্য ঘোষণা করল?"

ssc tainted teachers
তৃণমূল নেতার ছেলে মহম্মদ নাজিবুল্লাহ (নিজস্ব ছবি)

যদিও এ নিয়ে নাজিবুল্লাহ'র বাবা তথা তৃণমূল নেতা ইছা হক সরদার সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন বলে এড়িয়ে এগিয়েছেন । তবে বিরোধীরা কটাক্ষের সুরে বলছে, তৃণমূল নেতারা প্রভাব খাটিয়ে পরিবারের সদস্যদের ছাড়াও বহু আত্মীয়-স্বজনকে বেআইনি পথে শিক্ষকের চাকরি দিয়েছেন । মহম্মদ নাজিবুল্লাহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ !

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRMAL GHOSH DAUGHTER IN LAWSSC TAINTED TEACHERS LISTনির্মল ঘোষের বউমাঅযোগ্য শিক্ষকদের তালিকাSSC TAINTED TEACHERS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.