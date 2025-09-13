ETV Bharat / state

কয়েকলক্ষ টাকা অগ্রিম নিয়ে চম্পট মণ্ডপ-শিল্পী! মাথায় হাত 5 পুজো কমিটির

মাঝপথে কাজ ফেলে রেখে গিয়েছেন সুদীপ্ত পাল নামে ওই শিল্পী৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন পুজো কমিটির কর্তারা৷

Durga Puja 2025
মাঝপথে থমকে মণ্ডপ তৈরি৷ মালদার একটি পুজো মণ্ডপে৷ (নিজস্ব ছবি)
Published : September 13, 2025 at 9:21 PM IST

মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: আর হাতে গোনা 15 দিন৷ তারপরেই শুরু বাঙালির প্রাণের উৎসব৷ এই উৎসবের জন্য বছরভর অপেক্ষা করে থাকে বাঙালি৷ দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠবে সাত থেকে সত্তর৷ পুজো উদ্যোক্তাদের এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই৷ কারণ, এখন কলকাতার মতো মালদাতেও বেশিরভাগ পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন তৃতীয়া কিংবা চতুর্থীতেই হয়ে যায়৷ তাই এখন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ চলছে মণ্ডপে মণ্ডপে৷ ঠিক সেই সময় মাথায় হাত পড়েছে মালদা শহরের পাঁচটি বিগ বাজেটের পুজো কমিটির৷

মানুষের চোখে নজর কাড়তে এবার এই পাঁচ কমিটির সদস্যরা কলকাতার যাদবপুরের এক মণ্ডপ-শিল্পীকে মণ্ডপ তৈরির বরাত দিয়েছিলেন৷ নির্দিষ্ট সময়ে কাজও শুরু করেছিলেন সেই শিল্পী৷ কিন্তু দিন পনেরো আগে তিনি কাজ ফেলে রেখে চলে যান৷ শ্রমিকদের কাজও বন্ধ হয়ে যায়৷

কয়েকলক্ষ টাকা অগ্রিম নিয়ে চম্পট মণ্ডপ-শিল্পী! মাথায় হাত 5 পুজো কমিটির (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, 10 সেপ্টেম্বরের পর ফোনেও কলকাতার ওই শিল্পীর সঙ্গে উদ্যোক্তারা যোগাযোগ করতে পারছেন না৷ 9 সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর মোবাইল ফোনের সুইচ অফ৷ উদ্যোক্তারা শেষ পর্যন্ত ওই শিল্পীর বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন৷ গোটা বিষয়টি জানিয়ে অভিযোগ জানাতে চলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও৷

মণ্ডপ-শিল্পীর এই আচরণে যে পাঁচটি বড় বাজেটের পুজো কমিটি চরম সমস্যায় পড়েছে সেগুলি হল -

  • কুতুবপুর হিমালয় সংঘ
  • বালুচর কল্যাণ সমিতি
  • বেলতলা ক্লাব
  • কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘ
  • দিলীপ স্মৃতি সংঘ

এর মধ্যে দিলীপ স্মৃতি সংঘের পুজো এবার 75 বছরে পা দিচ্ছে৷ এবার তাদের পুজো বাজেটও বেশ ভালো৷

কুতুবপুর হিমালয় সংঘের পক্ষে বিপুল দত্ত বলছেন, “এবার আমাদের পুজোর 76তম বর্ষ৷ এবার আমাদের থিম আদিম নাগাবেশে মা৷ সেই থিম অনুযায়ী মণ্ডপ নির্মাণের জন্য আমরা কলকাতার যাদবপুরের ঝিল রোডের মণ্ডপ-শিল্পী সুদীপ্ত পালকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম৷ গত এপ্রিল মাসে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়৷ এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তিপত্রও হয়৷ তাঁর উপর ভরসা করে আমরা তাঁকে প্রায় দু’লাখ টাকা বায়না দিই৷’’

Durga Puja 2025
চলছে মণ্ডপ তৈরি (নিজস্ব ছবি)

বিপুল দত্ত আরও বলেন, ‘‘তিনি নির্দিষ্ট সময়ে প্যান্ডেলের কাজও শুরু করেন৷ কিন্তু কিছুদিন পর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না৷ আমরা বারবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি৷ কিন্তু কোনোভাবেই তাঁর হদিশ পাচ্ছি না৷ তাঁর ফোনের সুইচ অফ৷ একজন ম্যানেজারকে তিনি এখানে রেখেছিলেন৷ তাঁরও কোনও খোঁজ নেই৷ তাঁরা নেতাজি সুভাষ রোডের একটি হোটেলে ছিলেন৷ আমরা সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, কয়েকদিন আগে ভোরবেলা গেটকিপারকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা পালিয়ে গিয়েছেন৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা গোটা ঘটনাটি জেলা এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি৷ এখন আমরা একটা অসহায় অবস্থায় পড়েছি৷ এত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন কোনও ডেকোরেটরকে পাওয়া যেমন সমস্যার, তেমন যে থিমের কাজ ছিল, তা সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব৷ আমরা মুখ্যমন্ত্রীকেও গোটা বিষয়টি জানাব৷”

Durga Puja 2025
চলছে মণ্ডপ তৈরি (নিজস্ব ছবি)

বালুচর কল্যাণ সমিতির সহকারী সম্পাদক গোপাল সাহা বলেন, “এবার আমরা যাকে প্যান্ডেল তৈরির বরাত দিয়েছিলাম, তিনি নিজের পুরো টিম নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন৷ এতে আমরা প্রভূত সমস্যায় পড়েছি৷ এই পরিস্থিতিতে আমরা মালদার স্থানীয় ডেকোরেটর শিল্পী নিয়ে মণ্ডপের কাজ করছি৷ আশা করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা কাজ শেষ করতে পারব৷ আমরা ইতিমধ্যেই কলকাতার পলাতক মণ্ডপ-শিল্পীকে প্রায় ছ’লাখ টাকা দিয়ে ফেলেছি৷ বিষয়টি নিয়ে আমরা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি তিনি এই সমস্যার সমাধান করে দেবেন৷”

দিলীপ স্মৃতি সংঘের সম্পাদক সর্বজিৎ দাসের বক্তব্য, “এবার আমাদের পুজোর 75 বছর পূর্তি৷ মণ্ডপ নির্মাণের জন্য এবার আমরা কলকাতার সুদীপ্ত পাল নামে এক ডেকোরেটর শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করি৷ সাড়ে চার লাখ টাকার চুক্তি হয়৷ তার মধ্যে সাড়ে তিন লাখ টাকা আমরা ইতিমধ্যেই তাকে দিয়ে ফেলেছি৷ কিন্তু তিনি মণ্ডপ নির্মাণের কাজ শেষ না করে আমাদের মাঝরাস্তায় ফেলে লেবার-মিস্ত্রি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন৷ আমরা তাঁর কোনও খোঁজ পাচ্ছি না৷ তাঁর মোবাইল ফোনের সুইচ অফ৷ এই ঘটনায় আমরা 10 সেপ্টেম্বর ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি৷ প্রশাসনকেও গোটা বিষয়টি জানিয়েছি৷ প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কিছু করেনি৷’’

Durga Puja 2025
চলছে মণ্ডপ তৈরি (নিজস্ব ছবি)

সর্বজিৎ দাস আরও বলেন, ‘‘এই পরিস্থিতিতে আমরা দিশেহারা৷ এবার পুজোটা ঠিকমতো করতে পারব কি না, তা নিয়েই সন্দেহ আছে৷ আজ আমরা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেছি৷ তাঁকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়েছি৷ তিনি আমাদের পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন৷ শুধু আমরা নই, মালদা শহরের পাঁচটি পুজো কমিটি এবার ওই মণ্ডপ-শিল্পীকে বরাত দিয়েছিল৷ সবারই অবস্থা খারাপ৷”

এই পরিস্থিতিতে ভোগান্তিতে পড়া পাঁচ পুজো কমিটির পাশে দাঁড়িয়েছে মালদা দুর্গাপুজো ফোরাম৷ ফোরামের পক্ষে পরিমল ঘোষ বলেন, “কলকাতার মণ্ডপ-শিল্পীর প্রতারণায় মালদার পাঁচটি বড় পুজো কমিটির এখন দুর্বিষহ দশা৷ এই পাঁচটি কমিটি তাদের থিম অনুযায়ী মণ্ডপ নির্মাণের জন্য কলকাতার গড়িয়ার ওই মণ্ডপ-শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করেছিল৷ পাঁচটি কমিটিই এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে৷ তারা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মণ্ডপের কাজ শেষ করতে পারে সেদিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি৷ প্রশাসনের কাছে ফোরামের আবেদন, তারা আরও বেশি উদ্যোগ নিয়ে পলাতক ডেকোরেটর শিল্পীর শাস্তির ব্যবস্থা করুক৷”

জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার ওই ডেকোরেটর শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে৷ বিষয়টি গড়িয়াহাট থানাকেও জানানো হয়েছে৷ আশা করা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে৷”

