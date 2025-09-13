কয়েকলক্ষ টাকা অগ্রিম নিয়ে চম্পট মণ্ডপ-শিল্পী! মাথায় হাত 5 পুজো কমিটির

কয়েকলক্ষ টাকা অগ্রিম নিয়ে চম্পট মণ্ডপ-শিল্পী! মাথায় হাত 5 পুজো কমিটির
মাঝপথে কাজ ফেলে রেখে গিয়েছেন সুদীপ্ত পাল নামে ওই শিল্পী৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন পুজো কমিটির কর্তারা৷
Published : September 13, 2025 at 9:21 PM IST
মালদা, 13 সেপ্টেম্বর: আর হাতে গোনা 15 দিন৷ তারপরেই শুরু বাঙালির প্রাণের উৎসব৷ এই উৎসবের জন্য বছরভর অপেক্ষা করে থাকে বাঙালি৷ দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠবে সাত থেকে সত্তর৷ পুজো উদ্যোক্তাদের এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই৷ কারণ, এখন কলকাতার মতো মালদাতেও বেশিরভাগ পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন তৃতীয়া কিংবা চতুর্থীতেই হয়ে যায়৷ তাই এখন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ চলছে মণ্ডপে মণ্ডপে৷ ঠিক সেই সময় মাথায় হাত পড়েছে মালদা শহরের পাঁচটি বিগ বাজেটের পুজো কমিটির৷
মানুষের চোখে নজর কাড়তে এবার এই পাঁচ কমিটির সদস্যরা কলকাতার যাদবপুরের এক মণ্ডপ-শিল্পীকে মণ্ডপ তৈরির বরাত দিয়েছিলেন৷ নির্দিষ্ট সময়ে কাজও শুরু করেছিলেন সেই শিল্পী৷ কিন্তু দিন পনেরো আগে তিনি কাজ ফেলে রেখে চলে যান৷ শ্রমিকদের কাজও বন্ধ হয়ে যায়৷
অভিযোগ, 10 সেপ্টেম্বরের পর ফোনেও কলকাতার ওই শিল্পীর সঙ্গে উদ্যোক্তারা যোগাযোগ করতে পারছেন না৷ 9 সেপ্টেম্বর থেকে তাঁর মোবাইল ফোনের সুইচ অফ৷ উদ্যোক্তারা শেষ পর্যন্ত ওই শিল্পীর বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন৷ গোটা বিষয়টি জানিয়ে অভিযোগ জানাতে চলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও৷
মণ্ডপ-শিল্পীর এই আচরণে যে পাঁচটি বড় বাজেটের পুজো কমিটি চরম সমস্যায় পড়েছে সেগুলি হল -
- কুতুবপুর হিমালয় সংঘ
- বালুচর কল্যাণ সমিতি
- বেলতলা ক্লাব
- কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘ
- দিলীপ স্মৃতি সংঘ
এর মধ্যে দিলীপ স্মৃতি সংঘের পুজো এবার 75 বছরে পা দিচ্ছে৷ এবার তাদের পুজো বাজেটও বেশ ভালো৷
কুতুবপুর হিমালয় সংঘের পক্ষে বিপুল দত্ত বলছেন, “এবার আমাদের পুজোর 76তম বর্ষ৷ এবার আমাদের থিম আদিম নাগাবেশে মা৷ সেই থিম অনুযায়ী মণ্ডপ নির্মাণের জন্য আমরা কলকাতার যাদবপুরের ঝিল রোডের মণ্ডপ-শিল্পী সুদীপ্ত পালকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম৷ গত এপ্রিল মাসে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়৷ এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তিপত্রও হয়৷ তাঁর উপর ভরসা করে আমরা তাঁকে প্রায় দু’লাখ টাকা বায়না দিই৷’’
বিপুল দত্ত আরও বলেন, ‘‘তিনি নির্দিষ্ট সময়ে প্যান্ডেলের কাজও শুরু করেন৷ কিন্তু কিছুদিন পর তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না৷ আমরা বারবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি৷ কিন্তু কোনোভাবেই তাঁর হদিশ পাচ্ছি না৷ তাঁর ফোনের সুইচ অফ৷ একজন ম্যানেজারকে তিনি এখানে রেখেছিলেন৷ তাঁরও কোনও খোঁজ নেই৷ তাঁরা নেতাজি সুভাষ রোডের একটি হোটেলে ছিলেন৷ আমরা সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, কয়েকদিন আগে ভোরবেলা গেটকিপারকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা পালিয়ে গিয়েছেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা গোটা ঘটনাটি জেলা এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি৷ এখন আমরা একটা অসহায় অবস্থায় পড়েছি৷ এত অল্প সময়ের মধ্যে নতুন কোনও ডেকোরেটরকে পাওয়া যেমন সমস্যার, তেমন যে থিমের কাজ ছিল, তা সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব৷ আমরা মুখ্যমন্ত্রীকেও গোটা বিষয়টি জানাব৷”
বালুচর কল্যাণ সমিতির সহকারী সম্পাদক গোপাল সাহা বলেন, “এবার আমরা যাকে প্যান্ডেল তৈরির বরাত দিয়েছিলাম, তিনি নিজের পুরো টিম নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছেন৷ এতে আমরা প্রভূত সমস্যায় পড়েছি৷ এই পরিস্থিতিতে আমরা মালদার স্থানীয় ডেকোরেটর শিল্পী নিয়ে মণ্ডপের কাজ করছি৷ আশা করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা কাজ শেষ করতে পারব৷ আমরা ইতিমধ্যেই কলকাতার পলাতক মণ্ডপ-শিল্পীকে প্রায় ছ’লাখ টাকা দিয়ে ফেলেছি৷ বিষয়টি নিয়ে আমরা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি তিনি এই সমস্যার সমাধান করে দেবেন৷”
দিলীপ স্মৃতি সংঘের সম্পাদক সর্বজিৎ দাসের বক্তব্য, “এবার আমাদের পুজোর 75 বছর পূর্তি৷ মণ্ডপ নির্মাণের জন্য এবার আমরা কলকাতার সুদীপ্ত পাল নামে এক ডেকোরেটর শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করি৷ সাড়ে চার লাখ টাকার চুক্তি হয়৷ তার মধ্যে সাড়ে তিন লাখ টাকা আমরা ইতিমধ্যেই তাকে দিয়ে ফেলেছি৷ কিন্তু তিনি মণ্ডপ নির্মাণের কাজ শেষ না করে আমাদের মাঝরাস্তায় ফেলে লেবার-মিস্ত্রি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন৷ আমরা তাঁর কোনও খোঁজ পাচ্ছি না৷ তাঁর মোবাইল ফোনের সুইচ অফ৷ এই ঘটনায় আমরা 10 সেপ্টেম্বর ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি৷ প্রশাসনকেও গোটা বিষয়টি জানিয়েছি৷ প্রশাসন এখনও পর্যন্ত কিছু করেনি৷’’
সর্বজিৎ দাস আরও বলেন, ‘‘এই পরিস্থিতিতে আমরা দিশেহারা৷ এবার পুজোটা ঠিকমতো করতে পারব কি না, তা নিয়েই সন্দেহ আছে৷ আজ আমরা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেছি৷ তাঁকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়েছি৷ তিনি আমাদের পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন৷ শুধু আমরা নই, মালদা শহরের পাঁচটি পুজো কমিটি এবার ওই মণ্ডপ-শিল্পীকে বরাত দিয়েছিল৷ সবারই অবস্থা খারাপ৷”
এই পরিস্থিতিতে ভোগান্তিতে পড়া পাঁচ পুজো কমিটির পাশে দাঁড়িয়েছে মালদা দুর্গাপুজো ফোরাম৷ ফোরামের পক্ষে পরিমল ঘোষ বলেন, “কলকাতার মণ্ডপ-শিল্পীর প্রতারণায় মালদার পাঁচটি বড় পুজো কমিটির এখন দুর্বিষহ দশা৷ এই পাঁচটি কমিটি তাদের থিম অনুযায়ী মণ্ডপ নির্মাণের জন্য কলকাতার গড়িয়ার ওই মণ্ডপ-শিল্পীর সঙ্গে চুক্তি করেছিল৷ পাঁচটি কমিটিই এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে৷ তারা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মণ্ডপের কাজ শেষ করতে পারে সেদিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি৷ প্রশাসনের কাছে ফোরামের আবেদন, তারা আরও বেশি উদ্যোগ নিয়ে পলাতক ডেকোরেটর শিল্পীর শাস্তির ব্যবস্থা করুক৷”
জেলা পুলিশের এক কর্তা বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার ওই ডেকোরেটর শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে৷ বিষয়টি গড়িয়াহাট থানাকেও জানানো হয়েছে৷ আশা করা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে৷”