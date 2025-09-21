প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তৈরি ইট-পেভার ব্লকের ব্যবহার, সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার নির্দেশ মন্ত্রীর
Published : September 21, 2025 at 4:17 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা উন্মোচিত হল। সম্প্রতি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত রাজ্যস্তরের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এই কর্মশালা প্রসঙ্গে তিনি জানান, প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে তৈরি ইট এবং পেভার ব্লককে সিভিল কনস্ট্রাকশনে ব্যবহার করার দিকটি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে হবে।
কর্মশালার পাশাপাশি একটি প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তৈরি নানা সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। সেখানেই ময়নাগুড়ির একটি স্টলে গিয়ে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ইট ও পেভার ব্লক দেখে মুগ্ধ হন মন্ত্রী। সে সম্পর্কে পরে মন্ত্রী ইটিভি ভারতকে জানান, “এটি একটি অভিনব পণ্য— সম্পূর্ণ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ইট। শুনলাম এর দাম 8-9 টাকা, যা ভালো মানের সাধারণ ইটের সমান প্রায়। জল ঢোকা বা আর্দ্রতার সমস্যাযুক্ত জায়গায়, যেমন নদীবাঁধ বা স্যাঁতসেঁতে অঞ্চলের নির্মাণকাজে এই ইট খুবই কার্যকর হতে পারে। প্রচলিত ইটের তুলনায় এরা দীর্ঘস্থায়ীও হবে।” তিনি আরও যোগ করেন, "এই ধরণের উদ্ভাবনী পণ্য ব্যবহারে যেমন প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নতুন রাস্তা খোলা যাবে, তেমনই টেকসই নির্মাণ সামগ্রীর বিকল্পও তৈরি হবে।"
জানা গিয়েছে, প্রদীপ মজুমদার ওই অনুষ্ঠানের পরে দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই ইট ও ব্লক কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করার জন্য। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, শুধু পুনর্ব্যবহারযোগ্য পণ্য তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, সেই পণ্যগুলির সঠিক নিষ্পত্তি এবং বাজারে বাণিজ্যিকভাবে টিকিয়ে রাখার দিকটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, “যদি এইসব উদ্যোগ বাজারে টিকে থাকতে না পারে, তবে টেকসই ভাবেই এর প্রভাব পড়বে না। তাই গ্রাহক চাহিদা তৈরি করতে হবে।”
রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম ছ’টি উদ্যোগকে পুরস্কৃতও করেন। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে বিভিন্ন জেলার পঞ্চায়েত স্তরে গড়ে ওঠা প্রকল্প থেকে শুরু করে বেসরকারি ক্ষেত্রের উদ্ভাবনও ছিল।
বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, প্লাস্টিক দিয়ে ইট বা পেভার ব্লক তৈরি হলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ কমবে, অন্যদিকে নির্মাণ ক্ষেত্রেও একটি নতুন উপাদানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকে। সেই বর্জ্য ব্যবহার করে যদি ইট তৈরির মতো শিল্প গড়ে তোলা যায়, তবে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে— বর্জ্য কমবে, পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও নতুন দিশা তৈরি হবে।
তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এই ধরণের প্লাস্টিক ইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জলীয় অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে এর কার্যকারিতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই ভার বহন করার ক্ষমতা এবং দীর্ঘস্থায়িত্বকেও প্রমাণ করতে হবে বৈজ্ঞানিকভাবে। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের আয়োজিত এই কর্মশালা রাজ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন আশা জাগাল। মন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, সরকার চাইছে বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে। আগামী দিনে এই ধরণের প্লাস্টিক ইট ও পেভার ব্লক নির্মাণে কতটা ব্যবহারযোগ্য হয়, তার ওপর নির্ভর করবে এই প্রকল্পের সাফল্য।