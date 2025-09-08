তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় কাটমানির অভিযোগ, ঝুপড়িতে দিন কাটাচ্ছেন বৃদ্ধা

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় কাটমানির অভিযোগ, ঝুপড়িতে দিন কাটাচ্ছেন বৃদ্ধা
বিজেপি-র দাবি, কাটমানি এখন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবসা ৷ যদিও পঞ্চায়েত সদস্য অভিযোগ অস্বীকার করে রাজনৈতিক কারণে বদনামের চেষ্টা বলেছেন বিষয়টিকে ৷
Published : September 8, 2025 at 3:23 PM IST
মগরাহাট, 8 সেপ্টেম্বর: বাড়ি তৈরির জন্য পেয়েছিলেন আবাস যোজনার 60 হাজার টাকা ৷ সেই টাকা থেকে 20 হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ যার ফলে ঘর সম্পূর্ণ করতে পারেননি বৃদ্ধা ৷ বর্ষার মধ্যে পুকুরপাড়ের ঝুপড়িতেই দিন কাটাতে হচ্ছে 70 বছরের আঞ্জুয়ারা বেওয়াকে ।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের ইয়ারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলমসজিদ এলাকায় ৷ এ বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্য কিসমত বিবি ও তাঁর স্বামী জামাল লস্করের বিরুদ্ধে উস্তি থানায় ও মগরাহাট 1 ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বৃদ্ধা । যদিও পঞ্চায়েত সদস্য কিসমত বিবি অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন, রাজনৈতিক কারণে তাঁকে বদনাম করা হচ্ছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধবা আঞ্জুয়ারা বেওয়া ঠিক করে চোখে দেখেন না ৷ তাঁর কোনও পুত্র সন্তান নেই ৷ পাঁচ মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷ কাছাকাছি থাকা দুই মেয়ে তাঁর দেখাশোনা করেন । এই অবস্থায় আবাস যোজনার টাকাই তাঁর ভরসা ৷ সেই টাকা দিয়েই ঘর করবেন বলে ভেবেছিলেন ৷ এমনকি আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘরের কাছ কিছুটা এগিয়েও যায় ৷ কিন্তু বাধ সাধে পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী ৷
আঞ্জুয়ারা বেওয়া বলেন, "আবাস যোজনার আমার ঘর এসেছে ৷ সেই ঘরের জন্য 20 হাজার টাকা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কিসমত বিবির স্বামী জামাল এসে আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছে ৷ আর পরে রয়েছে 40 হাজার টাকা । ওই 40 হাজার টাকায় কী আর পাকা ঘর আমি তৈরি করতে পারব ? টাকার অভাবে ঘরের বাকি কাজ বন্ধ রয়েছে । বাধ্য হয়ে এই মাটির বাড়িতে জীবন হাতে নিয়ে থাকতে হচ্ছে । ইতিমধ্যেই আমরা অভিযোগ জানিয়েছি স্থানীয় বিডিও অফিস ও থানায় ।"
তাঁর অভিযোগ পাওয়ার পর মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও আশিক ইকবাল বলেন, "আবাস প্রকল্পের উপভোক্তার অভিযোগ ইতিমধ্যে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে । আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি । তারপরে আমরা ব্যবস্থা নেব ।"
মগরাহাট এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি ইমরান হোসেন মোল্লা বলেন, "বৃদ্ধার অভিযোগের সত্যতা আমরা খতিয়ে দেখছি । সম্ভবত উনি যে ব্যক্তির নাম বলছে তিনি তৃণমূল সদস্য নন ৷ সিপিএম থেকে জিতে তৃণমূলে যোগদান করেছে । এখনও অফিসিয়ালভাবে তৃণমূলে যোগদান করেছেন কি না, সেটাও আমার জানা নেই । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুর্নীতির কোনও জায়গা নেই । আমরা ওই বৃদ্ধার সঙ্গে যোগাযোগ করব ৷ যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে দলের পক্ষ থেকে ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ানোর আমরা চেষ্টা করব।"
এই ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুফল ঘাটু বলেন, "তৃণমূলের এই কাটমানি নেওয়া জন্মগত অধিকার । তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা জনসেবা করার জন্য কষ্ট করে জয়লাভ করেছে । সেই জনসেবা করার জন্য তাদের দান দিতে হবে । একটা বৃদ্ধার কাছ থেকে ঘরের টাকার কাটমানি নিচ্ছে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী । আমরা চাই, প্রশাসন সঠিকভাবে তদন্ত করে ওই বৃদ্ধার বাড়ি যাতে দ্রুততার সঙ্গে হয় সেই ব্যবস্থা করুক ৷ প্রশাসন ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াক ।"