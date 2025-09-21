শিয়ালদা মেন শাখার যাত্রীদের পুজোর উপহার, সোমে চালু হচ্ছে একজোড়া লোকাল ট্রেন

শিয়ালদা মেন শাখার যাত্রীদের পুজোর উপহার, সোমে চালু হচ্ছে একজোড়া লোকাল ট্রেন
ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে চালু করা হচ্ছে ট্রেনটি ৷ চলবে বিধাননগর রোড থেকে কল্যাণী পর্যন্ত ৷
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: শিয়ালদা মেন শাখার যাত্রীদের জন্য সুখবর নিয়ে এল পূর্ব রেল ৷ পুজোর আগেই আপ ও ডাউন মিলিয়ে একজোড়া লোকাল ট্রেন চালু করা হচ্ছে ৷ সোমবার থেকে সেই ট্রেনের পরিষেবা মিলবে বিধাননগর রোড স্টেশন থেকে কল্যাণী পর্যন্ত ৷ দিনের ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত রেলের ৷
কলকাতা শহর ও শহরতলির অন্যতম লাইফলাইন হল লোকাল ট্রেন ৷ খুব সহজে ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর একমাত্র গণ পরিবহণ এটি ৷ তবে, শহরে বাড়তে থাকা জনবসতির সঙ্গে, লোকাল ট্রেনে ভিড়ও বাড়ছে ৷ বিশেষ করে দিনের ব্যস্ত সময়গুলিতে ৷ সেই সমস্যাকে দূর করতে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সন্ধেবেলা এই ট্রেনটি চালানো হবে বিধাননগর রোড স্টেশন থেকে ৷
পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে ৷ রোজ সন্ধে 7টা 27 মিনিটে বিধাননগর রোড স্টেশন থেকে এই ট্রেনটি কল্যাণী পর্যন্ত যাবে ৷ ট্রেনটি কল্যাণী পৌঁছবে রাত 8টা 36 মিনিটে ৷ তবে, কল্যাণী থেকে ট্রেনটি পুরো শিয়ালদা পর্যন্ত চালানো হবে ৷ রাত 8টা 55 মিনিটে কল্যাণী স্টেশন থেকে ছেড়ে রাত 10টা 19 মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে ৷
আপাতত সন্ধেবেলা অফিস ফেরত যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে এই ট্রেনটি চালানো হচ্ছে ৷ পরবর্তী সময়ে দিনের বেলাতেও অফিসের ব্যস্ত সময়ে এই ট্রেন পরিষেবা চালু করা হতে পারে ৷ উল্লেখ্য, নিত্য কর্মব্যস্ত দিনে সকালে বিধাননগর স্টেশনে যাত্রী সংখ্যা প্রায় 1.7 লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যায় ৷ আর রাতে সেই সংখ্যাটা একটি নির্ধারিত সময়ে 1 লক্ষের বেশি হয়ে থাকে ৷
উল্লেখ্য, বিধাননগর রোড স্টেশনকে কেন্দ্র করে সল্টলেকের আইটি হাব, সেক্টর ফাইভ, রাজারহাট, নিউটাউন, লেকটাউন ও কাঁকুড়গাছির মতো এলাকার অফিস কাছারি এবং অন্যান্য কর্মস্থলে লোকজন যাতায়াত করে ৷ মূলত, শহরতলি ও গ্রাম থেকে লোকজন এইসব এলাকায় চাকরি সূত্রে আসেন ৷ তাঁদের কথা মাথায় রেখেই পুজোর আগে নতুন এই একজোড়া ট্রেনটি চালু করল পূর্ব রেল ৷ এতে ভিড় যেমন কমবে, তেমনই যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকবে ৷