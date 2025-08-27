কলকাতা, 27 অগস্ট: মহাসমারোহে দিকে দিকে আজ পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী ৷ শুধু মহারাষ্ট্র বা হায়দরাবাদই নয়, বর্তমানে গণপতি বাপ্পার আরাধনা হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও ৷ শহর কলকাতাতেও দেখা যায় গণেশ পুজোর আয়োজন ৷ কোথাও হচ্ছে সাবেকি পুজো ৷ কোথাও আবার গণেশ পুজোতেও এসেছে থিমের ছোঁয়া । আর এবার প্রাসঙ্গিক ভাবেই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় গণেশ পুজোর থিম পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা ।
কলকাতাতেও ধরা পড়েছে সেই ছবি । ভিআইপি রোডের বাগুইয়াটির 'দ্য এক্সিকিউটিভ প্যালেস অ্যাপার্টমেন্টে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর থিম 'বীর গণেশ-রক্ষা কে দেবতা' ৷ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পুজোর সাজসজ্জা তৈরি করা হয়েছে ।
বৈসরণ উপত্যকায় সেদিনের ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ববাসীর মন ও বিবেক । গণেশ পুজোর মণ্ডপ সজ্জায় উঠে এসেছে সেই সব দৃশ্যের ঝলক । এক স্ত্রী'র তার স্বামীকে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে বাঁচানোর নিদারুণ চেষ্টার দৃশ্যও উঠে এসেছে মণ্ডপ সজ্জায় । সেখানে দৃশ্যায়িত হয়েছে বীর সেনাদের ভূমিকাও ৷
প্রতিমা শিল্পী দীপঙ্কর পালের নিখুঁত কাজ চোখে পড়ার মতো । দেবী পার্বতী বাল গণেশকে আলিঙ্গন করে বসে আছেন । সমবেদনা এবং শক্তির নিখুঁত সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে এই প্রতিমা ।
এই পুজো নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, 'এক্সিকিউটিভ প্যালেস অ্যাপার্টমেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর সেক্রেটারি অঙ্কিত আগরওয়াল বলেন, "এই বছরের থিমটি শহীদদের প্রতি, যাঁরা জঙ্গিহানায় মারা গিয়েছেন এবং যাঁরা এই মর্মান্তিক ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন । 'বীর গণেশ - রক্ষা কে দেবতা'র মাধ্যমে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি তাঁদের প্রতি ।"
একাধিক মানুষের উদ্যোগে এই পুজো এবার পাঁচ বছরে পা দিল । পুজোর সভাপতি সঞ্জীব দুদানি আর সচিব অঙ্কিত আগরওয়াল ৷ এছাড়াও এমপি আগরওয়াল (কোষাধ্যক্ষ), রাম অবতার আগরওয়াল, মনোজ বিনানী, কৃষ্ণ আগরওয়াল, অ্যাজ এজিএজি, অর্চাক এজিএজিএজি, অর্চাক এজিএজি, কেশব বিনানী, আমান আগরওয়াল, শ্যাঙ্কি জৈন, মিঠু চন্দ, গৌতম বসাক, বিশ্বরূপ বসু-সহ আরও অনেকে আছেন উদ্যোক্তাদের তালিকায় ।
প্রতি বছরই সেই সময়ের প্রাসঙ্গিক বিষয়কে থিমের মাধ্যমে তুলে ধরে বাগুইয়াটি রেল পুকুর রোডের 'এক্সিকিউটিভ প্যালেস অ্যাপার্টমেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'। তাই এবার তারা বেছে নিয়েছে পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার থিম ৷ 27 অগস্ট থেকে 31 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই সংগঠনের এবারের পুজো ।