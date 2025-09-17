বাংলায় এল পদ্মার ইলিশ, বৃহস্পতি থেকে মিলবে বাজারে; জেনে নিন দাম

বাংলায় এল পদ্মার ইলিশ, বৃহস্পতি থেকে মিলবে বাজারে; জেনে নিন দাম
মঙ্গলবার গভীর রাতে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে এল 1 থেকে দেড় কিলো ওজনের ইলিশের 8টি ট্রাক ৷ বৃহস্পতিবার থেকে মিলবে বাজারে ৷ দাম কত ?
Published : September 17, 2025 at 12:23 PM IST
বনগাঁ, 17 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর আগে বাঙালির পাতে পড়ে চলেছে পদ্মার ইলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে ইলিশবোঝাই 8টি ট্রাক ৷ প্রতিটি ট্রাকে ছিল প্রায় 4 টন করে মাছ । সব মিলিয়ে এদিন এসেছে প্রায় 32 টন পদ্মার ইলিশ। মাছগুলির ওজন এক থেকে দেড় কিলোর মধ্যে। পুজোর আগে বাংলাদেশের ইলিশ আসায় খুশি ভোজন প্রিয় বাঙালি।
সারা বছর বাংলাদেশ থেকে ইলিশ রফতানি বন্ধ থাকলেও দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ভারতে ইলিশ রফতানি করে থাকে ৷ এবছরও ইলিশ রফতানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ৷ মোট 1200 মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে বাাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে ৷ মোট 37টি সংস্থা এই ইলিশ রফতানির বরাত পেয়েছে ৷ 16 সেপ্টেম্বর থেকে 5 অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ রফতানির এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ৷
বাংলাদেশ সরকারের ছাড়পত্র পাওয়ার পর মঙ্গলবার মধ্যরাতে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পদ্মার ইলিশবোঝাই ট্রাক। বন্দর সূত্রে খবর, প্রথমে তিনটি গাড়িতে 12 টন ইলিশ আসে। পরবর্তীতে আরও পাঁচটি ইলিশবোঝাই গাড়ি বেনাপোল থেকে পেট্রাপোল বন্দরে প্রবেশ করে।
পেট্রাপোল কাস্টমস ইয়ারিং এজেন্ট ফিরোজ মণ্ডল জানান, "এদিন রাতে 8টি গাড়িতে প্রায় 32 টন ইলিশ বাংলাদেশ থেকে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে ভারতে ঢুকেছে । এক থেকে দেড় কিলো ওজনের সাইজের ইলিশ রায়েছে গাড়িতে । রাতে গাড়ি ঢুকলেও রাজ্যের বাজার গুলিতে পাওয়া যাবে বৃহস্পতিবার থেকে ।" তাবে পদ্মার ইলিশের দাম ভারতীয় বাজারে কত হবে, তা এখনই হলপ করে বলতে পাড়ছেন না আমদানিকারকরা। তারা বলেছেন, বাজারের চাহিদার উপরে ইলিশের দাম নির্ভর করবে।
পুজোর আগে ইলিশ রফতানিতে ছাড়পত্র দিলেও তার উপরে বেশ কিছু শর্ত চাপিয়েছে ইউনূস সরকার। ব্যবসায়ীদের ইলিশ আমদানির ক্ষেত্রে কিলো প্রতি সাড়ে 12 ডলার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ এক কিলো পদ্মার ইলিশ ভারতীয় টাকায় ব্যবসায়ীদের কেনা পড়ছে 1100 টাকার মত। তার সঙ্গে যুক্ত হবে পরিবহণের খরচ। স্বাভাবিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ভারতের বাজারে বাংলাদেশের ইলিশের দাম হতে আকাশ ছোঁয়া।
প্রসঙ্গত, দুই বাংলার ভাষা এবং সংস্কৃতি এক হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের ইলিশের, বিশেষ করে পদ্মার ইলিশের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে । ফলে সারা বছর ইলিশের রপ্তানি না-করলেও পুজোর আগে ভারতে ইলিশ রফতানি করত হাসিনা সরকার। হাসিনা সরকার পতনের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে ইলিশ আমদানি নিয়ে প্রথমদিকে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে পুজোর আগে ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারে বিদেশ মন্ত্রক থেকে প্রথমে 3 হাজার মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরবর্তীতে তা কমিয়ে 2,424 মেট্রিক টন ইলিশের রফতানি করে ৷ এবছর সেই পরিমাণ কমিয়ে ভারতে 1200 মেট্রিক টন ইলিশ রফতানিতে ছাড়পত্র দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার।