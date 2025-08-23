ETV Bharat / state

আচমকাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন ! কারণ কী, কোন পরীক্ষায় ধরা পড়বে রোগ - HEART DISEASE

যখন হঠাৎ করে কেউ অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন তার পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চান চিকিৎসক । তার অন্য কোনও সমস্যা আছে কি না দেখেন ।

Heart Disease
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read

কলকাতা, 23 অগস্ট: বাড়িতে রয়েছেন সুস্থ-সবল । আচমকাই জ্ঞান হারালেন । অথবা রাস্তায় কাজে বেরিয়েও হঠাৎই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন । 30 সেকেন্ড কিংবা এক মিনিটের জন্য আশপাশটা অন্ধকার হয়ে গেল । কেন? কী হল? কতটা ভয়াবহ এই উপসর্গ? কী করা উচিত? এই বিষয়ে ইটিভি ভারতকে জানালেন কার্ডিওলজিস্ট তথা ইলেক্ট্রো ফিজিওলজিস্ট চিকিৎসক রাকেশ সরকার ।

তাঁর কথায়, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেসমেকার নয়, আরও বেশ কিছু ডিভাইস শরীরের ভিতরে প্রবেশ করানো হয় । সেগুলো নিয়ে বিশদে আলোচনা করলেন ওই চিকিৎসক ।

আচমকাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন ! কেন? কোন পরীক্ষায় ধরা পড়বে (ইটিভি ভারত)

আচমকা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কারণ কী ?

ড. রাকেশ সরকার: আচমকাই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পিছনে দুটো কারণ রয়েছে ৷ একটা নিউরো, অন্যটা কার্ডিওলজি । আমাদের সচেতনতার জন্য ব্রেনে অক্সিজেন পৌঁছনোটা খুবই জরুরি । কোনও কারণে যদি এই রক্ত সঞ্চালনটি ব্যাহত হয়, তখন কিন্তু হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে । যদি দেখা যায় কেউ এক মিনিট বা 30 সেকেন্ডের জন্য অজ্ঞান, এমনকি তার নিউরোলজিক্যাল কোনও সমস্যা নেই, তখন কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এর সমস্যা হার্টে । সেই সময় একজন কার্ডিওলজিস্ট বা সরাসরি ইলেক্ট্রো ফিজিওলজিস্ট দেখানো জরুরি । আসলে এই সময় হার্ট পাম্প করা বন্ধ করে দেয়, তখনই ব্রেনে অক্সিজেন পৌঁছায় না । তাই কিছুক্ষণের জন্য অচৈতন্য বা অজ্ঞান হয়ে যান মানুষ ।

এই সময় চিকিৎসকরা কী করেন ?

ড. সরকার: মানুষ যখন হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন আমদের তার পূর্বের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হয় । তার অন্য কোনও সমস্যা আছে কি না দেখা হয় । সে কতক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়েছিল, সেইসবও আমাদের দেখে নিতে হয় ।

কী কী শারীরিক পরীক্ষা করণীয় ?

ড. সরকার: এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ইসিজি দিয়ে । তারপর আমরা ইকো করে দেখি । এরপরে আমরা আরও কিছু টেস্ট করি ৷ বিশেষত হোল্টার মনিটরিং এবং ইলেক্ট্রো ফিজিওলজিক্যাল স্ট্যাডি । এই পরীক্ষাটা করতে খুব কম সময় লাগে । একটা ক্যাসিটার এবং শীটের মাধ্যমে এই টেস্ট করা হয় । এই টেস্টগুলো থেকে আমরা জানতে পারি হার্টের পাম্পিং ঠিক রয়েছে কি না । সেই রিপোর্ট দেখেই পেসমেকার নাকি অন্য কোনও ডিভাইস লাগবে, তা নির্ধারণ করেন চিকিৎসক ।

Heart Disease
ইলেক্ট্রো ফিজিওলজিস্ট চিকিৎসক রাকেশ সরকার (নিজস্ব ছবি)

পেসমেকার ছাড়া আর অন্য ডিভাইসগুলি কী ?

ড. সরকার: আমাদের হার্টের ইলেকট্রিক্যাল কনডাকশন‌ থেরাপি যথাযথ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি উৎপাদন করতে সমস্যায় পড়ে, তখন পেসমেকারের প্রয়োজন পড়ে । তবে পেসমেকার ছাড়াও বেশ কিছু যন্ত্র রয়েছে । তার মধ্যে একটি হল, এআইসিডি অর্থাৎ অটোমেটেড ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভার্টার ডিফিব্রিলেটর । আরেকটি হল, সিআরটি অর্থাৎ কার্ডিয়াক রিসিঙ্ক্রোনাইজেশন থেরাপি । এছাড়াও আরও বেশ কিছু ডিভাইস আছে যেগুলো এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি ।

Heart Disease
পেসমেকার (ফাইল চিত্র)

এআইসিডি কী ?

ড. সরকার: হৃদস্পন্দন যখন খুব দ্রুত হয়ে যায়, তখন সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এআইসিডি । এটা সাধারণত একটি মাইক্রোস্কোপিক ডিভাইস বা ইমপ্লান্টের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো হয়, যা সাধারণত একটি ছোট সাড়ি বা ক্যাথেটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এটি শরীরের ভেতরের সিগন্যাল বা ডেটা সংগ্রহ করতে সাহায্য করে ।

Heart Disease
আচমকাই জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পিছনের কারণ জানুন (ফাইল চিত্র)

সিআরটি কী ?

ড. সরকার: এটা আরেকটা ডিভাইস । যাদের হার্টের পাম্পিং ফাংশন দেরিতে হয়, সেখানে এই ডিভাইস হৃদস্পন্দনকে কিছুটা সাপোর্ট দেয় । কোনও মানুষের হার্ট ফেইলিওরের সম্ভাবনা থাকলে সেখানে কিছুটা স্বস্তি দেয় এই ডিভাইস ।

