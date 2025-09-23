জলমগ্ন শহরের একাধিক হাসপাতাল, তিন দিন আগেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি

জলমগ্ন শহরের একাধিক হাসপাতাল, তিন দিন আগেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি
সোমবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৷ উৎসবমুখী শহরে কয়েকঘণ্টার বৃষ্টিতে থমকে গিয়েছে জনজীবন ৷ তিন দিন আগেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি ঘোষণা
Published : September 23, 2025 at 1:58 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৷ রেললাইন, রাস্তাঘাট সর্বত্রই জলে থৈ থৈ ৷ ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল ৷ বন্ধ ট্রেন ও মেট্রো পরিষেবা ৷ জল জমেছে শহরের প্রায় প্রত্যেকটি হাসপাতালেই ৷ চরম দুর্ভোগে রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা ৷ খারাপ আবহাওয়ার কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছে একাধিক স্কুল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ তিন দিন আগেই স্কুল-কলেজে পুজোর ছুটি ঘোষণা স্কুল শিক্ষা দফতরের ৷
বৃষ্টিতে চরম দুর্ভোগে কলকাতার একাধিক হাসপাতাল । আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, হাঁটুজল সর্বত্র । জল থৈ থৈ এসএসকেএম হাসপাতাল এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজও ৷ রাতভর বৃষ্টিতে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ওয়ার্ডের ভিতরে হাঁটুজল ৷ জলে ভাসছে হাসপাতালের ডিজিটাল এক্স-রে রুম । জলমগ্ন MRI রুমও ৷ বিপর্যস্ত এই পরিস্থিতিতে নাজেহাল রোগী ও রোগীর পরিবার ৷
জলমগ্ন কলকাতার হাসপাতালগুলি
মেডিক্যাল কলেজের ল্যাবরেটরির সামনে জল জমেছিল ৷ পাম্প চালিয়ে সেই জল বার করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ৷ পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ মেডিক্যাল কলেজের ল্যাবরেটরির সামনে জল জমেছিল। পাম্প চালিয়ে সেই জল বার করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷
আরজি কর হাসপাতালের তিনটি প্রধান ফটকই জলমগ্ন। হাসপাতালের ভিতরে পার্কিং, ক্যান্টিন-সহ নিচু এলাকাগুলিতে জল জমে রয়েছে। পাম্প চালিয়ে জল নামানোর চেষ্টা হচ্ছে ৷ হাসপাতালগুলির বক্তব্য, আশপাশের এলাকা জলমগ্ন থাকায় জল বার করার চেষ্টা করা হলেও বিশেষ লাভ হচ্ছে না। ফের জল ঢুকছে নানা অংশ দিয়ে। বহির্বিভাগগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা চালু হলেও সেখানে রোগীর সংখ্যা খুব কম।
ছুটি ঘোষণা স্কুলগুলিতে
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে 24 ও 25 সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে ৷ এই প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি এই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ৷ তিনি লেখেন, "এক অভূতপূর্ব দুর্যোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে ৷ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উপদেশে এই দুর্যোগে ছাত্রছাত্রীদের আগামিকাল এবং পরশু, অর্থাৎ 24 এবং 25 সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে ৷ এই দুর্যোগের সময় সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীদের অনুরোধ রইল, তাঁরা বাড়ি থেকেই যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলি করেন । 26 সেপ্টেম্বর থেকে সরকারীভাবে পুজোর ছুটি পড়ছে, তাই কার্যত কাল থেকেই দুর্গাপুজোর ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে । সকলকে আসন্ন শারদীয়ার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই । আমার গভীর এবং আন্তরিক সমবেদনা রইলো এই দুর্যোগে নিহত সহনাগরিকদের পরিবারগুলির প্রতি।"
জলমগ্ন শহরে ছুটি দেওয়া হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি একাধিক স্কুল । স্কুলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে জল । যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থ প্রতিম বৈদ্য বলেন, "রাতভর টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়া এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা মাথায় রেখে আমরা ছুটি দিতে বাধ্য হয়েছি ।" নারায়ণ দাস বাঙুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "শুধু রাস্তা নয়, স্কুলের মাঠ পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে প্রবল বৃষ্টিতে । আজ আমাদের রেজাল্ট দেওয়া এবং অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে । ছুটি ঘোষণা না-করলেও দ্রুত বিষয়টি মেটানোর প্রস্তুতি চলছে ।"
জলমগ্ন এই পরিস্থিতির জেরে রামমোহন মিশন স্কুলেও পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । সেখানে ক্লাস 2 থেকে 12 -এর পরীক্ষা ছিল । কিন্তু প্রধান শিক্ষক সুজয় বিশ্বাস বলেন, "এত বৃষ্টি এবং কলকাতা শহরের এই অবস্থার কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে আমরা স্কুল ছুটি দিয়েছি ।" একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে লা মার্টিনার গার্লস ও বয়েজ স্কুল । স্কুলের সচিব সুপ্রিয় ধর বলেন, "প্রবল বৃষ্টির জন্য আমরা আমাদের দু'টি স্কুল ছুটি দিয়েছি ৷ আমাদের পরীক্ষা ছিল সেটাও আমরা পিছিয়ে দিয়েছি । আবহাওয়ার এই অবস্থার জন্যই আমাদের এই সিদ্ধান্ত ।" এছাড়াও ডিপিএস রুবি পার্ক, হরিয়ানা বিদ্যামন্দির, ডন বস্কো স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে ।
এদিকে মঙ্গলবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অলস্টেক হোল্ডারদের নিয়ে একটি বৈঠকের পরিকল্পনা ছিল । বানভাসি এই পরিস্থিতির কারণে সেই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । বাতিল করা হয়েছে সমস্ত ক্লাস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজ ৷ পাশাপাশি, 23 তারিখ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছিল ৷ বর্তমান পরিস্থিতির কারণে সেই পরীক্ষাও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কবে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে নোটিশ জারি করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷