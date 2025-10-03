পুজোর শহরে উশৃঙ্খলা, আইনের ফাঁদে আট হাজার নাগরিক, গ্রেফতার শতাধিক
হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোয় আইনের ফাঁদে হাজারের বেশি ৷ বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে 177টি ৷
Published : October 3, 2025 at 8:11 PM IST
কলকাতা, 3 অক্টোবর: পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে কোথাও ভিড়ের মধ্যে গন্ডগোল, কোথাও আবার বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগ ৷ আবার কেউ মদ্যপ অবস্থায় চারচাকা কিংবা বাইক ছুটিয়েছেন, কেউ বা ট্রাফিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ডেকে এনেছেন বিপদ ৷ পুজোর কলকাতায় এমন নানা ঘটনায় মোট 127 জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ, দশমীর দিন এই তথ্য প্রকাশ করেছে লালবাজার ৷ তবে, গ্রেফতারির এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে একশোরও বেশি লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ পুজোতে ঘুরতে বেরিয়েই 'উশৃঙ্খল আচরণ'-এর অভিযোগে বহু মানুষ ধরা পড়েছে ৷ নবমীর দিন রেকর্ড সংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন ভাঙা-সহ অন্যান্য অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর ৷ সব মিলিয়ে পুজোয় মোট 8 হাজার 277 জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷
কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের হিসেব বলছে, এক বাইকে তিনজন সওয়ার - এমন ঘটনায় শুধুমাত্র নবমীতেই ধরা পড়েছেন 353 জন ৷ পরে আরও গ্রেফতার হয়েছে ৷ এছাড়াও হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর অভিযোগে আইনের ফাঁদে পড়েছেন আরও 1089 জন ৷ বেপরোয়া গাড়ি চালানোর জন্য ধরা পড়েছেন 177 জন ৷
লালবাজার সূত্রে খবর, মত্ত অবস্থায় বাইক বা গাড়ি চালাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছেন 167 জন ৷ পাশাপাশি, বিভিন্ন ছোট-বড় নিয়মভঙ্গের অভিযোগে আরও 207 জন নাগরিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷
লালবাজার সূত্রের খবর, শহরের সর্বত্র 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'-এর বিজ্ঞাপন ঝুলছে ৷ তবুও, সাধারণের মধ্যে সচেতনতার অভাব স্পষ্ট - বলছে পুলিশ ৷ পুজোর ভিড় সামলাতে যখন রাস্তায় বাড়তি নজরদারিতে ব্যস্ত পুলিশ, তখনই একাংশ নাগরিকের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ তাঁদের কড়া শাস্তির মুখে ঠেলে দিচ্ছে ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সাধারণ মানুষকে অনেকটা সাহায্য করেছি ৷ কিন্তু, কেউ যদি ট্রাফিক আইন কিংবা অন্যান্য আইন অবজ্ঞা করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তো আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতেই হবে ৷"
চতুর্থীর রাত থেকে শহরের আনাচে-কানাচে নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য মোতায়েন ছিল কলকাতা পুলিশের বাহিনী ৷ শহরের প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছিল ৷ বিশেষ করে মহিলা পুলিশ ৷ পাশাপাশি, থানায় ও ডিসি অফিসগুলোতে ছিল র্যাফ, ছিল কলকাতা পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষিত বাহিনী ৷ সেই সঙ্গে ড্রোনের মাধ্যমে চলেছে নজরদারি ৷