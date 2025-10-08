উত্তরবঙ্গকে ভালোবাসেন না মুখ্যমন্ত্রী! তিনদিনের সফরে মমতা পাহাড়ে না-ওঠায় সরব বিরোধীরা

উত্তরবঙ্গকে ভালোবাসেন না মুখ্যমন্ত্রী! তিনদিনের সফরে মমতা পাহাড়ে না-ওঠায় সরব বিরোধীরা
নাগরাকাটায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উত্তরবঙ্গে সমতল থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি ৷
Published : October 8, 2025 at 7:56 PM IST
দার্জিলিং, 8 অক্টোবর: বিপর্যয়ের পর তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু ওই সফরে পাহাড়ে যাননি বা ওঠেননি তিনি ৷ আর এই ইস্যুটিকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছে পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল-সহ রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ।
তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরের মধ্যে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে নাগরাকাটায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন । মঙ্গলবার তিনি উত্তরকন্যা থেকে সোজা দুধিয়ায় যান ৷ সেখানে ধসে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন ও দুধিয়ার বালাসন সেতুর উপর থাকা ভাঙা লোহারপুলটি ও তার পাশে বিকল্প সেতু নির্মাণের কাজ খতিয়ে দেখেন । এরপর বুধবার কলকাতা ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের সফরে মিরিক, বিজনবাড়ি-সহ পাহাড়ের অন্যান্য ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন না-করায় কিংবা পাহাড়ে না-যাওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক ।
এই বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী মিরিকের সৌরেনিতে গিয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গকে ভালোবাসেন না । বিশেষ করে পাহাড়কে পছন্দ করেন না । তাই কাছে এসেও পাহাড়ে যাননি ।"
গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং বুধবার দুধিয়ার সেতু ও ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড়ে যাওয়া উচিত ছিল । তিনি গেলে পাহাড়বাসী খুশি হতো ৷ কেন গেলেন না জানি না ।"
সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী তো এসেছিলেন রাজনীতি করতে । তিনি তো এসে আগে নাগরাকাটায় গেলেন । অথচ সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে পাহাড়ে । সেখানে গেলেন না । দুধিয়া থেকেই ফেরত চলে গেলেন ।"
তবে এই বিষয়টি মানতে নারাজ গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপা । তিনি বলেন, "পাহাড়ে এখনও অনেক সড়ক ভাঙা রয়েছে । ওয়ান ওয়ে করে কাজ চলছে । মুখ্যমন্ত্রী দুধিয়া থেকেই পাহাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য তুলে দিয়েছেন । পরে আবার আসবেন বলেছেন । এখন সরকারের মূল কাজ যেসব সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে সেগুলো ঠিক করা । সেসবের কাজ চলছে । রাজনীতি করার জন্য এসব অনেকে বলতেই পারেন ।"
এদিকে, সোমবার ধসের পর থেকে পরিস্থিতি যতটা খারাপ ছিল, এদিন সকাল থেকে তা অনেকটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে । আর সেকারণে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে দুধিয়ায় । পাহাড়ের ধস সরিয়ে শুরু হয়েছে মেরামতের কাজ ৷ বালাসন ও তিস্তা নদীর জলস্তর এদিন থেকে নামতে শুরু করেছে । পাহাড়ের দিকেও ধীরে ধীরে পর্যটকরা যেতে শুরু করেছে । এতে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে পর্যটনমহলে ।