আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে অগস্টে 3 রাত জাগার শপথ ! কালীঘাট-নবান্ন অভিযানে এককাট্টা বিরোধীরা - RG KAR INCIDENT ANNIVERSARY

8, 9 ও 14 অগস্ট কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হবে লাখো লাখো মানুষ । প্রতিবাদে সামিল হবে বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলো।

RG kar incident anniversary
আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি'তে কালীঘাট অভিযানের ডাক (ছবি -সংগৃহীত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2025 at 2:22 PM IST

কলকাতা, 7 অগস্ট: 'ঘুম নেই যে রাতে, জেগে থাকি প্রতিবাদে...' । এই স্লোগানকে সামনে রেখে আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি'তে ফের রাজ্যজুড়ে রাত দখলের ডাক । দিনে হবে নবান্ন ও কালীঘাট অভিযান ।

মূলত, রাজ্যের বিরোধীরা ও সাধারণ মানুষের একাধিক গণসংগঠন ফের রাস্তায় নামার অঙ্গীকার করল । 8, 9 ও 14 অগস্ট কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নাচ-গান ছবি আঁকা, নাটকে ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হবে লাখো লাখো মানুষ । আর তাদের সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হবে রাজ্যের বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও তার গণসংগঠনগুলো । অংশ নেবেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও । কিন্তু কোনও রাজনৈতিক ব্যানার ছাড়াই । নানান মঞ্চে গণসংগঠনের ব্যানারে লেখা থাকবে, আরজি কর হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারের দাবি ।

RG kar incident anniversary
সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ (ছবি -সংগৃহীত)

এই একই দাবিতে গত বছর প্রবল নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল । তা আদতে এক অনন্য সময়ের সাহসী দলিল । এই আন্দোলনের অংশীদার হন সমাজের প্রায় সব অংশের মানুষ । তাঁরা হাসপাতালে, মেডিক্যেল কলেজে কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে গড়ে ওঠা 'বিষাক্ত' পরিবেশের বিরুদ্ধে সরব হন । সমাজের বিভিন্ন অংশের আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ধর্ষণ-সংস্কৃতিকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে রাজ্যে । ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে অপরাধীদের রক্ষা করতে শাসকদলের ছত্রছায়া রয়ে গিয়েছে । সাম্প্রতিক কসবা আইন কলেজের ঘটনাও সেই চক্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছে তারা ।

RG kar incident anniversary
আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি'তে নবান্ন অভিযানের ডাক (ছবি -সংগৃহীত)

আর তাই 26 দফা প্রশ্নের উত্তর-সহ ন্যায় বিচারের দাবিতে আবারও একাট্টা হওয়ার শপথ নেওয়া হবে রাজ্যনৈতিক দল-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের তরফে । সেই কথা মাথায় রেখে অভয়া মঞ্চ, জুনিয়র ডক্টরস ফোরাম থেকে শুরু করে একাধিক সংগঠনের তরফে সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে । তাদের বক্তব্য, আরজি কর-কাণ্ডের বিচারহীনতার এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে । এরই মাঝে যত্রতত্র খুন ধর্ষণ রাহাজানি বেড়েই চলেছে । এগুলো থেকে মুক্তির উপায় কী ? তাই পশ্চিমবঙ্গের সকল সাধারণ মানুষকে 9 অগস্ট প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আবেদন করা হয়েছে ।

RG kar incident anniversary
আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারের দাবি (ছবি -সংগৃহীত)

জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের যুগ্ম আহ্বায়ক চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ বলেন, "এক বছর হতে চলল, কিন্তু এখনও সুবিচারের মুখ দেখেনি অভয়া । অনেকেই আজও ক্ষোভ, দুঃখ আর হতাশা নিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষীণ কিন্তু জ্বালাময়ী আগুন বুকে লালন করছেন । আবার অনেকেই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা দেখে হতাশ হয়ে গিয়েছেন । বিভীষিকাময় রাতের যে সময়ে এই প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ ঘটেছিল, সেই তারিখে, সেই সময়ে আমরা আবার রাস্তায় থাকব; জেগে থাকব রাগ, বেদনা, শোক, অঙ্গীকার আর প্রতিবাদের আগুন বুকে নিয়ে । শহর থেকে গ্রাম, দেওয়ালে দেওয়ালে, রাস্তায় রাস্তায় আঁকব মুছে ফেলা স্লোগান আর ছবিগুলো ।"

RG kar incident anniversary
চিকিৎসক সংগঠনের কর্মসূচি (ছবি -সংগৃহীত)

আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি'তে রাস্তায় নামছে বিজেপিও । কিন্তু এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে । ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট বিবৃতি দিয়ে বলেছে, "কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইও এ পর্যন্ত বড়জোর 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' আর 'তথ্যপ্রমাণ নষ্ট'-এর কথা বলেই থেমে আছে । আজও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা পড়েনি । যারা আসল মাথা, তারা এখনও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে । শাস্তির তো প্রশ্নই আসে না ! প্রথম দিনের সমস্ত সহযোদ্ধাদের নিয়ে একসঙ্গে এই লড়াইয়ে সামিল হব । যাঁরা কলকাতায় আসতে পারবেন না, তাঁদেরও অনুরোধ নিজ নিজ এলাকায় বা ক্যাম্পাসে অভয়ার স্মৃতিতে জেগে থাকুন, প্রতিবাদের শপথ নিন ।"

RG kar incident anniversary
কালীঘাট চলো অভিযান (ছবি -সংগৃহীত)

গত বছর অভয়ার বিচার চেয়ে রাজপথে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের পর, সম্প্রতি কয়েকজন সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসককে পুলিশ তলব করেছে । এই বিষয়টিকে নিছক আইনি প্রক্রিয়া বলে মানতে নারাজ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস । তাদের তরফে পুণ্যব্রত গুণ বলেন, " যে খুন, ধর্ষণ, প্রমাণ লোপাট আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তে প্রশাসনের ভূমিকা এতদিন ছিল লজ্জাজনকভাবে নীরব, সেখানে হঠাৎ করে আন্দোলনের দিন খাট পাতা, রাস্তার জ্যাম ইত্যাদি হাস্যকর মামলায় ডাক্তারদের তলব করা, একইসঙ্গে তামাশা ও হুমকি - আমরা এই প্রবণতাকে থ্রেট কালচারের নগ্ন প্রকাশ বলে মনে করি । এভাবে কোনও ডাক্তারকে নয়, গোটা সমাজকে নীরব করার চেষ্টা চলছে । পুলিশের তথা রাজ্য প্রশাসনের এই ভূমিকা গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের সরাসরি বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে ।"

RG kar incident anniversary
অভয়া মঞ্চের তরফে আন্দোলনে সামিলের ডাক (ছবি -সংগৃহীত)

অন্যদিকে, সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে দলীয় পোস্টার ব্যানার ছাড়াই এই আন্দোলনকে সংহতি জানাতে এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে এই আন্দোলনে সামিল হবেন সিপিএম নেতৃত্ব । রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাস বলেন, "শুধু আরজি কর নয় তামান্নার খুন হওয়া কিংবা কসবা কলেজের ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ঘৃণা রাজ্যবাসী দেখেছে । তাদের পাশে থাকা আমার দায় এবং কর্তব্য । আমরা গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফরম্যাটে এই আন্দোলনে অংশ নেব ।"

RG kar incident anniversary
9 অগস্ট প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আবেদন (ছবি -সংগৃহীত)
RG kar incident anniversary
8, 9 ও 14 অগস্ট রাত জাগার শপথ (ছবি -সংগৃহীত)

