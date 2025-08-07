কলকাতা, 7 অগস্ট: 'ঘুম নেই যে রাতে, জেগে থাকি প্রতিবাদে...' । এই স্লোগানকে সামনে রেখে আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি'তে ফের রাজ্যজুড়ে রাত দখলের ডাক । দিনে হবে নবান্ন ও কালীঘাট অভিযান ।
মূলত, রাজ্যের বিরোধীরা ও সাধারণ মানুষের একাধিক গণসংগঠন ফের রাস্তায় নামার অঙ্গীকার করল । 8, 9 ও 14 অগস্ট কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নাচ-গান ছবি আঁকা, নাটকে ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হবে লাখো লাখো মানুষ । আর তাদের সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হবে রাজ্যের বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও তার গণসংগঠনগুলো । অংশ নেবেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও । কিন্তু কোনও রাজনৈতিক ব্যানার ছাড়াই । নানান মঞ্চে গণসংগঠনের ব্যানারে লেখা থাকবে, আরজি কর হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারের দাবি ।
এই একই দাবিতে গত বছর প্রবল নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল । তা আদতে এক অনন্য সময়ের সাহসী দলিল । এই আন্দোলনের অংশীদার হন সমাজের প্রায় সব অংশের মানুষ । তাঁরা হাসপাতালে, মেডিক্যেল কলেজে কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে গড়ে ওঠা 'বিষাক্ত' পরিবেশের বিরুদ্ধে সরব হন । সমাজের বিভিন্ন অংশের আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ধর্ষণ-সংস্কৃতিকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে রাজ্যে । ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে অপরাধীদের রক্ষা করতে শাসকদলের ছত্রছায়া রয়ে গিয়েছে । সাম্প্রতিক কসবা আইন কলেজের ঘটনাও সেই চক্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছে তারা ।
আর তাই 26 দফা প্রশ্নের উত্তর-সহ ন্যায় বিচারের দাবিতে আবারও একাট্টা হওয়ার শপথ নেওয়া হবে রাজ্যনৈতিক দল-সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের তরফে । সেই কথা মাথায় রেখে অভয়া মঞ্চ, জুনিয়র ডক্টরস ফোরাম থেকে শুরু করে একাধিক সংগঠনের তরফে সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে । তাদের বক্তব্য, আরজি কর-কাণ্ডের বিচারহীনতার এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে । এরই মাঝে যত্রতত্র খুন ধর্ষণ রাহাজানি বেড়েই চলেছে । এগুলো থেকে মুক্তির উপায় কী ? তাই পশ্চিমবঙ্গের সকল সাধারণ মানুষকে 9 অগস্ট প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আবেদন করা হয়েছে ।
জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের যুগ্ম আহ্বায়ক চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ বলেন, "এক বছর হতে চলল, কিন্তু এখনও সুবিচারের মুখ দেখেনি অভয়া । অনেকেই আজও ক্ষোভ, দুঃখ আর হতাশা নিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষীণ কিন্তু জ্বালাময়ী আগুন বুকে লালন করছেন । আবার অনেকেই রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা দেখে হতাশ হয়ে গিয়েছেন । বিভীষিকাময় রাতের যে সময়ে এই প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ ঘটেছিল, সেই তারিখে, সেই সময়ে আমরা আবার রাস্তায় থাকব; জেগে থাকব রাগ, বেদনা, শোক, অঙ্গীকার আর প্রতিবাদের আগুন বুকে নিয়ে । শহর থেকে গ্রাম, দেওয়ালে দেওয়ালে, রাস্তায় রাস্তায় আঁকব মুছে ফেলা স্লোগান আর ছবিগুলো ।"
আরজি কর-কাণ্ডের বর্ষপূর্তি'তে রাস্তায় নামছে বিজেপিও । কিন্তু এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে । ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট বিবৃতি দিয়ে বলেছে, "কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইও এ পর্যন্ত বড়জোর 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' আর 'তথ্যপ্রমাণ নষ্ট'-এর কথা বলেই থেমে আছে । আজও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা পড়েনি । যারা আসল মাথা, তারা এখনও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে । শাস্তির তো প্রশ্নই আসে না ! প্রথম দিনের সমস্ত সহযোদ্ধাদের নিয়ে একসঙ্গে এই লড়াইয়ে সামিল হব । যাঁরা কলকাতায় আসতে পারবেন না, তাঁদেরও অনুরোধ নিজ নিজ এলাকায় বা ক্যাম্পাসে অভয়ার স্মৃতিতে জেগে থাকুন, প্রতিবাদের শপথ নিন ।"
গত বছর অভয়ার বিচার চেয়ে রাজপথে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের পর, সম্প্রতি কয়েকজন সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসককে পুলিশ তলব করেছে । এই বিষয়টিকে নিছক আইনি প্রক্রিয়া বলে মানতে নারাজ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস । তাদের তরফে পুণ্যব্রত গুণ বলেন, " যে খুন, ধর্ষণ, প্রমাণ লোপাট আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্তে প্রশাসনের ভূমিকা এতদিন ছিল লজ্জাজনকভাবে নীরব, সেখানে হঠাৎ করে আন্দোলনের দিন খাট পাতা, রাস্তার জ্যাম ইত্যাদি হাস্যকর মামলায় ডাক্তারদের তলব করা, একইসঙ্গে তামাশা ও হুমকি - আমরা এই প্রবণতাকে থ্রেট কালচারের নগ্ন প্রকাশ বলে মনে করি । এভাবে কোনও ডাক্তারকে নয়, গোটা সমাজকে নীরব করার চেষ্টা চলছে । পুলিশের তথা রাজ্য প্রশাসনের এই ভূমিকা গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের সরাসরি বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে ।"
অন্যদিকে, সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে দলীয় পোস্টার ব্যানার ছাড়াই এই আন্দোলনকে সংহতি জানাতে এবং ন্যায় বিচারের দাবিতে এই আন্দোলনে সামিল হবেন সিপিএম নেতৃত্ব । রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পলাশ দাস বলেন, "শুধু আরজি কর নয় তামান্নার খুন হওয়া কিংবা কসবা কলেজের ঘটনা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ঘৃণা রাজ্যবাসী দেখেছে । তাদের পাশে থাকা আমার দায় এবং কর্তব্য । আমরা গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফরম্যাটে এই আন্দোলনে অংশ নেব ।"