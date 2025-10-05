উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধীদের

উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধীদের
উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের সাহায্যের ক্ষেত্রে দলবাজি নয়, অনুরোধ কংগ্রেসের ৷ সোশাল মিডিয়ায় উদ্বেগপ্রকাশ করে পোস্ট মল্লিকার্জুন খাড়গের ৷
Published : October 5, 2025 at 8:42 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: শনিবার মধ্যরাত থেকে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বিপর্যস্ত জনজীবন ৷ লাগাতার বৃষ্টিতে পাহাড়ে যেমন ধস নেমেছে, তেমনই জলপাইগুড়ি-সহ সমগ্র তরাই-ডুয়ার্সে বন্যা দেখা দিয়েছে ৷ এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে অন্তত 17 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বহু মানুষ নিখোঁজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ৷ এরকম পরিস্থিতিকে 'জাতীয় বিপর্যয়' ঘোষণা করার দাবি জানাল রাজ্য সিপিআইএম ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানিয়েছে ৷ দলীয় কর্মী ও রেড ভলান্টিয়ারদের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে সিপিআইএম জেলা সম্পাদক সুমন পাঠক ৷
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা এ দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিয়েছেন ৷ সেখানে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের ধ্বস ও তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের বন্যাকে 'রাজ্য স্তরের বিপর্যয়' ঘোষণার আবেদন করেছেন বিস্তা ৷ তিনি লিখেছেন, "আপনি জানেন, গত 4 ও 5 অক্টোবরের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দার্জিলিং, কালিম্পং এবং তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল প্লাবিত ৷ এই অঞ্চলের মানুষের হয়ে আমি আপনার কাছে আবেদন রাখছি যে, এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আপনি 'রাজ্য স্তরের বিপর্যয়' ঘোষণা করুন ৷"
অন্যদিকে, অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খানকে ই-মেল করেছেন ৷ অবিলম্বে বিপর্যয় মোকাবিলা (কেন্দ্র ও রাজ্য) দলকে সাধারণ মানুষের উদ্ধার কাজে নিয়োগ করতে ও জনজীবন স্বাভাবিক দ্রুত করার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷ ঠিক তেমনি সরকারি সাহায্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কোন জাতপাত কিংবা রাজনৈতিক দল না-দেখার অনুরোধ করা হয়েছে ৷
তবে, শুধু দার্জিলিং জেলা নয় ৷ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলায় অতিবৃষ্টি ও হড়পা বানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এবং মৃত সংখ্যা পাহাড়ি অঞ্চলে ৷ শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের রাস্তায় দুধিয়ার লোহার ব্রিজ ভেঙে পাহাড়ের মানুষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং ও সিকিমের প্রচুর জায়গায় ব্যাপক ধস ও বাড়িঘর ভেঙে নদীতে ভেসে গেছে ৷
এমনকি সিকিম সীমান্তে শনিবার রাতে একটি গাড়ি তিস্তা নদীতে পড়ে গিয়ে চারজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ ভুটানের টালায় যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, সেখানে জলের চাপে বাঁধের লকগেট খোলা যাচ্ছে না-বলে খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ ফলে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে ৷ ইতিমধ্যে ভুটানের নদীতে হড়পা বানে জলপাইগুড়ির বানারহাট জলমগ্ন ৷ তোর্সা ও তিস্তা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ৷
কোচবিহার শহরের কিছু অংশে জল জমে আছে ৷ 1নং ডাবগ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ে মহানন্দার হড়পা বানে বাঁধ ভেঙে প্রায় দু’শো ঘর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত ৷ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে উদ্ধার ও ত্রাণকার্য চালালেও, তা যথেষ্ট হবে না-বলে দাবি করেছে সিপিএম লিবারেশনের জেলা নেতৃত্ব ৷ লিবারেশন নেতা পার্থ ঘোষ বলেন, "জল না-নামলে সম্পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা যাবে না ৷ শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার থেকে ত্রাণকার্যের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ৷ সব মিলিয়ে পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয় ৷ পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে এখনই পৌঁছে যাওয়া যাবে না ৷ তাই দলীয় কর্মীদের সতর্ক থাকতে ও দুর্গত মানুষদের সাধ্যমত সহযোগিতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বলে জানান ।
Deeply concerned about the devastating floods in West Bengal and Sikkim, especially in the Darjeeling and North Bengal regions, where several people have lost their lives, and a bridge has also tragically collapsed.— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 5, 2025
My deepest condolences to the bereaved families. Expect the…
অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার আবার রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠেছে সকল ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ৷ বহু জীবনহানি এবং আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ আমরা উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের ইতিমধ্যে নির্দেশ পাঠিয়েছি যে, আমাদের সাধ্য অনুযায়ী দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ৷ প্রশাসনের কাছে আমাদের বক্তব্য, ত্রাণ বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনোরকম দলবাজি যেন না-হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ আমরা স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকেও বলছি, প্রশাসনের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ স্থাপন করে চলুন ৷ এই দুর্যোগের সময় 'রাজনীতি' করতে চাই না আমরা ৷ কিন্তু, যদি মানুষের প্রতি বঞ্চনা হয়, ত্রাণ নিয়ে দলবাজি হয়, তবে আমরা রাজনৈতিকভাবেই তার মোকাবিলা করব ৷"
কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের ভয়াবহ বন্যা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন আমরা ৷ বিশেষত, দার্জিলিং এবং উত্তরবঙ্গের এলাকাগুলি নিয়ে ৷ সেখানে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়েছে ৷ এমনকি একটি ব্রিজ ভেঙে পড়েছে ৷ নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই ৷ আশা করছি ক্ষতিগ্রস্তরা যথাযথ এবং দ্রুত সাহায্য পাবেন ৷ ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করব ৷ পাশাপাশি, উদ্ধারকাজের জন্য এনডিআরএফের অতিরিক্ত দল পাঠানোর অনুরোধ জানাব ৷ কংগ্রেসের নেতা এবং কর্মীদের বলব, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাঁদের সাহায্য করতে ৷"