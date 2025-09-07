এসএসসি'র ফল অশ্বডিম্ব হবে, পরীক্ষাকে প্রহসন বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর
শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 152 জন দাগি শিক্ষককে এসএসসি'র অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ও আছে । প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে ৷
Published : September 7, 2025 at 12:43 PM IST
আসানসোল, 7 সেপ্টেম্বর: এসএসসি পরীক্ষার ফল একটি অশ্বডিম্ব ছাড়া কিছুই হবে না । আসানসোলে এসে এমনটাই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । রবিবার রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা । ঠিক তার আগে তিনি কটাক্ষ করে বলেন যে, এই পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে ৷
শনিবার রাতে আসানসোলের একটি বেসরকারি হোটেলে বুথ লেভেলের নেতৃত্বদের সঙ্গে একটি দলীয় বৈঠক করতে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে তিনি দাবি করেন, "ত্রুটিযুক্ত পরীক্ষা । 1958 জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দাগি । সবাই তালিকাও জানে, 1806 জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ৷ আর 152 জন দাগিকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ও আছে । প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে । সেন্টার পিছু অর্থের বিনিময়ে তৃণমূল কর্মীরা পুলিশকে নিয়ে নয় বছর পর একটি প্রহসনের পরীক্ষা করতে চলেছে । যার ফল হবে অশ্বডিম্ব ।"
শুভেন্দু বলেন, "তাড়ান মমতাকে । একটাই স্লোগান । প্রতিবছর এসএসসি হবে, প্রতিবছর প্রাইমারি হবে, ওএমআর শিটে পরীক্ষা হবে, কার্বন কপি বাড়ি নিয়ে আসবেন । আনুন বিজেপিকে ।"
এদিন চন্দ্রনাথ সিনহার আত্মসমর্পণ ও জামিন প্রসঙ্গেও মন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "আপাতত জামিন পেয়েছেন । ইডি হেফাজতে নিতে চেয়েছিল । কোর্ট বিচার করবে । ইডি আইনি লড়াই লড়বে । এদেরকে ভেতরেই রাখতে হবে । এই মামলাগুলোকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নিয়ে যেতে হবে । পশ্চিমবঙ্গে কোনও মামলায় জেলে রাখলেও এদের কিছু হবে না । উডবার্ন ওয়ার্ডে যাবে । অষ্টমীর দিন লুচি, ছোলার ডাল খাবে, রবিবার খাসির মাংস খাবে ।"
রাজ্যে আব্বাস সিদ্দিকী ভোটে দাঁড়ানোয় গুঞ্জন শুরু হয়েছে । এ বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "ওগুলো তৃণমূলের আর তৃণমূলের বি টিমের ব্যাপার । অনেক আওয়াজ দেয় আইএসএফের ভাইরা । ভোটের দিন এদের মাঠে পাওয়া যায় না । হাড়োয়া উপনির্বাচনের দিন এজেন্টও দিতে পারেনি । ডায়মন্ডহারবারে দাঁড়াব বলে পালিয়ে গিয়েছে । ফাইনালি ওরা কী করবে বলা মুশকিল । ছ'মাস এখনও বাকি আছে, হাওয়া গরম করছে । আমরা এসব করছি না । আমরা বলেছি, বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন । হিন্দুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মহারাষ্ট্র, দিল্লির মতো ভোট দিন । এদের হারিয়ে দিন । আমরা সবাইকে নিয়ে চলব । কোনও সমস্যা নেই । কোনও ভারতীয় মুসলিমদের বাদ দিয়ে আমরা চলব না ।"
'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিয়ে কথা উঠলে সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সবার মোবাইলে সিনেমাটি পৌঁছে যাবে । মমতা মনে করছেন সিনেমাটি হলে না-দেখালে বেঙ্গল ফাইলস কেউ দেখতে পাবে না । কয়েকদিনের মধ্যে সবার মোবাইলে পৌঁছে যাবে, বা ইতিমধ্যেই অনেকে পেয়ে গিয়েছেন । বাংলার কোটি কোটি মানুষ স্মার্টফোনে কাশ্মীর ফাইলস যেভাবে দেখেছে সেইভাবেই বেঙ্গল ফাইলস দেখবে । বর্তমান প্রজন্মের জানা দরকার দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং নোয়াখালি গণহত্যায় কী হয়েছিল । সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী ।"