এসএসসি'র ফল অশ্বডিম্ব হবে, পরীক্ষাকে প্রহসন বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 152 জন দাগি শিক্ষককে এসএসসি'র অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ও আছে । প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে ৷

Suvendu Adhikari
এসএসসি পরীক্ষাকে কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারীর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2025 at 12:43 PM IST

3 Min Read

আসানসোল, 7 সেপ্টেম্বর: এসএসসি পরীক্ষার ফল একটি অশ্বডিম্ব ছাড়া কিছুই হবে না । আসানসোলে এসে এমনটাই দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । রবিবার রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা । ঠিক তার আগে তিনি কটাক্ষ করে বলেন যে, এই পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে ৷

শনিবার রাতে আসানসোলের একটি বেসরকারি হোটেলে বুথ লেভেলের নেতৃত্বদের সঙ্গে একটি দলীয় বৈঠক করতে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে তিনি দাবি করেন, "ত্রুটিযুক্ত পরীক্ষা । 1958 জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দাগি । সবাই তালিকাও জানে, 1806 জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ৷ আর 152 জন দাগিকে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ও আছে । প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে । সেন্টার পিছু অর্থের বিনিময়ে তৃণমূল কর্মীরা পুলিশকে নিয়ে নয় বছর পর একটি প্রহসনের পরীক্ষা করতে চলেছে । যার ফল হবে অশ্বডিম্ব ।"

এসএসসি'র ফল অশ্বডিম্ব হবে, পরীক্ষাকে প্রহসন বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)

শুভেন্দু বলেন, "তাড়ান মমতাকে । একটাই স্লোগান । প্রতিবছর এসএসসি হবে, প্রতিবছর প্রাইমারি হবে, ওএমআর শিটে পরীক্ষা হবে, কার্বন কপি বাড়ি নিয়ে আসবেন । আনুন বিজেপিকে ।"

এদিন চন্দ্রনাথ সিনহার আত্মসমর্পণ ও জামিন প্রসঙ্গেও মন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "আপাতত জামিন পেয়েছেন । ইডি হেফাজতে নিতে চেয়েছিল । কোর্ট বিচার করবে । ইডি আইনি লড়াই লড়বে । এদেরকে ভেতরেই রাখতে হবে । এই মামলাগুলোকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নিয়ে যেতে হবে । পশ্চিমবঙ্গে কোনও মামলায় জেলে রাখলেও এদের কিছু হবে না । উডবার্ন ওয়ার্ডে যাবে । অষ্টমীর দিন লুচি, ছোলার ডাল খাবে, রবিবার খাসির মাংস খাবে ।"

Suvendu Adhikari
আসানসোলে দলীয় বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যে আব্বাস সিদ্দিকী ভোটে দাঁড়ানোয় গুঞ্জন শুরু হয়েছে । এ বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "ওগুলো তৃণমূলের আর তৃণমূলের বি টিমের ব্যাপার । অনেক আওয়াজ দেয় আইএসএফের ভাইরা । ভোটের দিন এদের মাঠে পাওয়া যায় না । হাড়োয়া উপনির্বাচনের দিন এজেন্টও দিতে পারেনি । ডায়মন্ডহারবারে দাঁড়াব বলে পালিয়ে গিয়েছে । ফাইনালি ওরা কী করবে বলা মুশকিল । ছ'মাস এখনও বাকি আছে, হাওয়া গরম করছে । আমরা এসব করছি না । আমরা বলেছি, বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলুন । হিন্দুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মহারাষ্ট্র, দিল্লির মতো ভোট দিন । এদের হারিয়ে দিন । আমরা সবাইকে নিয়ে চলব । কোনও সমস্যা নেই । কোনও ভারতীয় মুসলিমদের বাদ দিয়ে আমরা চলব না ।"

Suvendu Adhikari
বুথ লেভেলের নেতৃত্বদের সঙ্গে দলীয় বৈঠক বিরোধী দলনেতার (নিজস্ব ছবি)

'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' নিয়ে কথা উঠলে সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "সবার মোবাইলে সিনেমাটি পৌঁছে যাবে । মমতা মনে করছেন সিনেমাটি হলে না-দেখালে বেঙ্গল ফাইলস কেউ দেখতে পাবে না । কয়েকদিনের মধ্যে সবার মোবাইলে পৌঁছে যাবে, বা ইতিমধ্যেই অনেকে পেয়ে গিয়েছেন । বাংলার কোটি কোটি মানুষ স্মার্টফোনে কাশ্মীর ফাইলস যেভাবে দেখেছে সেইভাবেই বেঙ্গল ফাইলস দেখবে । বর্তমান প্রজন্মের জানা দরকার দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং নোয়াখালি গণহত্যায় কী হয়েছিল । সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করেছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী ।"

