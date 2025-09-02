কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমির তিন দিনের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল 1 সেপ্টেম্বর থেকে 3 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৷ কলকাতার কলা মন্দিরের কলাকুঞ্জ প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল 'হিন্দি সিনেমায় উর্দুর প্রাসঙ্গিকতা' ৷ সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন লেখক, গীতিকার জাভেদ আখতার ৷ কিন্তু, গত শনিবার 30 অগস্ট উর্দু অ্যাকাডেমি রাজ্য সরকারের নির্দেশে অনুষ্ঠানটি বাতিল করে দেয় ৷
কারণ হিসাবে আয়োজকরা জানায়, অনিবার্য কারণে স্থগিত হয়েছে অনুষ্ঠান ৷ কিন্তু সূত্রের দাবি, জাভেদ আখতার নিজেকে নাস্তিক (Atheist) বলে পরিচয় দেন ৷ সেই কারণেই দু’টি সংখ্যালঘু সংগঠন জাভেদ আখতারের আমন্ত্রণের প্রতিবাদ জানান এবং উর্দু অ্যাকডেমিতে তাঁর অনুষ্ঠানে আপত্তি তোলে ৷ অভিযোগ, ওই দু’টি সংগঠনের আপত্তির সামনে রাজ্য সরকার নতিস্বীকার করেছে ৷ তাই তিন দিনের পুরো অনুষ্ঠানটি স্থগিত করে দিয়েছে ৷
এ নিয়ে ব্যাপক তরজা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ একইভাবে, রাজ্যের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত 'উদারপন্থী মুসলিম' রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে খোলা চিঠিতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ ঠিক তেমনই, রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলও এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে ৷ এই ঘটনা কাম্য নয় বলেই দাবি করেছে তারা ৷
সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা রামচন্দ্র ডোম বলেন, "বিশিষ্ট লেখক, গীতিকার জাভেদ আখতারের মতো ব্যক্তির সঙ্গে এরকম ঘটনায় আমরা মর্মাহত ৷ এটি বহুত্ববাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশের কাঠামোকে আঘাত করে ৷ নিঃসন্দেহে আমাদের বৌদ্ধিক স্বাধীনতা, প্রগতিশীল শিল্প এবং সম্মিলিত সংস্কৃতির উপর আক্রমণ ৷"
সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, "আমাদের সংবিধানে আছে কোনও কমিউনিটিকে আঘাত না-করেই দেশের মানুষ তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেই পারেন ৷ কিন্তু, সেটা যে আমাদের রাজ্যে এভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, তা ভাবতে পারিনি ! চুরি, দুর্নীতির ক্ষেত্রে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমানো তো হচ্ছেই ৷ কিন্তু, জাভেদ আখতারের মতো প্রখ্যাত মানুষকে যে এভাবে অপমানিত হতে হবে, তা অকল্পনীয় ৷ এর একটা চরম পরিণতি আছে ৷ ঠিক যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের মানুষ প্রতিবাদ করে থাকেন ৷"
প্রাক্তন সাংসদ তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, "জাভেদ আখতার নাকি বলেছেন তিনি নাস্তিক ৷ সে কারণেই স্থগিত বলে জানতে পারলাম ৷ দুঃখজনক ! যা হল, তা বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির পরিপন্থী ৷" এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ করতে ইটিভি ভারতের তরফে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে যোগাযোগ করা হয় ৷ তবে, তিনি এ নিয়ে বিস্তারিত জানেন না বলে, বিষয়টি এড়িয়ে যান ৷ নওশাদ বলেন, "এ বিষয়ে বিস্তারিত না-জেনে বলা উচিত হবে না ৷"
একইভাবে সিপিআইএম নেতা ফুয়াদ হালিমও বিস্তারিত না-জেনে মন্তব্য করতে নারাজ ৷ তবে, এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে যে বিষয় নিয়ে জাভেদ আখতারের বক্তৃতা মৌলবাদীদের আপত্তিতে বন্ধ হয়েছে, সেই বিষয় নিয়েই জাভেদ আখতারকে দিল্লিতে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে এসএফআই-সহ বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি ৷ আমরা আয়োজন করব সভা, জাভেদ আখতারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হচ্ছে ৷"
ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক দিব্যেন্দু চক্রবর্তী বলেন, "'হিন্দি সিনেমায় উর্দুর প্রাসঙ্গিকতা', শীর্ষক তিনদিনের সেমিনারে, বিখ্যাত কবি, গীতিকার এবং উদার ব্যক্তিত্ব জাভেদ আখতারকে বক্তৃতার অনুমতি না-দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উর্দু অ্যাকাডেমির ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানাই ৷ এই ঘটনা স্পষ্টতই আমাদের বহুত্ববাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশের কাঠামোকে আঘাত করে ৷ এটি নিঃসন্দেহে আমাদের বৌদ্ধিক স্বাধীনতা, প্রগতিশীল শিল্প এবং সম্মিলিত সংস্কৃতির উপর আক্রমণ ৷ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক প্রতিবাদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষকে মৌলবাদ-বান্ধব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি ৷"
পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিলের প্রতিবাদ জানিয়েছে ৷ সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সরিৎ চক্রবর্তী বলেন, "মৌলবাদী শক্তির আপত্তির কারণ, জাভেদ আখতার নাস্তিক ! এই অন্যায় আপত্তির কাছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মুখ্যমন্ত্রীর আত্মসমর্পণ সভ্য সমাজের কাছে লজ্জা ৷ ভারতে প্রতিদিন যে অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত তাকেই দুর্বল করে ৷ এই ঘটনা কেবলমাত্র একজন শিল্পীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে নয়, বরং গোটা সাংস্কৃতিক জগৎ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত ৷"
সিপিআই (এমএল) লিবারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "প্রগতিবাদী সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রগণ্য সৃজক, জনপ্রিয় কবি-গীতিকার-চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারকে কলকাতায় উর্দু অ্যাকাডেমির একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, কিছু সংখ্যক মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির কারণে অনুষ্ঠানটিকে বাতিল ঘোষণা করল রাজ্য সরকার ৷ যে বিষয়ে তাঁকে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তা ছিল চলচ্চিত্র এবং উর্দু ভাষা ৷ বলা বাহুল্য এ বিষয়ে জাভেদ আখতারের প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা এবং কাজের ব্যপ্তি প্রশ্নাতীত ৷ ধর্মীয় বিশ্বাসের অজুহাতে তাঁর অনুষ্ঠানে আপত্তি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয় ৷ এই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কাছে রাজ্য সরকারের এই নতিস্বীকার এ রাজ্যের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করল ৷ আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি ৷ আমাদের আশঙ্কা রাজ্য সরকারের সংবিধানসম্মত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে সরাসরি অবমাননা করার এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের বুকে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তিকে উৎসাহিত করবে ৷ রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এর প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি ৷ আমাদের বিশ্বাস রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-সহ গণতন্ত্রপ্রেমী নাগরিকেরা এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে সোচ্চার হবেন ৷"
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, "আমরা জেনে বিস্মিত এবং লজ্জিত হচ্ছি যে, রাজ্য সরকার দু’টি মুসলিম সংগঠনের চাপে কলকাতায় বিখ্যাত উর্দু কবি ও গীতিকার জাভেদ আখতারের অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছে ৷ ভারতের সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ৷ নাস্তিক হওয়া অন্যায় বা অপরাধ নয় ৷ অথচ সরকার মৌলবাদী শক্তির কাছে নতিস্বীকার করে জাভেদ আখতারের মতো বিশিষ্ট মানুষেরও কণ্ঠরোধ করল ৷ তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোয় সমগ্র অনুষ্ঠানটাই বন্ধ করে দিল ৷ পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে, যেখানে দীর্ঘ বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস আছে, জাভেদ আখতার সেখানে বক্তব্য রাখতে পারবেন না, কবিতা পড়তে পারবেন না ! এটা অভাবনীয় ৷ সরকারের এভাবে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া চরম অন্যায় ৷ মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো এই চরম অন্যায় সিদ্ধান্তের আমরা তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি ৷ আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করছি, সরকার কেন এ'কাজ করল, রাজ্যবাসীর কাছে তার কৈফিয়ত দিক ৷ রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত বদল করে জাভেদ আখতারকে সসম্মানে কলকাতায় এনে অনুষ্ঠান করাক ৷"
বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, "জাভেদ আখতার একজন সরল, খোলা মনের মানুষ ৷ উনি যদি সত্যি কথা বলে দেন, সেই ভয়ে উগ্রপন্থীরা তাঁর অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছে ৷ আর এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উগ্রপন্থীদের কাছে মাথানত করেছেন ৷ তিনি ওই উর্দু অ্যাকাডেমি মাথায় রয়েছেন ৷ সেই ক্ষমতা বলে পুরো অনুষ্ঠানটাই বাতিল করে দিলেন ৷"
তবে, এই পুরো বিষয়টি নিয়ে স্বয়ং জাভেদ আখতার ইটিভি ভারতকে বলেন, "দেখুন আমি যে কথা বলেছি, তা সবার ভালো লাগবে, এর কোনও মানে নেই ৷ এর আগেও বহুবার আমার বিরুদ্ধে কট্টরপন্থীরা সুর চড়িয়েছে ৷ মুম্বইতে আমার বাড়িতেই চারবার পুলিশি নিরাপত্তা বসেছে ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে আমি এসবে আর বিচলিত হই না ৷ একটা কথা হল, সব তরফের কট্টরপন্থীরা আমার বিরুদ্ধে কথা বলেন ৷ তাঁরা আমার বিরুদ্ধে বলেন বলেই, আমি মনে করি সব ঠিক আছে ৷ যেদিন একপক্ষ বলা বন্ধ করে দেবে, আমার মনে হবে কিছুই ঠিক নেই ৷"