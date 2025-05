ETV Bharat / state

অপারেশন সিঁদুর: মিষ্টিমুখ করে, আবির খেলে ভারতীয় সেনার সাফল্য উদযাপন - OPERATION SINDOOR

অপারেশন সিঁদুর: মিষ্টিমুখ করে, আবির খেলে ভারতীয় সেনার সাফল্য উদযাপন ( নিজস্ব ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 7, 2025 at 4:06 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 4:38 PM IST 4 Min Read

কলকাতা, 7 মে: গভীর রাতের অপারেশন সিঁদুর গুঁড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধীকৃত কাশ্মীরের ন’টি জঙ্গিঘাঁটি ৷ বুধবার সকালে এই খবর সামনে আসতেই দেশজুড়ে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ব্যতিক্রম নয় পশ্চিমবঙ্গও ৷ রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, বিভিন্ন দিকে কোথাও আবির মেখে উৎসব হল ৷ কোথাও হল মিষ্টিমুখ ৷ আবার কোথাও ভারতীয় সেনার সুরক্ষার কামনায় পুজোও দেওয়া হল ৷ কোথাও আবার আলতা-সিঁদুর বিলি করা হল অপারেশন সিঁদুর-এর সাফল্য উদযাপনে ৷ অপারেশন সিঁদুর: মিষ্টিমুখ করে, আবির খেলে ভারতীয় সেনার সাফল্য উদযাপন (ইটিভি ভারত) আসানসোল বুধবার দুপুরে আসানসোলের বিএনআর মোড়ে জয় উল্লাসে মেতে ওঠে বিজেপির নেতা-কর্মীরা । মিষ্টি খাইয়ে, একে অন্যকে সিঁদুরের জয়তিলক পরিয়ে, বাজি ফাটিয়ে বিজয় উৎসব পালন করা হয় । বিজেপির নেতা কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও যোগ দেন এই বিজয়োল্লাসে । বিজেপি নেতাকর্মীরা পথ চলতি মানুষজন, টোটোযাত্রী, বাসযাত্রী এমনকী বাইক আরোহীদের সিঁদুরের জয়তিলক পরিয়ে ও মিষ্টি খাইয়ে বিজয় উল্লাস পালন করেন । তার পাশাপাশি বাজি পুড়িয়ে তাঁরা অকাল দীপাবলি উৎসব পালন করেন । আসানসোলে চলছে উৎসব (নিজস্ব ছবি) বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অভিজিৎ রায় বলেন, "পহেলগাঁও হামলার পর ভারত তার যোগ্য জবাব দিয়েছে । এর আগে পাকিস্তানে এত বড় মাপের এয়ারস্ট্রাইক করা হয়নি । সমস্ত জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । শতাধিক মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা অসমর্থিত সূত্র জানতে পেরেছি । আর তাই এই বিশেষ অভিযানকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা বিজয় উল্লাস করছি । সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সঙ্গে নেমে এসেছে রাস্তায় ।’’ আসানসোলে চলছে উৎসব (নিজস্ব ছবি) জলপাইগুড়ি

Last Updated : May 7, 2025 at 4:38 PM IST