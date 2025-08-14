কলকাতা, 14 অগস্ট: পহেলগাঁওয়ে বেছে বেছে হত্যালীলা চালিয়েছিল পাক জঙ্গিরা ৷ ভারতীয় মহিলাদের সিঁদুর মোছার বদলা নিতে চালানো হয় অপারেশন সিঁদুর ৷ লড়াইয়ে সামনের সারিতে দেখা যায় ব্যোমিকা সিং ও সোফিয়া কুরেশির মতো নারীশক্তিকে ৷ অসুরদলনী দুর্গাও তো নারীশক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ ৷ তাই এবারের পুজোয় অপারেশন সিঁদুরের থিমে নারীশক্তিরই জয়গান গাইবে কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ৷ নিজের ভাস্কর্যের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলবেন আরেক নারী রিমা পাল ৷
গত বছর দুর্গাপুজোয় হাতে খড়ি হয়েছে কুমোরটুলির 22 বছরের এই শিল্পীর । বাবা প্রখ্যাত শিল্পী মিন্টু পাল । এবার রিমার হাতেই রূপ পাবে কলকাতার অন্যতম নামকরা পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপসজ্জা । ওই মণ্ডপের ভেতরের অংশে থাকবে শান্তির বার্তা । পাশাপাশি হিন্দু নারীদের কাছে সিঁদুরের মাহাত্ম্য এবং শাঁখা-পলা, মঙ্গলসূত্রের মূল্য কী সেটাই তুলে ধরা হবে থিমে ।
এই থিম নিয়ে দিনরাত এক করে কাজ করছেন রিমা ৷ তাঁর কথায়, "পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসী হামলা কোনও দিন ভোলার নয় । ঠিক একই ভাবেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের দেশের সেনার প্রত্যাঘাত অপরেশন সিঁদুর । সেটার উপর নির্ভর করে এবার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর থিম হচ্ছে ৷ সেই মণ্ডপের বাইরের অংশে যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখানো হবে ৷ আর ভিতরের অংশে থাকবে শান্তির বার্তা । সেই কাজটাই আমি করছি ৷"
তিনি থিম সম্পর্কে আরও বলেন, "বাইরে যতই যুদ্ধ হোক ভেতরে মায়ের কাছে যেন সমস্ত কিছুই শান্ত ৷ এখানে উগ্রতার কিছু নেই ৷ আর দেখানো হয়েছে সিঁদুরের মাহাত্ম্য ৷ হিন্দু মহিলাদের কাছে সিঁদুরের গুরুত্ব অনেক ৷ শুধু সিঁদুর নয়, শাখা-পলা মঙ্গলসূত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি ৷ সেটাকে তুলে ধরা হবে থিমে ৷ যেখানে নানা ভাষার মহিলারা থাকবেন, যারা সিঁদুর পরেন বা বিবাহের পর সিঁদুরদান করেন ৷ শুধুমাত্র মহিলাকেন্দ্রিক থিম হবে ৷ এখানে পুরুষের ভূমিকা নেই বললেই চলে ৷ মহিলাদের 25-30টা ভাস্কর্য থাকবে ৷ আরও কিছু গল্প থাকবে ৷ যা আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে ৷"
দেবী দুর্গার মূর্তিতেও কি অপারেশন সিঁদুরের ছাপ থাকবে ? এ বিষয়ে শিল্পী বলেন, "দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী মূর্তির উলটো দিকে বিরাট দুর্গার মুখ থাকবে । এটাই বলার জন্য যে দেবী দুর্গা একদিকে যেমন যুদ্ধ ও অসুর নিধন করছেন, তেমন তিনিও একজন হিন্দু বিবাহিতা মহিলা ৷ তিনিও একজন হিন্দুদের ভগবান । তারও সিঁথিতে জ্বলজ্বল করবে সিঁদুর । তার কাছে সিঁদুরের গুরুত্ব রয়েছে ৷ সেই বার্তাই দেওয়া হবে থিমে ৷"
কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো কমিটি এই ভাবেই যেন বাস্তবের অপরেশন সিঁদুরের নারী শক্তির সঙ্গে একসূত্রে বেঁধেছে থিমের নারী শক্তিকে । থিমসজ্জার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত রিমা পাল ৷ তিনি বলেন, "আমি সেই থিমের একাংশের কাজের দায়িত্ব পেয়ে আপ্লুত । খুব ভালো লাগছে ৷ আমি যে এত বড় একটি পুজো কমিটির সঙ্গে কাজ করতে পারব কোনও ভাবিনি ৷ সেই সুযোগটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ৷"
কুমোরটুলির সর্বকনিষ্ঠ শিল্পী
রিমা পাল হলেন কুমোরটুলির সর্বকনিষ্ঠ শিল্পী ৷ পরিবারের তিনি চতুর্থ প্রজন্ম যে এই মাটির প্রতিমা গড়ায় গত বছর হতে খড়ি দিয়েছেন । ছোট থেকে হাতে-কলমে বাবা মিন্টু পালের সঙ্গে কাজ শিখেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে স্থাপত্য বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন রিমা । আর এখন তিনি মূর্তিগড়ার কাড়িগরের সঙ্গে থিম শিল্পীও ।
এদিকে কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের প্রতি বছরই থিমের চমক দিয়ে দর্শক মন জয় করে থাকে । আর এবারে তাদের চমক হল অপরেশন সিঁদুর ৷ আর অপেক্ষা মাত্র কয়েকদিনের ৷ তারপরেই বোঝা যাবে কতটা দর্শক টানবে এই থিম ৷