পুজোর মুখে হাতি সাফারি নিয়ে পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর

পুজোর মুখে হাতি সাফারি নিয়ে পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর
দীর্ঘ প্রায় আট মাস ধরে জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানে হাতি সাফারির অনলাইন টিকিট দেওয়া বন্ধ ছিল ৷ যার ফলে বিপাকে পড়েছিলেন পর্যটকরা ।
Published : September 11, 2025 at 5:36 PM IST
জলপাইগুড়ি, 11 সেপ্টেম্বর: পুজোর মুখে পর্যটকদের জন্য দারুণ সুখবর দিল বন দফতর । ফের উত্তরবঙ্গের জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে হাতির পিঠে চড়ে সাফারির জন্য অনলাইন টিকিট চালু হতে চলেছে । আর এতে খুশির হাওয়া পর্যটক থেকে পর্যটন ব্যবসায়ী মহলে ।
চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে আলিপুরদুয়ার সফরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেসময় সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের সুবিধার্থে জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনলাইন টিকিট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই মতো বন দফতর জঙ্গলে প্রবেশের পাশাপাশি হাতি সাফারির ক্ষেত্রেও অনলাইনে টিকিট দেওয়া বন্ধ করে দেয় ।
এরপর দীর্ঘ প্রায় আট মাস ধরে জঙ্গলে হাতি সাফারির অনলাইন টিকিট বন্ধ ছিল ৷ যার ফলে বিপাকে পড়েছিলেন পর্যটকরা । যদিও অফলাইন টিকিট চালু ছিল ৷ তবে সেক্ষেত্রে ডুয়ার্সে এসে পর্যটকদের হাতি সাফারির জন্য দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হত । তাতে অনেক হয়রানি পোহাতে হত পর্যটকদের । তাই কয়েকমাস ধরে পর্যটক থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীরাও জঙ্গল প্রবেশ এবং হাতি সাফারির ক্ষেত্রে অনলাইন টিকিটের দাবি করে আসছিলেন ।
এদিকে পর্যটকরা আদৌ ডুয়ার্সে এলে হাতি সাফারির অফলাইন টিকিট পাবেন কি না, হাতির পিঠে চড়তে পারবেন কি না, সেটারও নিশ্চয়তা ছিল না । ফলে পর্যটকরা ডুয়ার্স থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন । আর তাঁদের ইচ্ছাকে মান্যতা দিয়ে তাই হাতি সাফারির অনলাইন চিকিট ফের চালু করতে চলেছে বন দফতর ৷ জলদাপাড়া এবং গরুমারা এই দুটি জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে মূলত হাতি সাফারি হয় ৷ আগামী 16 সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য ফের খুলছে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যগুলো ৷ মনে করা হচ্ছে, ওইদিন থেকে আবারও হাতি সাফারির অনলাইন টিকিট চালু হতে পারে ৷
হাতি সাফারির অনলাইন টিকিট চালু হওয়ার খবরে কিছুটা স্বস্তি ফিরল পর্যটন মহলে । তবে এখনও জঙ্গলে প্রবেশের অনলাইন টিকিট চালু হয়নি ৷ এবার সেই দাবি আরও জোরালো হয়েছে । ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক তথা জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাস বলেন, "হাতি সাফারির অনলাইন টিকিট চালু হতে চলেছে । এতে আমরা খুব খুশি । যদিও আমাদের নিয়ে এখনও কোনও বৈঠক হয়নি । আমরা খুব আশাবাদী । উত্তরবঙ্গের বিকল্প অর্থনীতি পর্যটন । খুব তাড়াতাড়ি জাতীয় উদ্যানে ঢোকার অনলাইন টিকিট চালু না-হলে এক কথায় জলদাপাড়া বা গরুমারার পর্যটন মুখ থুবড়ে পড়বে । কোনও পর্যটকই তাঁর অর্থকে অনিয়শ্চতার মধ্যে ফেলবেন না । তবে এবার অনলাইন হাতি সাফারির টিকিটে কত টাকা ধার্য করা হবে সেটা এখনও আমরা জানি না ।"
তিনি জানান, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে দুটো জায়গায় হাতি সাফারি হয় ৷ সেখানে দিনে মোট 60 জন হাতির পিঠে চড়তে পারেন । মাদারিহাট জলদাপাড়া গেটে চারটে হাতি তিনটে করে শিফট করে ৷ তাতে একদিনে 48 জনকে সাফারি করানো হয় । আর একটি হাতিতে মূলত চারজন করে সাফারি করতে পারেন । মালঙ্গীতে দিনে 12 জন হাতির পিঠে চড়তে পারেন । মালঙ্গীতে একটি হাতি তিনবার শিফট করে । আগে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে জন প্রতি 1000 টাকা দিয়ে হাতি সাফারি করা যেত । 1000 টাকা করেই 14 জুন 2025 তারিখ পর্যন্ত হাতি রাইড হয়েছে ।
এদিকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে দুটি হাতি দিয়ে তিনটি শিফট করানো হয় ৷ তাতে 12 জন হাতিতে সাফারি করতে পারেন । গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ধুপঝোরা থেকেই হাতি সাফারিতে জন প্রতি 1200 টাকা করে খরচ করেই পর্যটকরা হাতির পিঠে চড়তে পারেন ।
সঞ্জয় দাসের কথায়, "অনলাইন টিকিট না-থাকার কারণে গেস্টদের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে হাতি সাফারিতে অনীহা দেখা গিয়েছে ৷ বৈদেশিক অর্থনীতি জলদাপাড়া থেকে ব্যাপকভাবে হত । অনলাইনে টিকিট ব্যবস্থা বন্ধ থাকার পর জলদাপাড়া থেকে মুখ ফিরিয়েছেন পর্যটকরা । টিকিটের ক্ষেত্রেও আমরা অনলাইন করার দাবি করছি ।"
উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, "আগামী 16 সেপ্টেম্বর সব জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে । তারপর থেকে পর্যটকরা ফের জঙ্গলে ঢুকতে পারবেন । পাশাপাশি হাতি সাফারিও করতে পারবেন । অনলাইনে হাতি সাফারি টিকিট চালু করা হবে ।"