কলকাতা, 9 অগস্ট: অতিক্রান্ত হল একটা বছর । বিচারের দাবি নিয়ে রাজ্য থেকে শুরু করে কেন্দ্র, সর্বোচ্চ পৌঁছেছিল আরজি করে নির্যাতিতার পরিবার । দিল্লিতেও মেয়ের বিচার চাইতে ছুটে গিয়েছিলেন অসহায় বাবা মা । একবার নয়, দু'বার ৷ কিন্তু ফল ? ঘটনার এক বছর সম্পূর্ণ হলেও এখনও সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা করতে পারেনি সিবিআই ।
রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের উপর আগেই আশা হারিয়েছিল পরিবার । এবার ক্ষোভ প্রকাশ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের উপর । শুক্রবার রাতে শ্যামবাজারের দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার বাবা বলেন, "কেন্দ্র রাজ্য কোনও সরকারই আমাদের সহযোগিতা করবে না । সিবিআইকে কান ধরে কাজ করাতে হবে । আদালতের থাপ্পড় খেলেই সিবিআই কাজ করবে । সেই চেষ্টাই আমার করছি ।"
বিভীষিকাময় সেই ঘটনার পর এক বছর কেটে গিয়েছে ৷ একমাত্র দোষী জেলবন্দি ৷ কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ বিচার পাননি বলে দাবি নির্যাতিতা সেই তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের ৷ কারণ তাঁদের কথায়,"একা সঞ্জয় এই কাজ করতে পারে না ৷" শুক্রবার রাতে তাই এক বছর পেরোলেও ফের ন্যায় বিচারের দাবিতে মশাল মিছিল করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা ৷ কলেজ স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে এসে পৌঁছয় সেই মিছিল ৷
সেখানে রাত দখলে অংশ নিয়েছিলেন আরজি করে নির্যাতিতার বাবা-মা ৷ কেন চেস্ট মেডিসিনের একজন ডাক্তারি পড়ুয়াও আন্দোলনে নেই ? মেয়েকে হারানোর এক বছরে এসে এই প্রশ্নই তুলেছেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা ।
তাঁর কথায়, "আমার মেয়ে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিনের জুনিয়র ডাক্তার ছিল । এটাও তো জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন । কিন্তু এখানে আমার মেয়ের সহকর্মীরা কেউ নেই কেন ? কেন এক বছরেও চেস্ট মেডিসিনের কোনও জুনিয়র চিকিৎসক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন না ? কারণ, আরজি কর হাসপাতালের ভিতরে আসল অপরাধীরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে । সব রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ওই বিভাগে ।"
নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের মা আরও বলেন, "আরজি কর হাসপাতাল আমার সব থেকে প্রিয় ছিল । চারবার নিট পিজি পরীক্ষা দিয়েছিল মেয়ে ৷ চেস্ট মেডিসিন না-পেলে কাউন্সিলিংয়েই বসত না । আরজি করে চেস্ট মেডিসিন নিয়ে ভর্তি হওয়া খুব শক্ত । মেয়ে বলত ওখানে টাকা দিয়ে পাশ ফেল হয় । জাল ওষুধ রয়েছে ৷ সেই কারণে রোগী মারা যায় ৷ এসব কথা বাড়িতে বলত । কিন্তু এই সমস্ত কারণে ওকেই যে আমরা হারিয়ে ফেলব ভাবিনি ।"
9 অগস্ট, শনিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সঙ্গে থাকবেন নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাবা-মা । রাজনৈতিক পতাকা ছেড়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা । কিন্তু সেখানে অংশ নেবেন না জুনিয়র চিকিৎসকেরা । কারণ, এই অভিযানের প্রথম ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । নির্যাতিতার বাবা বলেন, "আমাদের রাজনৈতিকভাবে রাঙানো হচ্ছে । আমরা কোনও রাজনীতি করছি না । তৃণমূল বাদে সবাইকে আমরা নবান্ন অভিযানে সামিল হওয়ার কথা জানিয়েছি । জুনিয়র চিকিৎসকদেরকেও অংশগ্রহণের জন্য বলেছি ।"