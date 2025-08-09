কলকাতা, 9 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের একবছর পার ৷ এখনও সুবিচার পাননি আরজি কর-কাণ্ডে নিহত নির্যাতিতা চিকিৎসক ৷ তারই প্রতিবাদে শনিবার উত্তাল হল মহানগর ৷ রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ থেকে শুভেন্দু অধিকারীর ডাকে নবান্ন অভিযানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল ৷ রাজনৈতিক পতাকা ছেড়ে জাতীয় পতাকা হাতে নবান্ন অভিযান রুখতে পার্ক স্ট্রিটে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠি চালানোর অভিযোগ উঠল ৷ যে ঘটনায় আহত হলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা ৷
পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতিতা নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা’কে লাঠি দিয়ে মারার অভিযোগ করলেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি, পুলিশের বিরুদ্ধে জাতীয় পতাকা ছেঁড়া ও তা পদদলিত করার অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু ৷ যা নিয়ে পুলিশ তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'বদলা'র হুঁশিয়ারি দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷
অন্যদিকে কালীঘাটে অভয়া মঞ্চের সভায় বিচারের দাবি তুললেন উপস্থিত সকলে ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জে বোমা-হামলায় নিহত তামান্না খাতুনের মা ৷ তিনি সরাসরি আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
নবান্ন অভিযানে শুভেন্দু ও তাঁর পারিষদরা
এ দিন রানিরাসমণি সরণি থেকে মিছিল শুরু হয়ে পার্কস্ট্রিট ধরে ডানদিকে বেঁকে মেয়ো রোড হয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর দিকে এগোতে শুরু করে ৷ কিন্তু, মিছিল পার্কস্ট্রিটে পৌঁছাতেই পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিলের রাজ্যের সচিবালয়ে অভিযান আটকে দেয় ৷ এই মিছিলের একটা অংশে হাঁটছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিধানসভায় বিজেপির চিফ হুইপ শঙ্কর ঘোষ, বিধায়ক অশোক দিন্দা-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা ৷
আহত আরজি করের নির্যাতিতার মা
অন্য একটি অংশে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এবং কৌস্তভ বাগচীর সঙ্গে ছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা ৷ অভিযোগ, তাঁদের মিছিল পার্কস্ট্রিট হয়ে মেয়ো রোডের দিকে এগনোর সময় পুলিশ বাধা দেওয়ার পাশাপাশি, লাঠি চার্জ করে ৷ মিছিল ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে পুলিশ পাল্টা প্রতিরোধ করে ৷
অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের তরফে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয় ৷ সেই সময়ই আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবা চোট পান ৷ নির্যাতিতার মায়ের মাথায় আঘাত লাগে ৷ তাঁর মাথা ফুলে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, তাঁর পীঠে চোট রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর ৷ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নির্যাতিতার বাবা-মা ভর্তি রয়েছেন ৷ নির্যাতিতার মায়ের সিটি স্ক্যান করা হয়েছে ৷ ভিতরে কোনও আঘাত রয়েছে কি না, তা সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে ৷
জাতীয় পতাকার অবমাননা !
অন্যদিকে, পার্কস্ট্রিটে বিরোধী দলনেতার মিছিলও পুলিশ আটকে দেয় ৷ এরপর সেখানেই রাস্তার ধারে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন শুভেন্দু এবং বিজেপির অন্যান্য বিধায়ক ও নেতারা ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর হুঁশিয়ারি, "আমাদের আন্দোলন ঠেকাতে মমতার পুলিশ ও মনোজ ভার্মা নৃশংসভাবে হামলা চালিয়েছে ৷ আমাদের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে এই পুলিশ ৷ মাটিতে লুটিয়েছে আমাদের দেশের সম্মানকে ৷ মনোজ ভার্মার পুলিশকে ছাড়ব না ৷ হাইকোর্টে যাব, প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে যাব ৷"
এরপরেই শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, "অভয়ার মা-বাবাকে মেরেছে মমতার পুলিশ ৷ মেয়ের সুবিচার চাইতে এসে মাথায় আঘাত পেয়েছেন ৷ বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি আছেন অভয়ার মা ৷ আমি বলে দিচ্ছি, বদলও হবে, আর বদলাও হবে ৷ এই আন্দোলন এখানেই শেষ নয় ৷ তবে, আমার তার আগে কয়েকটি দায়িত্ব আছে ৷ সেগুলি পালন করব ৷ প্রথম অভয়ার মায়ের চিকিৎসা করিয়ে দ্রুত সুস্থ করানো ৷ কারণ, আমার কথায় ওঁরা এখানে এসেছিলেন ৷ দ্বিতীয়, আমার দলের বিধায়ক ও কর্মী-সহ 22 জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ৷ তাঁদের চিকিৎসা করানো ৷ আর তৃতীয়, এই আন্দোলনের পরবর্তী রূপরেখা নিয়ে আমি অভয়ার বাবা এবং আমার সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করব ৷"
মনোজ ভার্মাকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
বিকেল চারটের পর পার্কস্ট্রিটের অবস্থান বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে আরজি করের নির্যাতিতার মাকে দেখতে যান শুভেন্দু ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মাকে নিশানা করেন ৷ বিরোধী দলনেতা বলেন, "কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সরাসরি বিনীত গোয়েলকে বাঁচাচ্ছেন ৷ কেউ নিস্তার পাবেন না ৷"
আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমি দূর থেকে দেখলাম ৷ চোখ থেকে জল পড়ছিল ৷ হয়তো মেয়ের বিচারের দাবিতে পথে নেমে আক্রান্ত হওয়ার কষ্ট ৷ একবছর হয়ে গেল, তাঁদের মেয়ে সুবিচার পায়নি ৷ ওঁর সিটি স্ক্যান হবে ৷ মাথায় ফোলা আছে ৷ আমি থাকাকালীনও চিকিৎসকরা কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন ৷ বাকিটা চিকিৎসকরাই বলতে পারবেন ৷’’
আরজি কর-কাণ্ডে মমতাকে নিশানা রেখা পাত্রর
এ দিন নবান্ন অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন সন্দেশখালির আন্দোলনকারী তথা গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী রেখা পাত্র ৷ আরজি কর-কাণ্ডে সুবিচার না-হওয়ার জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছেন তিনি ৷ তাঁর অভিযোগ, আরজি কর হাসপাতালে বেআইনি কাজকর্মে যুক্ত সন্দীপ ঘোষকে বাঁচানোর জন্য চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুন করানো হয়েছে ৷ আর এর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন রেখা পাত্র ৷
কালীঘাট অভিযান রুখল পুলিশ
অন্যদিকে, জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে এ দিন হাজরা মোড় থেকে কালীঘাট অভিযানের ডাক দেওয়া হয় ৷ বিকেল চারটের সময় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে অভিযান কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা ছিল ৷ তবে, পুলিশ হাজরা মোড়ে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে ৷ ফলে হাজরা মোড়েই মঞ্চ বেঁধে প্রতিবাদ-সভা করে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট ৷
মঞ্চে কালীগঞ্জের তমান্নার মা
এই মঞ্চে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন বোমা বিস্ফোরণে নিহত তমান্নার মা’কে নিয়ে আসা হয় ৷ মঞ্চ থেকে তিনি সরসারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হন ৷ তিনি বলেন, "একবছর ধরে এক মা রাস্তায় রয়েছে মেয়ের উপর হওয়া নির্যাতন ও খুনের সুবিচারের জন্য ৷ তিনি বিচার পাননি ৷ আর আমিও এখনও বিচার পাইনি ৷ আমার একমাত্র মেয়ে তমান্নার মৃত্যুর জন্য দায়ী মমতা ৷ ওঁর জন্য আমার মেয়েকে আমি হারিয়েছি ৷ নয় আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিক, আর না-হলে সুবিচার দিক মমতা ৷"
হাজরা মোড়ের জমায়েতে সামিল হয়েছিলেন সাহিত্যিক তথা সমাজকর্মী মীরাতুন নাহার ৷ মুখ্য়মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য, "আপনার শাসনে এই বাংলায় জঙ্গলরাজ চলছে ৷ মানুষের নিরাপত্তা নেই ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে ভগবান তুল্য মনে করেন ৷ তাই যদি হন, তাহলে আরজি করের ওই চিকিৎসক মেয়েটির জীবন ফিরিয়ে দিন, আমি আপনার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব ৷"