দুর্গাপুর, 20 অগস্ট: কয়লাখনিতে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের ৷ খনির দেওয়ালে সিম কাটার সময় দেওয়াল ভেঙে হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকে যায় ৷ আর তার জেরে পাঁচজন শ্রমিক ভেসে যান ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বুধবার সকাল 5টা 45 মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পাণ্ডবেশ্বরের বাঁকোলা এলাকার শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারির 16 নম্বর ফেসের 19 নম্বর লেভেলে ৷ ঘটনায় ভেসে যাওয়া বাকি চার শ্রমিককে নিরাপদে উদ্ধার করে গিয়েছে বলে জানিয়েছে ইসিএল কর্তৃপক্ষ ৷
ইসিএল সূত্রে খবর, একটি বেসরকারি সংস্থার 9 জন শ্রমিক ওই কোলিয়ারিতে কয়লাকাটার জন্য নেমেছিলেন ৷ খনির দেওয়ালে সিম কাটার সময় পাশের স্টপিং দেওয়াল ভেঙে সেখানে জল ঢুকে যায় ৷ ভিতরে কর্মরত শ্রমিকরা জানিয়েছেন, শুরু থেকেই হালকা জল লিক করছিল ৷ কিন্তু, আচমকাই স্টপিং দেওয়াল ভেঙে যাওয়ায় জলে ভেসে যায় খনি ৷ তার জেরে 9 জন শ্রমিকের মধ্যে পাঁচজন জলের তোড়ে ভেসে যান ৷ তখনই বিবেককুমার মাঝি নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয় ৷ পরে বাকি চারজন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে ৷
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কোলিয়ারিতে পৌঁছয় খনি আধিকারিক এবং উদ্ধারকারী দল ৷ শ্রমিক সংগঠনের নেতারাও ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ ইসিএল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল ঘিরে উদ্ধারকাজ শুরু করে ৷ খনি থেকে বের করে আনা হয় আটকে পড়া শ্রমিকদের ৷ উদ্ধার করা হয় মৃত শ্রমিক বিবেককুমার মাঝির দেহ ৷ পরে খনির ভিতর থেকে জল বের করা হয় ৷
তবে, এই ঘটনায় ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি এবং সিটু-র নেতারা ৷ তাঁদের অভিযোগ, এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের গাফিলতি রয়েছে ৷ তাই তারা বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারে না ৷ এমনকি খনিগর্ভে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আইএনটিটিইউসি নেতা সৌমিক মজুমদার ৷
তিনি বলেন, "আজ সকালে শ্রমিকরা কাজ করার সময় কয়লাখনির দেওয়াল ভেঙে বিপত্তি ঘটে ৷ জল ঢুকে যায় হঠাৎ ৷ একজন শ্রমিক জলের তোড়ে ভেসে যান ৷ তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ বাকি চারজন ভেসে যাওয়া শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাঁদেরকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় সম্পূর্ণ দায় কর্তৃপক্ষের ৷ আমরা তাদেরকে বহুবার শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা বলেছি ৷ কিন্তু, আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি ৷"
ঘটনার সময় কোলিয়ারির ভিতরে থাকা শ্রমিক গৌতম বাউড়ি বলেন, "আমরা কাজ করছিলাম ৷ সিম কাটার সময় প্রথমে অল্প-অল্প জল আসছিল ৷ তারপর হঠাৎ প্রচুর জল ঢুকে যায় ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বাকিরা আমরা যাঁরা কাজ করছিলাম ঠিক আছি ৷ মোট 6 জন সেই সময় কাজ করছিলাম ওখানে ৷"
এই ঘটনা নিয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ইসিএলের এক আধিকারিক বলেন, "মেশিন দিয়ে কয়লাকাটার সময় হঠাৎ করেই জল ঢুকে যায় ৷ তবে, কতজন আহত হয়েছেন, তা জানা যায়নি ৷ একজন শ্রমিক মারা গিয়েছেন ৷ তাঁর নাম বিবেককুমার মাঝি ৷ কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, তা আমরা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছি ৷"