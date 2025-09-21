একদিনের দুর্গাপুজো, মহালয়ায় দশভুজার আগমনেই বিদায়ের সুর এই গ্রামে

একদিনের দুর্গাপুজো, মহালয়ায় দশভুজার আগমনেই বিদায়ের সুর এই গ্রামে
এখানে দেবী পরিচিত 'আগমনী দুর্গা' নামে ৷ দুর্গাপুজোর শুরুতেই আনন্দ শেষ হয়ে যায় ধেনুয়া গ্রামের বাসিন্দাদের ৷
Published : September 21, 2025 at 6:06 PM IST
আসানসোল, 21 সেপ্টেম্বর: পিতৃপক্ষের শেষ হয়ে দেবীপক্ষের সূচনা লগ্নে চারিদিকে যখন পুজোর গন্ধ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'মহিষাসুরমর্দিনী'র আগমনীর সুরে মুখরিত শরতের আকাশ, গঙ্গার ঘাটে, দামোদর, অজয়-সহ জেলায়-জেলায় তর্পণে মানুষের ভিড়, ঠিক তখনই আসানসোলের হীরাপুরের ধেনুয়া গ্রামের কালীকৃষ্ণ আশ্রমে শুরু হয় একদিনের দুর্গাপুজো ৷ আগমনী দুর্গাপুজো ৷ একদিনেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পুজোর রীতিনীতি সমাপ্ত হয়ে বাজে দশমীর বিসর্জনের বাজনা ৷ অর্থাৎ, দুর্গাপুজোর শুরুতেই আনন্দ শেষ হয়ে যায় ধেনুয়া গ্রামে ৷
কীভাবে শুরু ধেনুয়া গ্রামের দুর্গাপুজো
আসানসোলের হীরাপুরে দামোদর নদের ধারে 1937 সালে কালীকৃষ্ণ আশ্রম গড়ে উঠেছিল ৷ তেজানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক সন্ন্যাসী এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, 1979 সালে তিনিই শুরু করেছিলেন এই আগমনী দুর্গাপুজো ৷ দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়েই তেজানন্দ ব্রহ্মচারী এই আগমনী দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন ৷ আর তখন থেকেই এই পুজো হয়ে আসছে একই নিয়মে ৷ ব্যতিক্রমী এই পুজো মহালয়ায় পিতৃপক্ষের অবসান ও দেবীপক্ষের সূচনাতেই শুরু হয় ৷ তবে, একদিনেই শেষ হয়ে যায় এই পুজো ৷ যা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও হয় বলে শোনা যায়নি ৷ তবে, অসমে নাকি এমন আগমনী পুজোর চল আছে বলে জানা যায় ৷
পুজোর নিয়মনীতি
মহালয়ার সকালে ধেনুয়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, দুর্গাপুজোর মতোই প্রথমে নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসা হয় মন্দির চত্বরে ৷ তারপর মন্দিরে প্রতিমার সামনে নবপত্রিকাকে স্থাপন করা হয় ৷ শুরু হয় ষষ্ঠী কীর্তি থেকে শুরু করে সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিক্ষণ, নবমী এবং দশমীর পুজো ৷ পুজোর শেষে নবপত্রিকাকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয় ৷ বিসর্জন দেওয়া হয় ঘটও ৷ শুধু স্থানীয়দের অনুরোধে প্রতিমা থেকে যায় ৷ প্রতিমাকে নিরঞ্জন করা হয় দুর্গাপুজোর দশমীর দিন ৷ যদিও পুজো-আর্চা আর হয় না ওই প্রতিমার ৷
মন্দিরের সেবায়েত বলেন, "একেবারে দুর্গাপুজোর রীতিতেই এই একদিনের আগমনী পুজো হয়ে থাকে ধেনুয়া গ্রামে কালীকৃষ্ণ আশ্রমে ৷ পিতৃপক্ষের শেষদিনে মহালয়ায় এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ অমাবস্যাতেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর সমস্ত পুজো করা হয় ৷ শেষে ঘট বিসর্জন হয়ে যায় ৷"
ব্যতিক্রমী প্রতিমা
একদিনের এই আগমনী দুর্গাপুজোয় দেবী দুর্গার রূপেরও পরিবর্তন আছে এখানে ৷ এখানে দেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁর পরিবার থাকেন না ৷ অর্থাৎ, দুর্গাপ্রতিমায় দেখা যায় না কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীকে । এমনকি দেবী দুর্গার পায়ের নীচে মহিষাসুরকেও দেখা যায় না ৷ দেবীর রূপও এখানে শান্ত ও সদাহাস্যময় ৷ দেবীর ক্রুব্ধ রূপ এখানে দেখা যায় না ৷ প্রতিমায় মা দুর্গার সঙ্গে দেবীর দুই সখী জয়া এবং বিজয়াকে দেখা যায় ৷
আগমনী দুর্গা দেখতে মানুষের ভিড়
মহালয়ার সকাল থেকে ধেনুয়া ও আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম এবং আসানসোল শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর মানুষজন ভিড় জমান ৷ এমনকী দামোদর পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষজনও আসেন এই পুজোয় অংশ নিতে ৷ সারাদিন ধরে পুজো চলে ৷ দুপুরে মন্দির চত্বরে প্রায় 5 হাজার মানুষকে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয় ৷
দূর-দূরান্তের লোকেরা আসে এই ব্যতিক্রমী আগমনী দুর্গাপুজো পুজোয় অংশ নিতে ৷ কিন্তু, মহালয়ার দিন যত ফুরিয়ে আসে, ততই ধেনুয়া গ্রামের বাসিন্দাদের উন্মাদনা কমতে থাকে ৷ বিকেল হতেই বিজয়ার বিষাদের করুণ সুর সেখানে ৷ ভূ-বিশ্বে যখন দুর্গাপুজোর তোড়জোড়, তখন একদিনেই দুর্গাপুজো শেষ হয়ে যায় এই ধেনুয়া গ্রামে ৷ আগমনীতেই বিসর্জনের ঢাক বেজে ওঠে হীরাপুরের ধেনুয়ার এই কালীকৃষ্ণ আশ্রমে ৷