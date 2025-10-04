উৎসবের আবহে জনসংযোগ ! মমতাকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে কালীঘাটে উপচে পড়ল ভিড়

উৎসবের আবহে জনসংযোগ ! মমতাকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে কালীঘাটে উপচে পড়ল ভিড়
মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদককে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে একাদশীতে কালীঘাটে ভিড় জমান দলের নেতা-মন্ত্রীরা ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে ভিড় জমান সাধারণ মানুষও ৷
Published : October 4, 2025 at 7:37 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 9:02 AM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: দুর্গাপুজো শেষ ৷ পাঁচ দিন বাপের বাড়িতে কাটিয়ে কৈলাসে ফিরেছেন মা উমা । মায়ের বিদায়ের সঙ্গে বাংলাজুড়ে শুরু হয়েছে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা ৷ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে প্রতি বছরের মতো এই বছরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে উপস্থিত হলেন দলের নেতা-মন্ত্রীরা ৷
একাদশীর দিন সকাল থেকে কালীঘাটে ভিড় জমতে শুরু করে । সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিধায়ক, সাংসদ, এমনকী ব্লকস্তরের সভাপতি—সকলেই হাজির হন মুখ্যমন্ত্রীর দরজায় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তাঁরা । দলের কর্মী ও সমর্থকদের বসবার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নীচেই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় ৷ সেখানেই অতিথিদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল নেত্রী এবং সাধারণ সম্পাদক ৷
তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, এই সাক্ষাৎ শুধুমাত্র উৎসবের সৌজন্য নয় ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজয়া সম্মেলনীকে হাতিয়ার করে জনসংযোগ বাড়াতে চাইছে তৃণমূল । দলীয় সূত্রে খবর, প্রতিটি ব্লকে আলাদা করে বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে । এর জন্য ইতিমধ্যেই 50 জন বক্তার নামও ঠিক করা হয়েছে । তালিকায় রয়েছেন সাংসদ, বিধায়ক থেকে মন্ত্রী-সহ একাধিক হেভিওয়েট নেতা । বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁদের ৷
এমনকী, কালীঘাটের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানেও এই বিষয়ে দলের প্রতিনিধিদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সূত্রের খবর দলের সুপ্রিমো স্পষ্ট জানান, উৎসবের আনন্দ থাকলেও আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রাখতে হবে । এখন থেকেই সর্বশক্তি দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজ শুরু করতে হবে । জনসংযোগই এখন মূল চাবিকাঠি ।
এদিন প্রতি বছরের মতো বিধায়ক, সাংসদ, দলের কর্মীদের পাশাপাশি কালীঘাটের বাড়িতে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ ৷ প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিজয়ার আন্তরির প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান । সকলের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন দলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এবারের বিজয়া বিনিময় উৎসবকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে তৃণমূল । কারণ, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ভোটযুদ্ধ । তাই উৎসবের আবহে জনসংযোগ শুরু করে মাঠ গরম করতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল ৷ বিজয়ার সৌজন্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন উৎসবের আমেজ বজায় রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে ভোটারদের সঙ্গে সখ্যতা তৈরিরও চেষ্টা করা হচ্ছে ।
দলীয় নেতৃত্বের মতে, উৎসবের আবহে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে পাড়লে আগামী নির্বাচনে বেশ খানিকটা সুবিধা হবে । তাই ব্লকভিত্তিক বিজয়া সম্মেলনীতে সর্বস্তরের নেতাদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে । সব মিলিয়ে, উমার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে বেজে উঠেছে ভোটের দামামা বলে দাবি পর্যবেক্ষক মহলের একাংশের ৷