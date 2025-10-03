ETV Bharat / state

মা দুর্গার বিসর্জনে কাঠামো পুজো করে জগদ্ধাত্রীর আহ্বান চন্দননগরে

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গঙ্গার ঘাটে শুরু হয় দুর্গা বিসর্জনের পালা। চন্দননগরবাসী এদিন থেকেই আনন্দে মেতে ওঠে জগদ্ধাত্রী পুজোয় ৷

Chandannagar Jagaddhatri Puja
জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা চন্দননগরে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
চন্দননগর, 2 অক্টোবর: উমা ফিরছেন কৈলাসে ৷ বাংলাজুড়ে বিষাদের সুর ৷ তবে এই বিষাদের মধ্যেও আনন্দে উচ্ছ্বাসে মাতলেন চন্দননগরবাসী ৷ কারণ দেবী দুর্গার যাওয়ার সঙ্গেই জগদ্ধাত্রীর আগমন ঘটতে চলেছে এখানে ৷ বিজয়া দশমীতে হল জগদ্ধাত্রীর কাঠামো পুজো ৷

মা দুর্গার বিসর্জন আর জগদ্ধাত্রীর আহ্বানে মাতল চন্দননগর। একদিকে কৈলাসে ফিরে যাচ্ছেন উমা। মণ্ডপে মণ্ডপে সিঁদুর খেলে মাকে বিদায় জানাচ্ছেন যেমন মহিলারা, তেমনই শক্তির আরও এক রূপ জগদ্ধাত্রীর কাঠামো পুজো মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা হল চন্দননগরে ৷

দশমীর দিনে সকাল থেকেই কাঠামো পুজো হয় চন্দননগর উত্তরাঞ্চল ও বড়বাজার-সহ বেশ কিছু পুজো কমিটিতে । সকাল থেকেই বিভিন্ন জগদ্ধাত্রী পুজো মণ্ডপে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে মা জগদ্ধাত্রীকে আহ্বান জানানো হল। কাঠামো পুজোর পর থেকেই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হয়। দুর্গা পুজোর এক মাস পরেই হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। আর তা ঘিরেই এবার জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করল চন্দননগর ৷

ভদ্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গা ও বারোয়ারিপুজো কমিটিতে সিঁদুর খেলা হয় দশমীতে । বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই চুঁচুড়া ও চন্দননগর গঙ্গার ঘাটে শুরু হয় বিসর্জনের পালা। উমার বিদায়ের দিনে বিষাদের সুর থাকে সর্বত্র। তবে চন্দননগরের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ৷ চন্দননগরবাসী এদিন থেকেই আনন্দে মেতে ওঠার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়ে থাকে ৷ চন্দননগর উত্তরাঞ্চল বিবিরহাট জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পুজো, এবার তাদের 59 বছরে পদার্পণ করছে। বড়বাজারের পুজো এবছর 63 বছর। এদিন দুই পুজোতেই কাঠামো পুজো হয় ৷ এরপরই কাঠামোয় মাটি দেওয়ার কাজ শুরু হবে। মাত্র এক মাস বাকি। বিভিন্ন পুজো কমিটির মণ্ডপ সজ্জাও শুরু হয়ে যাবে।

বড়বাজার পুজো কমিটির এক কর্মকর্তা প্রণব শীল বলেন, "আমাদের এবছরও কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে পুজো শুরু হয়েছে। যেহেতু দশমীর দিন আমাদের কাছে শুভ তাই অনেক পুজো কমিটির কাঠামো পুজো এদিনই করে। সেই সঙ্গে আমারা নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করি। এরপরই কাঠামোতে মাটি দিয়ে 15 ফুট উচ্চতার প্রতিমা তৈরি হবে। আমাদের থিমের মণ্ডপ হলেও ডাকের সাজে সাবেকি প্রতিমা করা হয়। সেখানেও আভিজাত্যের ছাপ থাকে।"

চন্দননগর উত্তরাঞ্চল বিবিরহাট জগদ্ধাত্রীর কোষাধ্যক্ষ সুজিত পাল বলেন, "প্রতি বছরের মতো এবছর কাঠামো পুজো দিয়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হল। আমাদের পুজোয় মণ্ডপ সজ্জা কাল্পনিক প্রাসাদের আদলে তৈরি করা হয়। সাবেকি মূর্তির রূপ পরিবর্তন না হলেও সাজে নতুন রূপ দেওয়া হবে আমাদের পুজোয়।"

