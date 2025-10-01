ট্রেজারি থেকে নবমীতে মন্দিরে আসে সোনার প্রতিমা, পুলিশ পাহারায় হয় গোসানী মায়ের পুজো

ট্রেজারি থেকে নবমীতে মন্দিরে আসে সোনার প্রতিমা, পুলিশ পাহারায় হয় গোসানী মায়ের পুজো
জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে রয়েছে গোসানীদেবীর মন্দির৷ সেই মন্দিরেই পুজো হয় প্রতিবছর৷
Published : October 1, 2025 at 4:51 PM IST
জলপাইগুড়ি, 1 অক্টোবর: চারদিন নয় একদিনের পুজো৷ মহানবমীর সকালে বোধন, পুজো শেষে সেদিনই বিসর্জন৷ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের খয়েরখাল গ্রামে গোসানীদেবীর মন্দিরে এমনই দুর্গাপুজো হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে৷
কেন এমন নিয়ম? কারণ, জানলে চমকে উঠতে হয়৷ মা দুর্গার সোনার প্রতিমায় পুজো হয়৷ চার ইঞ্চির সেই সোনার প্রতিমা থাকে ট্রেজারিতে৷ শুধুমাত্র নবমীর দিন মূর্তিটি বের করে আনা হয়৷ পুজোর পর প্রতীকী বিসর্জন শেষে আবার যথাস্থানে রেখে আসা হয়৷ আর এই পুরো প্রক্রিয়াটাই চলে একেবারে পুলিশি প্রহরায়৷
মা গোসানীদেবী মন্দিরের পুরোহিত কুমুদ রায় বলেন, ‘‘আমার ঠাকুরদা, বাবা এই শতাব্দী প্রাচীন পুজো করে আসছেন।আগে এই পুজোর তেমন প্রচার ছিল না। এখানে সোনার দুর্গার পুজো হয়, সেটাও অনেকেই জানতেন না। পুলিশি পাহারায় পুজো হয়। পুলিশি পাহারায় মা মন্দিরে আসেন। আবার পুলিশ পাহারায় মাকে গুপ্ত আস্তানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মা কোথায় থাকেন সারা বছর কেউ জানেন না।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মা কখন কীভাবে মন্দিরে আসেন, আবার কখন পুজো থেকে মন্দির থেকে বের করা হয়, সেটা দুই একজন ছাড়া কেউ জানতেও পারেন না। প্রথমে বিগ্রহকে স্নান করিয়ে মন্দিরে এনে পুজো করা হয়। সূর্যাস্তের আগেই ঘটে জল ঢেলে বিগ্রহকে ডুবিয়ে প্রতীকী বিসর্জন দেওয়া হয়।’’
তিনি আরও জানান, অনেকেই নবমীর দিন মায়ের পুজোতে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেন। পুজো কমিটির তরফ থেকে মন্দির চত্বরে মেলা বসানো হয়। এই মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। এদিন পুজো দিতে গ্রামবাসী ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ আসেন। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের পক্ষ থেকে মন্দিরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।
উল্লেখ্য, যে মূর্তিটি নিয়ে আসা হয়, সেটি দেখে মনে হয় তিনি যেন অসুর বধের ভঙ্গিমায় বসে আছেন। মায়ের মূর্তিতে দু’টি সিংহ রয়েছে। অসুর ও মহিষের মাথা রয়েছে। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী কেউ নেই। প্রথম থেকেই মা গোসানীদেবীর হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না। তাই দেবীর বসার জন্য রুপোর সিংহাসন তৈরি করা হয় এবং গোসানীদেবীর হাতে রুপোর তৈরি অস্ত্র দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে এই মূর্তির ইতিহাস কী? কোথা থেকে এল এই মূর্তি? জানা যায়, মা গোসানীদেবীর মন্দিরের পেছনেই রয়েছে একটি বিরাট খাল আছে। এমন একটি জায়গা, যা দেখে মনে হবে খালের ওপরে সবুজ ঘাসের সমারোহ রয়েছে। কিন্তু সবুজের আস্তরণ সরালেই জল পাওয়া যায়। এটি আসলে একটি পুকুর। যা স্থানীয়দের কাছে খয়ের খাল নামেই পরিচিত। একটা সময় এই খয়ের খালের চারপাশে প্রচুর খয়ের গাছ ছিল। সেই থেকেই নাকি খয়ের খাল বলে নামকরণ করা হয়। আর ওই খয়ের খাল থেকেই এই মূর্তি পাওয়া গিয়েছে৷
জলপাইগুড়ির ইতিহাস গবেষক উমেশ শর্মা বলেন, ''ভোটপট্টি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পদমতির খয়ের খাল এলাকার একটি মূর্তি পাওয়া যায় বলে স্থানীয় রায় পরিবার দাবি করেন৷ তাঁরা খাল খননের সময় মূর্তিটি পান৷ সেই থেকেই নবমীর দিন মা দুর্গার পুজো হয়ে আসছে৷''
মা গোসানীদেবী মন্দিরের পুরোহিত কুমুদ রায় বলেন, ‘‘এই খয়ের খালের এই সোনার মূর্তিটির সঙ্গে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি ও কোচবিহার রাজবাড়ির মন্দিরের মা দুর্গার মূর্তির সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে৷’’ এই নিয়ে জলপাইগুড়ির ইতিহাস গবেষক উমেশ শর্মা বলেন, ‘‘আমি জলপাইগুড়ি রাজপরিবারের সদস্য প্রণত বসুকে নিয়ে ওই গ্রামে গিয়েছিলাম মূর্তির বিষয়টি নিয়ে জানতে৷ বিভিন্ন নথি থেকে জানতে পারি বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির দু’টো দুর্গামূর্তির মধ্যে একটি দুর্গামূর্তি রাজবাড়িতে রাখা হয়।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘রাজা একটি সোনার মূর্তি ভোটপট্টির ঝা বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে দান করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ঝা বাড়ির সোনার মূর্তিটি হারিয়ে যায়। কোথায় যায় কেউ বলতে পারেন না।’’ পরে খয়েরখাল থেকে থেকে সেই মূর্তিটিই পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন৷ তবে এখনও পর্যন্ত এর কোনও অকাট্য যুক্তি মেলেনি৷