আজ শুক্লা চতুর্দশীতে আবির্ভাব দিবস, গর্ভগৃহ থেকে বিরাম মঞ্চে অবস্থান মা তারার

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দেবী বিরাম মঞ্চে পূজিতা হন ৷ সন্ধেবেলা তাঁকে গর্ভগৃহে ফেরানোর পর, স্নান করিয়ে মহালক্ষ্মী রূপে পুজো করা হবে ৷

ABIRBHAB DIBAS PUJA IN TARAPITH
শুক্লা চতুর্দশীতে আবির্ভাব দিবসে গর্ভগৃহ থেকে বিরাম মঞ্চে অবস্থান মা-তারার ৷ (নিজস্ব ছবি)




Published : October 6, 2025 at 3:31 PM IST


তারাপীঠ, 6 অক্টোবর: পুরাণ মতে শুক্লা চতুর্দশীর দিনে আবির্ভাব হয়েছিল তারাপীঠের মা-তারার ৷ সেই তিথি মেনেই সোমবার মা-তারার বিশেষ পুজো চলছে তারাপীঠের মন্দিরে ৷ সেই মতো ভোরবেলা দেবীকে স্নান করিয়ে গর্ভগৃহ থেকে নাট মন্দিরের বিরাম মঞ্চে অবস্থান করানো হয়েছে ৷ সেখানে দেবীকে তারা রূপে পুজো করা হয় ৷

কথিত আছে, দ্বারকা নদ দিয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়ার সময় একদা চণ্ডীপুরে নোঙর করেছিলেন বণিক জয় দত্ত সওদাগর ৷ সেই সময় সাপের কামড়ে তাঁর ছেলের মৃত্যু হয় ৷ শোকে দুঃখে ভেঙে পড়েন তিনি ৷ তবে, খাবারের ব্যবস্থা তো করতে হবে ৷ তাই বণিকের সঙ্গে থাকা পরিচারক রান্না করার জন্য একটি শোল মাছ কেটে পাশের পুকুরের জলে ধুতে নিয়ে যান ৷ কিন্তু, ওই জলে কাটা মাছটি ধুতেই সেটি জীবিত হয়ে ওঠে ৷ আর সঙ্গে-সঙ্গে জলে চলে যায় মাছটি ৷

আজ শুক্লা চতুর্দশী, মা তারার আবির্ভাব দিবস (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অবিশ্বাস্য এই দৃশ্যটি দেখে পরিচারক বিষয়টি বণিককে জানান ৷ সব শুনে বণিক জয় দত্ত তাঁর মৃত ছেলেকে সেই পুকুরের জলে স্নান করান ৷ আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এক অলৌকিক ঘটনা ৷ বণিকের মৃত ছেলে জীবিত হয়ে ওঠেন এবং জয় তারা, জয় তারা ধ্বনি দিতে থাকেন ৷ অলৌকিক এই ঘটনার রাতেই স্বপ্নে মা-তারার দর্শন পান বণিক জয় দত্ত ৷ সেই দিনটি ছিল শুক্লা চতুর্দশী ৷ স্বপ্নে দেবী দর্শনের পর, সেই দিনই জয় দত্ত সওদাগর একদা চণ্ডীপুর অর্থাৎ, আজকের তারাপীঠে মা-তারার পুজো শুরু করেন ৷ সেই সময় থেকেই শুক্লা চতুর্দশীর দিনটিকে মা-তারার আবির্ভাব দিবস হিসেবে পালন করা হয় ৷

এই একটা দিন মা-তারা তারাপীঠ শ্মশানের দিকে অর্থাৎ, দ্বারকা নদের অভিমুখে অবস্থান করেন ৷ আর এই দিনে দেবীর অন্নভোগ হয় না ৷ সকল সেবায়েতদের বাড়ির মহিলারা লুচি, সুজি, ফল, নাড়ু, চিঁড়ে দিয়ে নানান ভোগ বানিয়ে নিয়ে আসেন ৷ তাঁরাই নিজেদের হাতে দেবীকে এইসব খাবার দিয়ে ভোগ দেন ৷ দিনভর নাট মন্দিরের বিরাম মঞ্চে তারা মায়ের পুজো হয় ৷ ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে দেবীর দর্শন করতে আসেন ৷ আর সন্ধেবেলা দেবীকে আবারও গর্ভগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে আবারও দেবীকে স্নান করানো হয় ৷

মন্দিরের সেবায়েত তথা তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "বহু পুণ্যার্থী এ দিন তারাপীঠে পুজো দিতে আসেন ৷ এই একটি দিনেই মাকে সবাই নিজেদের হাতে ছুঁয়ে পুজো দিতে পারেন ৷ সন্ধের পর যখন মাকে আবার গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাঁকে দ্বিতীয়বার স্নান করানো হবে ৷"

তিনি বলেন, "আজ বিশেষ তিথি শুক্লা চতুর্দশী ৷ আজকে সন্ধেবেলা গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়ার পর মা-তারাকে দেবী মহালক্ষ্মী রূপে পুজো করা হবে ৷" রাতে মহালক্ষ্মীর পুজোতে খিচুড়ি, পোলাও, পাঁচ প্রকার ভাজা, শোল মাছ পোড়া, পাঠার মাংস দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হবে বলে জানান তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি ৷



