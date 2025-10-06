অভিশপ্ত 4 অক্টোবর ! 1968-তেও লক্ষ্মীপুজোর ঠিক আগে ভয়াবহ বন্যার সাক্ষী জলপাইগুড়ি

অভিশপ্ত 4 অক্টোবর ! 1968-তেও লক্ষ্মীপুজোর ঠিক আগে ভয়াবহ বন্যার সাক্ষী জলপাইগুড়ি
লক্ষ্মীপুজো এলেই আতঙ্ক বাড়ে জলপাইগুড়িবাসীর । ঠিক এই সময়টাতেই বারবার তাঁরা সাক্ষী হয়েছে ভয়াবহ বন্যার ৷ 1968 সালে 4 অক্টোবরের বন্যায় কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়৷
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: সেটাও ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের রাত ৷ তারিখও একই ৷ 4 অক্টোবর ৷ তবে সালটা 1968 ৷ তিস্তা নদীর জল হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল জলপাইগুড়িতে ৷ বিধ্বংসী বন্যায় সলিলসমাধি হয় কয়েকশো মানুষের । কাট টু 2025 ৷ এবারও সবে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে ৷ বঙ্গজুড়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর তোড়জোড় ৷ তবে সেই 'অভিশপ্ত' 4 অক্টোবরেই সবকিছু ওলট পালট করে দিল অকালবৃষ্টি ৷ একটানা মুষলধারে বর্ষণে ফুঁসে উঠল তিস্তা-সহ অন্যান্য পাহাড়ি নদী ৷ ভাঙল বাঁধ ৷ নদীর জল উপচে ভাসিয়ে দিল জনপদ ৷ জলপাইগুড়িতে ফিরে এল 57 বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতি ৷
1968 সালেও একই দিনে ভয়াবহ বন্যা
সেবার রেকর্ড বৃষ্টিতে জল বাড়ে সিকিম থেকে নেমে আসা তিস্তা নদীর । মাঝরাতে রঙধামালিতে অতিরিক্ত জলের চাপে তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে যায় । জল ঢুকতে শুরু করে জলপাইগুড়ি শহরে । কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিস্তার বিপুল জলরাশি একের পর এক ভাসিয়ে দেয় স্থানীয় মানুষজন থেকে অবলা প্রাণীদের ৷ 57 বছর পর সেই 4 অক্টোবরেই একই রকম ভয়ংকর রূপ নিল ডুয়ার্সের নদীগুলো । জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল একাধিক গ্রাম । জলের তোড়ে পাকা বাড়ি থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, সেতু সব নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে । জলঢাকার তাণ্ডবে চেনা দায় ধূপগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাকে ৷
ফের যেন ফিরে এসেছে 1968 সালের বন্যার বিভীষিকা । সে বছর 4 অক্টোবর রাতে ভয়াবহ বন্যা যাঁদের প্রাণ কেড়েছিল, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি করা হয় করলা সেতু । 1970 সালে 10 ফেব্রুয়ারি পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে করলা নদীর উপর সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল ।
2023 সালেও 4 অক্টোবর বিধ্বংসী বন্যা
ঠিক একই ছবি দেখা গিয়েছে 2023 সালে ৷ সেই দিনটাও ছিল 4 অক্টোবর ৷ সিকিমের বিধ্বংসী বন্যায় প্রাণ যায় প্রচুর মানুষের । জলপাইগুড়ির সমতলে তিস্তা নদীতে উদ্ধার হয় একের পর এক মৃতদেহ । তিস্তার জলে ভেসে যায় ময়নাগুড়ি, সদর ব্লক রাজগঞ্জ ও মালবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা । সিকিমের বন্যার ফলে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । পরে এদিক-ওদিক থেকে উদ্ধার হয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধের সরঞ্জাম । তিস্তা নদীর জলে ভেসে আসে মর্টার শেল । জলের তোড়ে ভেসে যান দেশের সেনাবাহিনীর 32 জন জওয়ান । একে একে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয় তিস্তা নদী থেকে ।
2021 সালেও লক্ষ্মীপুজোর আগেই ভয়ংকর তিস্তা
2021 সালেও লক্ষ্মীপুজোর ঠিক আগের দিন একইভাবে তিস্তার জল ফুলে ফেঁপে ওঠে । তিস্তা সেতু সংলগ্ন নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বাঁধে ফাটল ধরলে শহরকে বাঁচানো যাবে না, তাই রাত দু'টোর সময় তিস্তার বাঁধ মেরামত করতে ছুটে যেতে হয় জলপাইগুড়ির তৎকালীন জেলাশাসক মৌমিতা গোদার এবং জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্তকে । স্থানীয়দের সহযোগিতায় রাতেই বাঁধ মেরামত করা হয় । এই বছরও ঠিক একইভাবে গতকাল প্রবল জলের তোড়ে তিস্তার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ পুরসভার তরফে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ছুটে যান বাঁধ মেরামত করার জন্য ।
57 বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতির বর্ণনা
জলপাইগুড়ি শহরের প্রবীণ নাগরিক প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় 57 বছর আগের সেই ভয়াবহ স্মৃতি আওড়ে বলেন, "সালটা 1968 । 4 অক্টোবরের বন্যা সে এক বিভীষিকা । 1 অক্টোবর থেকেই আকাশ ভার ছিল । 3 তারিখে করলা নদীর জল রাস্তায় চলে আসে । সেদিন হালকা হাওয়া ছিল । করলা নদীর জল নিচু অংশে যেমনটা ঢোকে, সেরকম ভাবেই জল ঢুকেছিল । সে সময়কার শহরের নিকাশি ব্যবস্থা এতটা ভালো ছিল না । লক্ষ্মীপুজো ছিল 4 অক্টোবর । ভোর পাঁচটায় উঠে দেখি, বাড়ির ভেতরে জল ঢুকে গিয়েছে । বিদ্যুৎ নেই । দেখছি, ধীরে ধীরে জল বাড়ছে । করলা নদী দিয়ে গবাদি পশু, কুকুরের মৃতদেহ ভেসে আসছে । রাতেই তিস্তা নদী সংলগ্ন রংধামালির কাছে তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে যায় । শহরে হু হু করে তিস্তা নদীর জল ঢুকতে শুরু করে । রাতের মধ্যেই হামিক পাড়া, সেন পাড়া, ডিবিসি রোড, নিউ সার্কুলার রোড-সহ বিভিন্ন এলাকা ডুবে যায় ।"
জলপাইগুড়িতে পরিদর্শনে আসেন ইন্দিরা গান্ধি
সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি আরও বলেন, "বন্যার পরিস্থিতি এমন হয় যে, টিনের চাল পর্যন্ত ডুবে যায় । একতলা টিনের চালে জল চলে আসে । একরাতেই জলপাইগুড়ি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায় ৷ যদিও একদিন পর জল অনেকটাই নেমে যায় । কিন্তু জল, কাদা, পলিমাটিতে এলাকা চলাচলের অযোগ্য ছিল । সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি । চারিদিকে মৃতের গন্ধ । জলের তোড়ে জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর উপর একটিও সেতু ছিল না । সব সেতু উড়ে যায় । শহরের একটাও সেতু ছিল না । রায়কত পাড়া, হামিক পাড়ার সঙ্গে এপাশের শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় । যদিও পরে সেনাবাহিনী চলাচলের জন্য ব্রিজ বানিয়ে দেয় । এরপরেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জলপাইগুড়িতে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন । ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঠে তিনি হেলিকপ্টারে নেমে সড়কপথে শহরে আসেন । বন্যার পর প্রতিবেশী শহর শিলিগুড়ি থেকে প্রচুর মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, খাবার নিয়ে জলপাইগুড়িতে আসেন । সেই ঘটনা কোনও দিনই ভোলার নয় । শুধু তাই নয়, বন্যার পর জলপাইগুড়ির সব ব্যাংক নাগরিকদের শর্ত সাপেক্ষে টাকা দিয়েছিল, যাতে সবাই কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারে ।"