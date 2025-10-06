ETV Bharat / state

অভিশপ্ত 4 অক্টোবর ! 1968-তেও লক্ষ্মীপুজোর ঠিক আগে ভয়াবহ বন্যার সাক্ষী জলপাইগুড়ি

লক্ষ্মীপুজো এলেই আতঙ্ক বাড়ে জলপাইগুড়িবাসীর । ঠিক এই সময়টাতেই বারবার তাঁরা সাক্ষী হয়েছে ভয়াবহ বন্যার ৷ 1968 সালে 4 অক্টোবরের বন্যায় কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়৷

ETV BHARAT
ফিরল 57 বছর আগের স্মৃতি (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2025 at 7:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: সেটাও ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের রাত ৷ তারিখও একই ৷ 4 অক্টোবর ৷ তবে সালটা 1968 ৷ তিস্তা নদীর জল হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল জলপাইগুড়িতে ৷ বিধ্বংসী বন্যায় সলিলসমাধি হয় কয়েকশো মানুষের । কাট টু 2025 ৷ এবারও সবে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে ৷ বঙ্গজুড়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর তোড়জোড় ৷ তবে সেই 'অভিশপ্ত' 4 অক্টোবরেই সবকিছু ওলট পালট করে দিল অকালবৃষ্টি ৷ একটানা মুষলধারে বর্ষণে ফুঁসে উঠল তিস্তা-সহ অন্যান্য পাহাড়ি নদী ৷ ভাঙল বাঁধ ৷ নদীর জল উপচে ভাসিয়ে দিল জনপদ ৷ জলপাইগুড়িতে ফিরে এল 57 বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতি ৷

1968 সালেও একই দিনে ভয়াবহ বন্যা

সেবার রেকর্ড বৃষ্টিতে জল বাড়ে সিকিম থেকে নেমে আসা তিস্তা নদীর । মাঝরাতে রঙধামালিতে অতিরিক্ত জলের চাপে তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে যায় । জল ঢুকতে শুরু করে জলপাইগুড়ি শহরে । কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিস্তার বিপুল জলরাশি একের পর এক ভাসিয়ে দেয় স্থানীয় মানুষজন থেকে অবলা প্রাণীদের ৷ 57 বছর পর সেই 4 অক্টোবরেই একই রকম ভয়ংকর রূপ নিল ডুয়ার্সের নদীগুলো । জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল একাধিক গ্রাম । জলের তোড়ে পাকা বাড়ি থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, সেতু সব নদীর গ্রাসে চলে গিয়েছে । জলঢাকার তাণ্ডবে চেনা দায় ধূপগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাকে ৷

ETV BHARAT
ভয়াবহ বন্যায় কয়েকশো মানুষের মৃত্যু (নিজস্ব চিত্র)

ফের যেন ফিরে এসেছে 1968 সালের বন্যার বিভীষিকা । সে বছর 4 অক্টোবর রাতে ভয়াবহ বন্যা যাঁদের প্রাণ কেড়েছিল, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি করা হয় করলা সেতু । 1970 সালে 10 ফেব্রুয়ারি পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে করলা নদীর উপর সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল ।

ETV BHARAT
মৃতদের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি হয় করলা সেতু (নিজস্ব চিত্র)

2023 সালেও 4 অক্টোবর বিধ্বংসী বন্যা

ঠিক একই ছবি দেখা গিয়েছে 2023 সালে ৷ সেই দিনটাও ছিল 4 অক্টোবর ৷ সিকিমের বিধ্বংসী বন্যায় প্রাণ যায় প্রচুর মানুষের । জলপাইগুড়ির সমতলে তিস্তা নদীতে উদ্ধার হয় একের পর এক মৃতদেহ । তিস্তার জলে ভেসে যায় ময়নাগুড়ি, সদর ব্লক রাজগঞ্জ ও মালবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকা । সিকিমের বন্যার ফলে সেনাবাহিনীর ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । পরে এদিক-ওদিক থেকে উদ্ধার হয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধের সরঞ্জাম । তিস্তা নদীর জলে ভেসে আসে মর্টার শেল । জলের তোড়ে ভেসে যান দেশের সেনাবাহিনীর 32 জন জওয়ান । একে একে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয় তিস্তা নদী থেকে ।

ETV BHARAT
বন্যায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (নিজস্ব চিত্র)

2021 সালেও লক্ষ্মীপুজোর আগেই ভয়ংকর তিস্তা

2021 সালেও লক্ষ্মীপুজোর ঠিক আগের দিন একইভাবে তিস্তার জল ফুলে ফেঁপে ওঠে । তিস্তা সেতু সংলগ্ন নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বাঁধে ফাটল ধরলে শহরকে বাঁচানো যাবে না, তাই রাত দু'টোর সময় তিস্তার বাঁধ মেরামত করতে ছুটে যেতে হয় জলপাইগুড়ির তৎকালীন জেলাশাসক মৌমিতা গোদার এবং জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্তকে । স্থানীয়দের সহযোগিতায় রাতেই বাঁধ মেরামত করা হয় । এই বছরও ঠিক একইভাবে গতকাল প্রবল জলের তোড়ে তিস্তার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ পুরসভার তরফে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ছুটে যান বাঁধ মেরামত করার জন্য ।

ETV BHARAT
ফুঁসছে তিস্তা (নিজস্ব চিত্র)
ETV BHARAT
উদ্ধার হয় যুদ্ধের সরঞ্জাম (নিজস্ব চিত্র)

57 বছর আগের ভয়াবহ স্মৃতির বর্ণনা

জলপাইগুড়ি শহরের প্রবীণ নাগরিক প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় 57 বছর আগের সেই ভয়াবহ স্মৃতি আওড়ে বলেন, "সালটা 1968 । 4 অক্টোবরের বন্যা সে এক বিভীষিকা । 1 অক্টোবর থেকেই আকাশ ভার ছিল । 3 তারিখে করলা নদীর জল রাস্তায় চলে আসে । সেদিন হালকা হাওয়া ছিল । করলা নদীর জল নিচু অংশে যেমনটা ঢোকে, সেরকম ভাবেই জল ঢুকেছিল । সে সময়কার শহরের নিকাশি ব্যবস্থা এতটা ভালো ছিল না । লক্ষ্মীপুজো ছিল 4 অক্টোবর । ভোর পাঁচটায় উঠে দেখি, বাড়ির ভেতরে জল ঢুকে গিয়েছে । বিদ্যুৎ নেই । দেখছি, ধীরে ধীরে জল বাড়ছে । করলা নদী দিয়ে গবাদি পশু, কুকুরের মৃতদেহ ভেসে আসছে । রাতেই তিস্তা নদী সংলগ্ন রংধামালির কাছে তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে যায় । শহরে হু হু করে তিস্তা নদীর জল ঢুকতে শুরু করে । রাতের মধ্যেই হামিক পাড়া, সেন পাড়া, ডিবিসি রোড, নিউ সার্কুলার রোড-সহ বিভিন্ন এলাকা ডুবে যায় ।"

ETV BHARAT
1968 সালে জলপাইগুড়িতে বন্যা পরিদর্শনে আসেন ইন্দিরা গান্ধি (নিজস্ব চিত্র)

জলপাইগুড়িতে পরিদর্শনে আসেন ইন্দিরা গান্ধি

সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি আরও বলেন, "বন্যার পরিস্থিতি এমন হয় যে, টিনের চাল পর্যন্ত ডুবে যায় । একতলা টিনের চালে জল চলে আসে । একরাতেই জলপাইগুড়ি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায় ৷ যদিও একদিন পর জল অনেকটাই নেমে যায় । কিন্তু জল, কাদা, পলিমাটিতে এলাকা চলাচলের অযোগ্য ছিল । সে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি । চারিদিকে মৃতের গন্ধ । জলের তোড়ে জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর উপর একটিও সেতু ছিল না । সব সেতু উড়ে যায় । শহরের একটাও সেতু ছিল না । রায়কত পাড়া, হামিক পাড়ার সঙ্গে এপাশের শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় । যদিও পরে সেনাবাহিনী চলাচলের জন্য ব্রিজ বানিয়ে দেয় । এরপরেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জলপাইগুড়িতে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন । ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঠে তিনি হেলিকপ্টারে নেমে সড়কপথে শহরে আসেন । বন্যার পর প্রতিবেশী শহর শিলিগুড়ি থেকে প্রচুর মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, খাবার নিয়ে জলপাইগুড়িতে আসেন । সেই ঘটনা কোনও দিনই ভোলার নয় । শুধু তাই নয়, বন্যার পর জলপাইগুড়ির সব ব্যাংক নাগরিকদের শর্ত সাপেক্ষে টাকা দিয়েছিল, যাতে সবাই কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারে ।"

ETV BHARAT
ভয়ংকর রূপ নেয় ডুয়ার্সের নদীগুলো (নিজস্ব চিত্র)

For All Latest Updates

TAGGED:

OCTOBER 4 FLOODJALPAIGURI FLOODJALPAIGURI FLOOD IN 1968জলপাইগুড়িতে বন্যাFLOOD DEVASTATED JALPAIGURI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.