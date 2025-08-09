Essay Contest 2025

তাঁর অভিযোগ, রাজ্য ও কেন্দ্রের ক্রীড়া মন্ত্রকেও বিষয়টি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু কোনও সুরাহা পাননি ।

Olympian Joydeep Karmakar
অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকার (নিজস্ব ছবি)
August 9, 2025

কলকাতা, 9 অগস্ট: কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকার । তাঁর দাবি, বেঙ্গল রাইফেলসের দল বাছাইয়ে অস্বচ্ছতার অভিযোগ নিয়ে প্রতিবাদ করায় রাজ্য রাইফেলস অ্যাসোসিয়েশনে কোপে পড়েছেন তিনি । প্রশাসনের সর্বস্তরে জানিয়ে কোনও সুরাহা না মেলায় তাই এবার হাইকোর্টের মামলা দায়ের করলেন জয়দীপ ।

শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, কয়েক মাস আগে উত্তরাখণ্ডে ন্যাশনাল গেমসে বাংলা থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেলস অ্যাসোসিয়েশন যে দল বেছে নেওয়া হয়েছিল, সেটা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি । তাঁর মতে, ওই সিলেকশনের মধ্যে একাধিক গন্ডগোল ছিল ৷ অভিযোগ, লোয়ার র‍্যাঙ্কের যারা ছিল, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে হায়ার র‍্যাঙ্কারদের বাদ দেওয়া হয়েছিল ।

অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অলিম্পিয়ান জয়দীপ (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেলস অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারিকদের জানালে কোনও রেসপন্স তিনি পাননি । তিনি সভাপতি ও সম্পাদককে জানানোর পরও তাঁদের থেকে কোনও সদুত্তর তিনি পাননি । এরপর সোশাল মিডিয়ায় হাতিয়ার করে তিনি প্রতিবাদে সরব হন । আর তারপর শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে জয়দীপের উপর ৷ শাস্তি হিসাবে তাঁকে রাজ্য রাইফেলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়, তিনি কোনও খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না ।

জয়দীপ কর্মকার বলেন, "এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা । এই দেশে এটা একটা বিরল ঘটনা ৷ যেখানে কোনোরকম ডোপিং বা ক্রাইম ছাড়া একজন অলিম্পিয়ানকে ব্যান করা হয় । এর মাস তিনেক পর আমার অ্যাকাডেমির ছেলেমেয়েদেরও ব্যান করা হয় । এটা অত্যন্ত অন্যায় । এর বিরুদ্ধে রাজ্য ও কেন্দ্রের ক্রীড়ামন্ত্রকেও চিঠি পাঠিয়েছিলাম আমি । কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি । পরে বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি ।"

