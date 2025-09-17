ETV Bharat / state

সম্পত্তি লিখিয়ে মাকে বাড়িছাড়া, গুণধর ছেলেকে 'শায়েস্তা' বিচারপতির

সিনেমার চিত্রনাট্য বাস্তবে । ছেলের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে হাইকোর্টে বিধবা মা । পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ আদালতের । 6 দিনের মধ্যে রিপোর্ট চাইলেন বিচারপতি ।

calcutta high court
বৃদ্ধাকে ঘরছাড়া করায় ছেলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ হাইকোর্টের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2025 at 9:01 PM IST

কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: বৃদ্ধা মাকে দেখাশোনার শর্ত হিসেবে বাড়িটা তার নামে লিখে দেওয়ার কথা বলেছিল ছোট ছেলে । শেষ বয়সে ঝামেলায় না গিয়ে তাই করেছিলেন বৃদ্ধা । দেখা তো দূর অস্ত, বাড়ি নিজের নামে হয়ে যেতেই শুরু হয় অত্যাচার । মারধর করে বৃদ্ধাকে ঘরছাড়া করার অভিযোগ ওঠে । বিচার চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন 62 বছর বয়সি বিধবা মহিলা ।

সব শুনে ক্ষুব্ধ বিচারপতি অমৃতা সিনহা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে ওই বৃদ্ধাকে বাড়িতে ফেরত দিয়ে আসতে হবে । নজর রাখতে হবে ফের নির্যাতন করা হচ্ছে কিনা । পাশাপাশি গুণধর ছেলের উদ্দেশ্য বিচারপতির নির্দেশ, মায়ের খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে ওষুধপথ্য যা লাগবে তার ব্যবস্থা করতে হবে ছেলেকেই । এই নির্দেশ কার্যকর করা হল কিনা আগামী 23 সেপ্টেম্বর আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে পুলিশকে ।

উত্তর 24 পরগনার হালিশহরের বাসিন্দা আসমা বেগম । তাঁর স্বামী মনোয়ার আলি আনসারি 1996 সালের 26 এপ্রিল হালিশহরে একটি জায়গা কিনে বাড়ি করেন । 2013 সালের 7 নভেম্বর ওই সম্পত্তি তিনি স্ত্রীকে দানপত্র করে দেন । 2014 সালের 16 অক্টোবর নিজের ছোট ছেলেকে সেই সম্পত্তি দিয়ে দেন মা । শর্ত ছিল ছেলে দেখাশোনা করবে মাকে । কিন্তু সম্পত্তি পাওয়ার পর থেকেই মা-বাবা দু'জনকেই নানারকমভাবে নির্যাতন করা হত বলে অভিযোগ ।

খাবার না দেওয়া, শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি জোরজবরদস্তি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় । মারধর করারও অভিযোগ ওঠে । এই নির্যাতন বছরের পর বছর সহ্য করছিলেন । কিন্তু কিছুদিন আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর বৃদ্ধার ওপর ছেলের নির্যাতন মাত্রা ছাড়ায় । শ্বশুর ও শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় গুণধর ছেলে ।

বৃদ্ধা মা গত বছর ডিসেম্বর মাসে ছেলেকে আবেদন নিবেদন করে বোঝানোর চেষ্টা করেন । কিন্তু কোনও কাজ না হওয়ায় আইনজীবী মারফত আইনি চিঠি দেন । কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি । বাধ্য হয়ে চলতি বছরে নৈহাটি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ছেলের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি 2007 সালের সিনিয়র সিটিজেন অ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁর ভরণপোষণের খরচ দেওয়ার আবেদন জানান ।

কিন্তু নিম্ন আদালত বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে না দেখে বৃদ্ধাকে মাত্র চার হাজার টাকা ভরণপোষণের খরচ দেওয়ার নির্দেশ দেয় । বৃদ্ধা তাঁর সম্পত্তি দানপত্র বাতিলের যে আবেদন জানিয়েছিলেন সেই আবেদন বিবেচনাই করা হয়নি । বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আসমা ।

এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা ছেলের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, বৃদ্ধার ছেলের কোনও সন্তান আছে কিনা । আইনজীবী জানান, একটি 12 বছর একটি 10 বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে বৃদ্ধা মহিলার ছেলের । ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, "তার মানে এখনও নাবালক ।" নৈহাটি থানাকে বলেন,"আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন তো ওই বাড়িতে ছেলেটির শ্যালক থাকে কিনা ?" কেউ থাকলে তাদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়ার কথাও বলেন বিচারপতি ।

বিচারপতি সিনহা নৈহাটি থানাকে নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে বৃদ্ধাকে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে । ছেলে যদি ফের কোনও ঝামেলা করে থানার পুলিশ ইন্সপেক্টরকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । তিনি বলেছেন, "কোনওরকম রেয়াত করা চলবে না ।" পাশাপাশি ছেলেকে নির্দেশ দিয়েছেন মায়ের খাওয়া দাওয়াও ও ওষুধপথ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে । নির্দেশ কতদূর কার্যকর হয়েছে 23 সেপ্টেম্বর রিপোর্ট দিয়ে জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ।

TAGGED:

কলকাতা হাইকোর্টবিচারপতি অমৃতা সিনহাMOTHERS CASE AGAINST SONMOTHER AGAINST SON IN HIGH COURTCALCUTTA HIGH COURT

