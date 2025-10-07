শহরের নামী মিষ্টির দোকানে সহকর্মীর কোপে রক্তাক্ত বৃদ্ধ
আহত বৃদ্ধ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ অভিযুক্ত সহকর্মীকে গ্রেফতার করে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু পুলিশের ৷
Published : October 7, 2025 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: রক্তাক্ত হল উত্তর কলকাতার জোড়াবাগান থানা এলাকা ৷ সেখানকার নামী এক মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থার দোকানে সহকর্মীর হাতে রক্তাক্ত হলেন এক বৃদ্ধ ৷ অভিযোগ, বচসার মাঝেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে রবীন রুদ্র (60) নামে ওই বৃদ্ধকে আঘাত করেন অভিযুক্ত গৌতম প্রধান (40) ৷ সোমবার সকালে গিরিশ পার্কের জোড়াবাগান এলাকার ঘটনায় অভিযুুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ আহত বৃদ্ধকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সকাল প্রায় 10টা নাগাদ স্থানীয়রা ওই দোকানের ভিতর থেকে চিৎকারের শব্দ শুনতে পান ৷ কী হয়েছে দেখার জন্য মিষ্টির দোকানে গেলে তাঁরা দেখেন, ওই বৃদ্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন ৷ আর অভিযুক্ত গৌতমের হাতে রক্তমাখা ধারাল অস্ত্র ৷ ঘটনার পরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ দোকানের অন্যান্য কর্মীরা পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, ততক্ষণে রবীনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে ৷
ঘটনাটি দেখা মাত্র স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন ৷ জোড়াবাগান থানার পুলিশ আহত কর্মীকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করায় ৷ বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷ পুলিশ অভিযুক্ত গৌতমকে ঘটনাস্থল থেকেই আটক করে থানায় নিয়ে যায় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত রবীন রুদ্র পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা ৷ বহু বছর ধরে ওই দোকানে কাজ করছেন ৷ তাঁর সহকর্মী গৌতম প্রধানের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে বচসা বাধে ৷ যা মুহূর্তের মধ্যেই হাতাহাতিতে গড়ায় ৷ অভিযোগ, সেই সময় গৌতম ধারালো অস্ত্র দিয়ে রবীনের গলায় কোপ মারেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গৌতমের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ ঘটনার নেপথ্যে কোনও পুরনো শত্রুতা, নাকি হঠাৎই বচসা থেকে এমন ভয়াবহ পরিণতি, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ দোকানের অন্যান্য কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে ৷ ঘটনাটির মোটিভ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন ৷ আপাতত যা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে খুনের চেষ্টা বলেই ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে ৷"
স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছেন, দুই সহকর্মীর মধ্যে প্রায়শই অশান্তি হতো ৷ তবে, এমন ভয়াবহ ঘটনার আশঙ্কা কেউই করেননি ৷ বর্তমানে দোকানটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে এবং পুলিশি পাহারায় এলাকা শান্ত রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷