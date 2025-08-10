ডায়মন্ড হারবার, 10 অগস্ট: নেশার টাকা না-দেওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবাকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানার অন্তর্গত শুকদেবপুর গ্রামে ৷ মৃতের নাম হরেন্দ্রনাথ বৈদ্য (65) । অভিযুক্ত 27 বছরের সুপ্রিয় বৈদ্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিথুনকুমার দে বলেন, "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে । সুপ্রিয় বৈদ্যকে রবিবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার আদালতে তোলা হবে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সুপ্রিয় তাঁর বৃদ্ধ বাবা হরেন্দ্রনাথের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন । কিন্তু হরেন্দ্রনাথ ছেলেকে আর একটা টাকাও দিতে অস্বীকার করেন । তিনি জানতেন, টাকা নিয়ে আবার নেশাদ্রব্য কিনবেন সুপ্রিয় । তাই বাবার থেকে টাকা না-মেলায় তিনি রেগে যান ৷ এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে তুমুল বচসা হয় । অভিযোগ, তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবার মাথা ও শরীরে কোপ মারেন সুপ্রিয় । গুরুতর জখম হয়ে হরেন্দ্রনাথ বাড়ির উঠোনেই লুটিয়ে পড়েন ।
এদিকে, বাবাকে খুনের পরে কিছুক্ষণ গ্রামে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান সুপ্রিয় । বাড়িতে কেবল বাবা-ছেলেই থাকতেন । তাই প্রথমে খুনের কথা কেউ টের পাননি । তবে প্রতিবেশীরা খোঁজখবর নিতে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় হরেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করেন । গভীর রাতে থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় । রক্তাক্ত অবস্থায় হরেন্দ্রনাথকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু চিকিৎসকেরা হরেন্দ্রনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার মর্গে পাঠানো হয় । পরে অভিযুক্ত সুপ্রিয় বৈদ্যকে গ্রেফতার করে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ।
স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত সুপ্রিয় । স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় নেশাজাত দ্রব্যের আমদানি এবং বিক্রিবাটা বেড়েছে । কিন্তু প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ করছে না । ওই নিয়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ।