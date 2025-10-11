টোটোর ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক হচ্ছে নম্বর প্লেট-রেজিস্ট্রেশন, ঘোষণা পরিবহণ মন্ত্রীর
বর্তমানে রাজ্যে ঠিক কতসংখ্যক টোটো চলছে, তার নির্দিষ্ট তথ্য সরকারের হাতে নেই। তাই বেপরোয়া টোটো চলাচল ও নিয়ম ভাঙা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ বাড়ছিল।
Published : October 11, 2025 at 7:49 AM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: রাজ্যের রাস্তায় বেলাগাম টোটোর দৌরাত্ম্য এবার নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ঘোষণা করেছেন, আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি টোটোর জন্য নম্বর প্লেট বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এই নম্বর প্লেটে থাকবে কিউআর কোড, যার মাধ্যমে টোটোর পরিচয়, মালিকানা ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করা যাবে। মন্ত্রীর দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত টোটোকেই একটি একীভূত নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।
বর্তমানে রাজ্যে ঠিক কতসংখ্যক টোটো চলছে, তার নির্দিষ্ট তথ্য সরকারের হাতে নেই। তবু শহর থেকে গ্রাম— প্রতিটি এলাকায় টোটো এখন অন্যতম জনপ্রিয় যানবাহন এবং বহু মানুষের জীবিকার মাধ্যম। কিন্তু বেপরোয়া টোটো চলাচল ও নিয়ম ভাঙা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ বাড়ছিল। পথচারী থেকে বাসচালক— অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, “টোটো বন্ধ করা যাবে না, তবে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতেই হবে।” সেই নির্দেশেই এবার উদ্যোগ নিচ্ছে পরিবহণ দফতর।
মন্ত্রী জানান, “প্রতিটি টোটোকে এবার চিহ্নিত করা হবে। তাদের গায়ে লাগানো হবে কিউআর কোডসহ বিশেষ স্টিকার। চিহ্নিতকরণের পর প্রতিটি টোটোকে নির্দিষ্ট রুটে চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে।” এই কাজ শুরু হবে 13 অক্টোবর থেকে এবং 13 নভেম্বরের মধ্যেই শেষ করতে হবে চিহ্নিতকরণের প্রথম ধাপ। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনলাইন বা সরকারি সহায়তা কেন্দ্র— দুই মাধ্যমেই করা যাবে। নির্ধারিত সময়সীমা 30 নভেম্বর। এর পর যেসব টোটো রেজিস্ট্রেশন করবে না, তাদের রাস্তায় চলতে দেওয়া হবে না।
এই অভিযান একযোগে পরিচালনা করবে পরিবহণ দফতর, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং টোটো ইউনিয়নগুলি। রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রাথমিকভাবে দিতে হবে 1000 টাকা। পরে প্রতি মাসে 100 টাকা করে বার্ষিক 1200 টাকা ধার্য করা হবে। একইসঙ্গে টোটোচালকদের জন্য বিমা প্রকল্প চালুর কথাও ভাবা হচ্ছে, যাতে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।
পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যতে রাজ্যের শহরাঞ্চলে “অড-ইভেন” নীতি চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। অর্থাৎ একদিন চলবে বিজোড় নম্বরের টোটো, পরদিন জোড় নম্বরের। এই নিয়ম 2026 সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর করার কথা ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি, কোনও স্থানীয় ভেন্ডার বা সংস্থা রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া আর টোটো তৈরি বা বিক্রি করতে পারবে না।
রাজ্য সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট— “রাস্তায় বিশৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলা চাই।” তাই এবার প্রতিটি টোটো আসবে সরকারের নজরদারির আওতায়, যাতে চলাচল নিরাপদ, নিয়ন্ত্রিত ও আইনের পথে থাকে।