শ্রমশ্রীতে আবেদনকারীদের অনেকেই আগে নথিভুক্ত নয়, তবে কি বাড়বে পরিযায়ীর সংখ্যা
শ্রমশ্রীতে এখনও পর্যন্ত যে 40 হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে, তার মধ্যে অনেকের নামই আগে নথিভুক্ত ছিল না ৷
Published : September 9, 2025 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে পারে ৷ শ্রমশ্রী প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত যা আবেদন জমা পড়েছে, তা খতিয়ে দেখার পর এই ইঙ্গিত মিলেছে ৷ শ্রমশ্রীতে আবেদনকারী 40 হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে অনেকেই আগে নথিভুক্ত ছিলেন না ৷ অর্থাৎ পরিযায়ী হিসেবে এঁরা সবাই তালিকায় নতুন ৷
বাম আমলে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশনের কোনও নিয়ম ছিল না । কিন্তু করোনাকালে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে তীব্র সমস্যায় পড়া শ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল । বিরোধীরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা নিয়ে আক্রমণ করলেও, সরকারের তরফ থেকে এই নথিভুক্তিকরণের তথ্যের ভিত্তিতে বারবার বলা হত, রাজ্যে 22 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে ।
কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যের তরফ থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করা পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্য একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে । ইতিমধ্যেই সেখানে সাহায্যের জন্য 40 হাজার আবেদন জমা পড়েছে । সেই আবেদনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এমন নাম রয়েছে, যার একটা বড় অংশ পূর্বের নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকায় নেই । ফলে রাজ্য রাজনীতিতে আরও একবার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে বিতর্ক জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা ।
প্রসঙ্গত, করোনার সময় ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছিল নবান্ন । তখনই চালু হয়েছিল 'কর্মশ্রী' পোর্টাল, যেখানে প্রায় 22 লক্ষ 40 হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল বলে দাবি করেছিল রাজ্য সরকার । কিন্তু সাম্প্রতিক বাঙালি হেনস্তা ও পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার যে নতুন প্রকল্প চালু করেছে তার নাম 'শ্রমশ্রী'। এই প্রকল্পের পোর্টাল শুরুর পর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে ।
শ্রম দফতর সূত্রে খবর, অনলাইন পোর্টাল চালুর মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই 40 হাজার আবেদন জমা পড়েছে । কিন্তু আবেদনপত্র খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, অনেক আবেদনকারীর নাম আগের 'কর্মশ্রী'র তালিকায় ছিল না । অর্থাৎ নথিভুক্তির বাইরের একটা বড় অংশ এবার তালিকায় সামনে আসছে । ফলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গণে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে - তাহলে কি রাজ্যের নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা আরও বাড়তে চলেছে ?
প্রকল্প অনুযায়ী, ভিনরাজ্য থেকে ফিরতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে । নতুন কাজ না-পাওয়া পর্যন্ত সর্বোচ্চ 12 মাস ধরে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে । আবেদনকারীর ব্যাংক তথ্য খুঁটিয়ে দেখা এবং তাঁদের কর্মস্থল, পেশার ধরন যাচাই করার নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ । সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই পৌঁছে যাবে টাকা ।
প্রথম দফার আবেদনের সংখ্যায় এগিয়ে মুর্শিদাবাদ ও মালদা । বহু বছর ধরেই এই দুই জেলা থেকে প্রচুর শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করতে যান । ফলে আবেদনকারীদের তালিকায় এই জেলার ভিড় বেশি হওয়াটা প্রত্যাশিত । তবে এই আবেদনের বড় অংশই যে আগে নথিভুক্ত ছিল না, সেটিই এখন প্রশাসনের চিন্তার কারণ ।
এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, "যাঁরা আগে 'কর্মশ্রী'-তে নাম লেখাননি, তাঁরাও এবার আবেদন করছেন । এতে পরিসংখ্যান আরও বড় হতে পারে । তবে শেষ তালিকা চূড়ান্ত হবে যাচাই-বাছাইয়ের পর ।" এই প্রসঙ্গে প্রশাসনের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা হলেও, শ্রম দফতরের কেউই মুখ খুলতে চাননি । এমনকি শাসক দলের নেতারাও আপাতত সংখ্যা নিয়ে মন্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছেন ।
অন্যদিকে, বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে, ভোটের আগে নতুন করে একটি উপভোক্তা গোষ্ঠী তৈরি করতেই এই প্রকল্প আনা হয়েছে । তাঁদের মতে, এক বছরের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অর্থই হল আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই প্রকল্প শেষ করা । শেষ পর্যন্ত কতজন শ্রমিক এই প্রকল্পে নাম লেখান, আর তার ফলে রাজ্যের পরিসংখ্যান কতটা বদলায়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে প্রশাসন এবং রাজনীতির কারবারিরা ৷